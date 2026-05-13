"Поезд вне расписания": 40 лет самому популярному в СССР железнодорожному фильму-катастрофе

В Советском Союзе снимали не так много фильмов-катастроф, ещё меньше – хороших, зрелищных фильмов-катастроф, которые постоянно держат зрителя в напряжении. Ровно 40 лет назад, 12 мая 1986 года, на советские киноэкраны вышел один из таких, снятый в Одессе

2026-05-13T16:00

На излёте 1984 года Одесская киностудия получила заказ на экранизацию повести Алексея Леонтьева "Тройной прыжок" (1966) – производственной драмы, которая рассказывает о том, как молодой парень-железнодорожник предупреждает крушение поезда. Сценарий написал сам автор. Алексей Леонтьев, хоть по его сценариям и не были сняты блокбастеры и кино- или телешедевры, но 17 "крепких" работ к тому времени увидели свет. Например, научно-популярная 4-серийка "Люди и дельфины" (1983) в середине 80-х пользовалась повсеместным признанием и была любима зрителем.По сюжету с одной из железнодорожных станций на вагоноремонтный завод собираются перегнать сборный состав, состоящий из подлежащих ремонту купейного (железнодорожники говорят "классного") вагона, платформы и неработающего (холодного) тепловоза. Помощник машиниста ненадолго отлучается, и в это время в результате сердечного приступа теряет сознание сам машинист. Дверь в кабину машиниста захлопывается, он случайно в падении хватается за штурвал, и состав трогается с места, постепенно разгоняясь до 100 км/ч.В вагоне "зайцами" едут парень и две девушки. К ним присоединяется направляющийся к родне начинающий железнодорожник-машинист, ученик техникума и, по совместительству, главный герой фильма Алексей Нечаев. Ему предстоит остановить неуправляемый поезд, предупредив железнодорожное крушение.Пикантности ситуации добавляет то, что одна из девушек – парикмахер Галя – является объектом его воздыханий. В начале фильма он пытается договориться с ней по телефону о встрече, чтобы лучше познакомиться – она поразила его воображение во время посещения парикмахерской. При этом парень-"заец" встречается с Галей, но девушка в своих чувствах ещё не разобралась, и с какого-то момента начинает симпатизировать не ему, а главному герою.На студии работу над экранизацией доверили начинающему молодому режиссёру Александру Васильевичу Гришину, который только в 1983 году закончил ВГИК. Это было уже его второе образование. В 1974 году он окончил испанское отделение факультета романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Однако в студенческие годы Гришин был участником студенческой самодеятельности, участвовал в городском киноклубе. В результате творческая стезя "засосала" его, и он уже в довольно позднем возрасте, в 27 лет, стал учиться режиссуре в мастерской Марлена Хуциева, человека, чья карьера начиналась в Одессе со сразу ставшей мега-популярной романтической драмы "Весна на Заречной улице" (1956). Скорее всего, именно по его протекции Гришин также после завершения учёбы отправился строить карьеру на Одесскую киностудию. И вот ему представилась возможность показать себя в деле.Однако сразу же начались проблемы. Во-первых, приехавший из Москвы сценарий оказался "сырым". Его пытались дорабатывать уже на студии, но результат Гришина не устроил, и он переписал сценарий полностью от первого листа и до последнего. Кроме того он сочинил стихи для двух песен: "Поезд вдвоём" и "Белый конь", музыку к которым написал композитор фильма Григорий Гладков (м/ф "Пластилиновая ворона" (1981), м/ф "Падал прошлогодний снег" (1983), заставка для телепередачи "Будильник" (1983), к/ф "Сказки старого волшебника" (1984), м/ф "Коробка с карандашами" (1985) и т.д.)."Поезд вдвоём" исполнили Павел Смеян и его жена Наталья Смеян, после состоявшегося вскоре развода более известная под фамилией Ветлицкая. Смеян был в то время мегапопулярен после работы в мюзикле "Юнона" и "Авось" и исполнения песен для телемюзикла "Мэрри Поппинс – до свидания" (1983) (Ветлицкая там тоже спела несколько композиций). Песню "Белый конь" он спел уже один, без жены. Инструментальные композиции к фильму, очень динамичные и атмосферные, исполнила советская рок-группа "Диалог".На главные роли Гришин пригласил настоящих кинозвёзд 80-х. Так молодого героя-железнодорожника сыграл Владимир Шевельков, уже широко известный в стране благодаря главным ролям в таких киношедеврах, как "В моей смерти прошу винить Клаву К." (1979) и "Хозяйка детского дома" (1983). Хотя конечно его самые известные роли в телесериалах "Гардемарины, вперёд!" (1987) и "Сердца трёх" (1992-93) были ещё впереди.