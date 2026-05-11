Украина за неделю. Святой день и комедийное шоу с игрой на клавишах

Всю неделю СМИ и эксперты гадали, рискнет ли Украина атаковать российскую столицу в День Победы, да не просто в такой день, а еще и целенаправленно по параду на Красной площади

2026-05-11T06:20

Все началось с российского предложения установить режим тишины 8 и 9 мая в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Такое перемирие РФ вводила и в предыдущие годы, однако украинцы неизменно срывали режим прекращения огня.Но на этот раз Владимир Зеленский и его команда решили перещеголять самих себя: Киев не просто не поддержал это предложение, но и пригрозил атаковать парад в центре Москвы 9 мая. Эти слова прозвучали синхронно с увеличением количества попыток дронов ВСУ прорваться через ПВО по направлению к российской столице. Один раз им это даже удалось — беспилотник врезался в жилую многоэтажку на Мосфильмовской улице, к счастью, никто не пострадал.Причина такой активизации именно по московскому направлению лежала на поверхности — "прощупать" противовоздушную оборону в столице, засечь время ее реакции, короче говоря, своеобразная разведка боем.Даже самым недалеким стало ясно, что отмороженный правящий режим на Украине не только не пойдет ни на какое перемирие в честь Дня Победы, но и будет делать все, чтобы максимально испортить этот праздник и создать выгодную для себя картинку. В идеале, чтобы сорвать парад, чтобы весь мир увидел эвакуацию первых лиц с Красной площади, чтобы показать слабость России, которая не может защитить уже даже праздничный парад в самом сердце страны.В ответ на слова Зеленского про возможную атаку по параду Минобороны РФ сделало заявление о том, что такие действия со стороны Украины будут иметь серьезные последствия, а именно удар по центру украинской столицы, чего раньше не делалось "по гуманитарным соображениям"."Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город".Оставалось только обойти российское предложение с режимом тишины на 8-9 мая, так как отказываться в лоб было бы ошибкой — про это перемирие Владимир Путин чуть ранее рассказал в телефонном разговоре Дональду Трампу, который эту идею поддержал.Поэтому Зеленский выдвинул заранее провальное контрпредложение — установить бессрочное перемирие в ночь на 6 мая. Разумеется, соблюдать его ВСУ были не намерены. Замысел заключался в том, чтобы вбросить заранее нереализуемую идею, которую отвергнет Кремль и тем самым развяжет украинцам руки для атак на 9 мая.О чем говорить, если сама Украина свой же придуманный режим тишины соблюдать не стала — в первую же ночь "перемирия" украинские вооруженные силы атаковали дронами Крым, в Джанкое жертвами этого удара стали пять человек.Россия в тот же день нанесла свои удары по военным и промышленным объектам на Украине, после чего Зеленский обвинил Москву в срыве перемирия."Выбор России — очевидный отказ от тишины и сохранения жизней. На всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия. В эту ночь российская армия наносила и удары дронами разных типов. Были и ракетные удары. На этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими действиями", — сказал он.Нагнетание продолжилось, хотя официально киевский режим до последнего тянул с тем, чтобы определиться, будут ли они придерживаться перемирия, которое Москва объявила 8-9 мая.Когда реальной "перемоги" нет, власти Украины делают ставку на пиар и медийную составляющую. Именно в этом ключе стоит рассматривать заявление Зеленского, что теперь от его решения якобы зависит то, будет ли в Москве парад, или нет."Россия довоевалась до того, что их главный Парад зависит от нас", — сказал он в вечернем обращении 6 мая.Апофеозом этого циничного пиара стал указ Зеленского, которым он "разрешил" проведение парада 9 мая в Москве.Вскоре появилась инициатива еще одного перемирия, на этот раз от Трампа. Он предложил Москве и Киеву объявить режим тишины с 9 по 11 мая, то есть на три дня."Рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая). В России празднуют День Победы, но точно так же и в Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны. Это прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1000 заключенных из каждой страны. Эту просьбу высказал непосредственно я, и я очень ценю ее согласие со стороны президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и с каждым днем мы становимся все ближе и ближе", — написал Трамп в Truth Social.Россия и Украина это предложение приняли."По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными", — рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.В завершение праздничных мероприятий 9 мая перед журналистами выступил Владимир Путин. По его словам, решение провести парад в усечённом формате было принято заблаговременно по соображениям безопасности и украинские угрозы тут ни при чем."Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению", — отметил он.Путин также высказался по поводу указа Зеленского про парад."Для нас, для России, всё-таки 9 Мая — это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день, потому что каждая семья у нас пострадала", — сказал он.Российский президент также прокомментировал регулярные предложения Зеленского о встрече на уровне лидеров двух стран. По его словам, такая встреча возможна в Москве и даже в третьих странах, но только если это произойдет для фиксации финальных договоренностей на длительную историческую перспективу.Из слов Путина следует, что перемирие Трампа появилось после того, как Москва четко расставила акценты по поводу того, какие последствия ждут Украину в случае попыток помешать проведению парада на Красной площади."Мы обрисовали нашим американским партнёрам картину, которая может сложиться. Указали на возможные последствия и попросили сделать всё необходимое для обеспечения безопасности дипломатического представительства их страны", — рассказал президент РФ.Исходя из сводок российского и украинского Минобороны по итогам первых суток перемирия, удары и боестолкновения продолжились, однако в прифронтовых территориях дальнобойных ударов зафиксировано не было.Сложнее пока дело обстоит с обменом военнопленными, который анонсировал президент США. По словам Путина, еще 5 мая Москва направила Киеву список на обмен, однако ответа так и не получила. Украинские СМИ уточнили со ссылкой на источники в Офисе президента Украины, что для обмена они хотят получить некие гарантии от Соединенных Штатов, не уточняя, о чем идет речь.По итогам напряженных дней, предшествующих 9 мая, можно в очередной раз констатировать, что гуманитарные соображения, перемирия и жесты доброй воли никак на киевский режим не действуют. Добиться трехдневного прекращения огня удалось только после вмешательства американцев, которые пошли на это после российского предупреждения о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве.

Павел Котов

