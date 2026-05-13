Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы

Депутат Государственной думы Андрей Картаполов призвал граждан Украины "вышвырнуть шайку Владимира Зеленского из Киева" и принять условия России, чтобы приблизить завершение специальной военной операции

2026-05-13T16:00

Соответствующее заявление парламентарий сделал в беседе с Life.ru, комментируя недавние слова президента РФ о приближении окончания конфликта.Картаполов согласился с Владимиром Путиным, подчеркнув, что финиш "неминуем и закончится нашей победой". Он призвал россиян активнее приближать этот день: бойцам — работать с оружием на передовой, гражданским — трудиться на своих местах.Отвечая на вопрос о возможной роли США в урегулировании, депутат отметил, что американцы могут помогать, если хотят, однако подчеркнул, что никто не даст им "избавления — ни Бог, ни царь, ни герой, ни американский президент".Обращаясь напрямую к украинцам, парламентарий заявил, что чем быстрее они "вышвырнут шайку Зеленского из Киева и поставят вменяемых людей, которые примут условия России", тем быстрее всё закончится. По его мнению, после этого станет возможным восстановить нормальные отношения с украинским народом, которые были раньше.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент. Он также напомнил, что перемирие на День Победы закончилось, и в настоящее время боевые действия продолжаются. Ранее глава пресс-службы Кремля рассказал об СВО и международной повестке. По словам Дмитрия Пескова, чтобы Россия и Украина могли перейти к полноформатным мирным переговорам, Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса.