Обаятельную девушку-парикмахера Галю сыграла "звезда" блокбастера "Москва слезам не верит" (1979), а также популярных фильмов "Шофёр на один рейс" (1981) и "Ученик лекаря" (1983) Наталья Вавилова. Ухажёра её героини, Влада, изобразил Игорь Шавлак, который в том же 1985 году получил главную роль в одной также крайне известной и популярной киноленте 80-х "Чёрная стрела" (1985) по Стивенсону. Эти две роли стали самыми знаковыми в его карьере. Правда, в фильме Гришина, он говорит голосом Олега Меньшикова, звезды "Покровских ворот" (1983).Подругой Гали, Мариной, на время сьёмок стала актриса Ольга Кузнецова, для которой данная работа в кино стала наиболее знаковой. Хотя в том же году она сыграла главную роль в детском фильме киностудии им. Довженко "Мужчины есть мужчины".В эпизодической роли диспетчера станции была задействована актриса Одесского русского драматического театра им. Иванова Елена Аминова. Накануне, в 1984 году, она снялась в своей самой известной роли соучастницы графа Калиостро Лоренцы из комедии Марка Захарова "Формула любви" (1984). Кстати, песенку из этого фильма ("Уно, уно, уно, ун моменто") герои "Поезда вне расписания", дурачась, напевают в купе вагона, пока они ещё не догадываются о случившейся беде. В той же сцене главный герой напевает под гитару песню "Когда весна придёт не знаю" из к/ф "Весна на Заречной улице". Так режиссёр Гришин сделал в своей первой работе отсылку к первой работе своего учителя – Марлена Хуциева.Съёмки проходили два жарких летних месяца 1985 года в Молдавии на не действовавшем в то время железнодорожном переезде в селе Сынджера, и непосредственно в Кишинёве, где для нужд группы удалось получить два сцепленных тепловоза, т.н. сплотку, серии М62 (машинисты их ласково называют "машками"). В повести фигурировал другой двухсекционный тепловоз серии ТЭ3, но такой достать не удалось, а так как в стране в марках тепловозов разбирались немногие, то и директор картины не стал особо с этим заморачиваться. В фильме сплотку догоняет одна секция тепловоза 2ТЭ10Л, причём имеет место связанный с ней киноляп. На переезде, когда застревает грузовик с прицепом, набитый ящиками с бутилированным вином, прицеп сносит не 2ТЭ10Л, как должно быть по сюжету, а М62, а затем в погоню снова пускается 2ТЭ10Л. В комментариях к фильму многие железнодорожники возмущаются, что данный грузовой тепловоз может разгоняться только до 100 км/ч, и пускать его в погоню за неуправляемым поездом никто бы не стал. Использование М62 в кадре вместе 2ТЭ10Л объясняется тем, что, скорее всего, для этого эпизода киношникам дали списанный тепловоз М62, которым они и таранили прицеп.Указанный ляп далеко не единственный. Например, по сюжету железнодорожники не успели подсоединить рукава тормозной магистрали локомотива с вагонами, вследствие чего главным героям фильма, Алексею и Владу, не удаётся остановить состав, просто сорвав стоп-кран. Но когда вагоны показывают со стороны, заметно, что рукава тормозной магистрали соединены. Объясняется это очень просто – на откровенное нарушение правил безопасности движения, даже ради съёмок любимой киностудии, руководители железной дороги просто не пошли.Если же полностью погружаться во все связанные с железнодорожной спецификой нестыковки сценария, то окажется, что описанная в фильме ситуация в принципе не могла бы иметь место, если бы только кто-то не занимался откровенным вредительством. Но это исключает сам сюжет фильма.Работа шла тяжело, с напряжением всех сил. Владимир Шевельков потом вспоминал:"Атмосферу Гришин на съёмках создал такую, что за два месяца каторжной работы – рано утром мы все садились в поезд, а на землю ступали ближе к полуночи – никому в голову не приходило пожаловаться на усталость или что из-за мизерного бюджета постоянно не хватает то одного, то другого".Из-за плотного графика съёмок и железной дисциплины на площадки какими-либо скандалами, по крайней мере, известными широкой аудитории, "Поезд вне расписания" не отметился.12 мая 1986 года дебютная работа режиссёра Гришина вышла на широкий экран и сразу принесла ему ошеломительный успех и признание коллег. За первый год проката её посмотрели 12,2 млн. человек, что для Одесской киностудии, для кино с таким мизерным бюджетом, было отличным успехом. Зрителем кино полюбилось, и они не единожды потом его пересматривали при трансляции на телевидении. Сегодня, конечно, на фоне подобных более зрелищных голливудских фильмов "Поезд вне расписания" смотрится не так ярко, но он является интересным памятником эпохи и нашей ещё относительно недавно такой спокойной и размеренной жизни.

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

