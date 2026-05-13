Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/vyshvyrnite-zelenskogo--zakonchim-voynu-posovetoval-deputat-gosdumy-1078913580.html
Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы
Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы - 13.05.2026 Украина.ру
Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы
Депутат Государственной думы Андрей Картаполов призвал граждан Украины "вышвырнуть шайку Владимира Зеленского из Киева" и принять условия России, чтобы приблизить завершение специальной военной операции
2026-05-13T16:00
2026-05-13T16:00
новости
россия
сша
украина
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745004_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_82748bf4698705a256b5a1708a6b2b58.jpg
Соответствующее заявление парламентарий сделал в беседе с Life.ru, комментируя недавние слова президента РФ о приближении окончания конфликта.Картаполов согласился с Владимиром Путиным, подчеркнув, что финиш "неминуем и закончится нашей победой". Он призвал россиян активнее приближать этот день: бойцам — работать с оружием на передовой, гражданским — трудиться на своих местах.Отвечая на вопрос о возможной роли США в урегулировании, депутат отметил, что американцы могут помогать, если хотят, однако подчеркнул, что никто не даст им "избавления — ни Бог, ни царь, ни герой, ни американский президент".Обращаясь напрямую к украинцам, парламентарий заявил, что чем быстрее они "вышвырнут шайку Зеленского из Киева и поставят вменяемых людей, которые примут условия России", тем быстрее всё закончится. По его мнению, после этого станет возможным восстановить нормальные отношения с украинским народом, которые были раньше.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент. Он также напомнил, что перемирие на День Победы закончилось, и в настоящее время боевые действия продолжаются. Ранее глава пресс-службы Кремля рассказал об СВО и международной повестке. По словам Дмитрия Пескова, чтобы Россия и Украина могли перейти к полноформатным мирным переговорам, Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса.
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745004_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_68d99158f9e24228fd5520e74a6e0034.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы

16:00 13.05.2026
 
© ФотоЗеленский на фоне горящего Киева
Зеленский на фоне горящего Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Депутат Государственной думы Андрей Картаполов призвал граждан Украины "вышвырнуть шайку Владимира Зеленского из Киева" и принять условия России, чтобы приблизить завершение специальной военной операции
Соответствующее заявление парламентарий сделал в беседе с Life.ru, комментируя недавние слова президента РФ о приближении окончания конфликта.
Картаполов согласился с Владимиром Путиным, подчеркнув, что финиш "неминуем и закончится нашей победой". Он призвал россиян активнее приближать этот день: бойцам — работать с оружием на передовой, гражданским — трудиться на своих местах.
Отвечая на вопрос о возможной роли США в урегулировании, депутат отметил, что американцы могут помогать, если хотят, однако подчеркнул, что никто не даст им "избавления — ни Бог, ни царь, ни герой, ни американский президент".
"Мы сами должны решать свои проблемы, и наш президент всегда об этом говорит", — добавил Картаполов.
Обращаясь напрямую к украинцам, парламентарий заявил, что чем быстрее они "вышвырнут шайку Зеленского из Киева и поставят вменяемых людей, которые примут условия России", тем быстрее всё закончится.
По его мнению, после этого станет возможным восстановить нормальные отношения с украинским народом, которые были раньше.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент. Он также напомнил, что перемирие на День Победы закончилось, и в настоящее время боевые действия продолжаются.
Ранее глава пресс-службы Кремля рассказал об СВО и международной повестке. По словам Дмитрия Пескова, чтобы Россия и Украина могли перейти к полноформатным мирным переговорам, Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:00В слабой позиции: визит Трампа к Си начался
16:53В России допустили применение тактического ядерного оружия для ускорения взятия Донбасса
16:52Инсайды по делу Ермака-Зеленского
16:37В Киеве признали изменение тактики российских ударов: БПЛА идут вдоль границы с Белоруссией
16:33Вымогательства со всех сторон и дурной запах. Что происходит в Полтаве
16:24Политолог: Трамп сознательно добивается краха мировой экономики, чтобы списать долги США
16:19Армия России наступает, "Герани" атаковали объекты на Западной Украине. Новости СВО
16:13У Буданова* появляется шанс усилить позиции на фоне проблем Ермака, — СМИ
16:12ВСУ понесли потери в районе села Запселье
16:03Больше половины россиян назвали себя счастливыми
16:00Вышвырните Зеленского – закончим войну, посоветовал депутат Госдумы
16:00Трамп прибыл в Китай, ВС РФ защитит граждан за рубежом, рубль дорожает. Новости к 16.00
16:00"Поезд вне расписания": 40 лет самому популярному в СССР железнодорожному фильму-катастрофе
15:54С 2014 года в ДНР погиб 261 ребенок и 1044 было ранено
15:46У Трампа не осталось приличных дипломатов, считает политолог Дробницкий
15:40Западная Украина остается без света: российские беспилотники знают, где болит. Что происходит на фронте
15:39Причем тут СБУ? Стало известно, как готовилось убийство экс-депутата Рады Кивы
15:35Силовик в Черкасской области за $5 тыс "решал вопрос" по уклонистом
15:28Удар по Китаю и рост цен на нефть: эксперт про последствия блокировки Ормузского пролива
15:13Глава пресс-службы Кремля рассказал об СВО и международной повестке
Лента новостейМолния