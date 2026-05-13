https://ukraina.ru/20260513/vyshvyrnite-zelenskogo--zakonchim-voynu-posovetoval-deputat-gosdumy-1078913580.html
Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы
Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы - 13.05.2026 Украина.ру
Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы
Депутат Государственной думы Андрей Картаполов призвал граждан Украины "вышвырнуть шайку Владимира Зеленского из Киева" и принять условия России, чтобы приблизить завершение специальной военной операции
2026-05-13T16:00
2026-05-13T16:00
2026-05-13T16:00
новости
россия
сша
украина
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745004_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_82748bf4698705a256b5a1708a6b2b58.jpg
Соответствующее заявление парламентарий сделал в беседе с Life.ru, комментируя недавние слова президента РФ о приближении окончания конфликта.Картаполов согласился с Владимиром Путиным, подчеркнув, что финиш "неминуем и закончится нашей победой". Он призвал россиян активнее приближать этот день: бойцам — работать с оружием на передовой, гражданским — трудиться на своих местах.Отвечая на вопрос о возможной роли США в урегулировании, депутат отметил, что американцы могут помогать, если хотят, однако подчеркнул, что никто не даст им "избавления — ни Бог, ни царь, ни герой, ни американский президент".Обращаясь напрямую к украинцам, парламентарий заявил, что чем быстрее они "вышвырнут шайку Зеленского из Киева и поставят вменяемых людей, которые примут условия России", тем быстрее всё закончится. По его мнению, после этого станет возможным восстановить нормальные отношения с украинским народом, которые были раньше.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент. Он также напомнил, что перемирие на День Победы закончилось, и в настоящее время боевые действия продолжаются. Ранее глава пресс-службы Кремля рассказал об СВО и международной повестке. По словам Дмитрия Пескова, чтобы Россия и Украина могли перейти к полноформатным мирным переговорам, Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса.
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745004_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_68d99158f9e24228fd5520e74a6e0034.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы
Депутат Государственной думы Андрей Картаполов призвал граждан Украины "вышвырнуть шайку Владимира Зеленского из Киева" и принять условия России, чтобы приблизить завершение специальной военной операции
Соответствующее заявление парламентарий сделал в беседе с Life.ru, комментируя недавние слова президента РФ о приближении окончания конфликта.
Картаполов согласился с Владимиром Путиным, подчеркнув, что финиш "неминуем и закончится нашей победой". Он призвал россиян активнее приближать этот день: бойцам — работать с оружием на передовой, гражданским — трудиться на своих местах.
Отвечая на вопрос о возможной роли США в урегулировании, депутат отметил, что американцы могут помогать, если хотят, однако подчеркнул, что никто не даст им "избавления — ни Бог, ни царь, ни герой, ни американский президент".
"Мы сами должны решать свои проблемы, и наш президент всегда об этом говорит", — добавил Картаполов.
Обращаясь напрямую к украинцам, парламентарий заявил, что чем быстрее они "вышвырнут шайку Зеленского из Киева и поставят вменяемых людей, которые примут условия России", тем быстрее всё закончится.
По его мнению, после этого станет возможным восстановить нормальные отношения с украинским народом, которые были раньше.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент. Он также напомнил, что перемирие на День Победы закончилось, и в настоящее время боевые действия продолжаются.
Ранее глава пресс-службы Кремля рассказал об СВО и международной повестке. По словам Дмитрия Пескова, чтобы Россия и Украина могли перейти к полноформатным мирным переговорам, Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса.