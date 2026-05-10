Секретное оружие в ДНР: как "электромагнитная пушка" заставляет мины взрываться на расстоянии - 10.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260510/sekretnoe-oruzhie-v-dnr-kak-elektromagnitnaya-pushka-zastavlyaet-miny-vzryvatsya-na-rasstoyanii-1078793061.html
Секретное оружие в ДНР: как "электромагнитная пушка" заставляет мины взрываться на расстоянии
Секретное оружие в ДНР: как "электромагнитная пушка" заставляет мины взрываться на расстоянии - 10.05.2026 Украина.ру
Секретное оружие в ДНР: как "электромагнитная пушка" заставляет мины взрываться на расстоянии
В Донецкой Народной Республике инженерные подразделения применили наземный роботизированный комплекс "Курьер", оснащённый устройством, создающим мощное электромагнитное поле. Об этом 10 мая сообщили в Минобороны России
2026-05-10T09:34
2026-05-10T09:47
донецкая народная республика
александр михайлов
фсб
украина.ру
россия
сво
спецоперация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070016187_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_673cc9113dc38e9c768bf9d96908d277.jpg
Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Центр" применяют нестандартный метод разминирования. С помощью наземного роботизированного комплекса "Курьер", оснащённого так называемой "электромагнитной пушкой", они зачищают городские кварталы, дороги и другие участки на освобождённых территориях ДНР.Принцип действия устройства основан на создании мощного электромагнитного импульса, который инициирует срабатывание магнитных датчиков взрывателей. Как пояснили в оборонном ведомстве, наиболее эффективен такой подход при обезвреживании фугасов и противопехотных мин с магнитными датчиками цели — именно такими боеприпасами, по данным российских военных, украинские подразделения активно минируют жилые районы и объекты инфраструктуры.После обработки территории электромагнитным импульсом сапёры дополнительно проверяют местность с помощью миноискателей.10 мая генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе и изданием Украина.ру заявил, что военных конструкторов, высших начальников и руководителей оборонных ведомств допустимо на определённый срок размещать в коттеджах с реальными условиями для обеспечения их физической безопасности. Подробнее в материале Военных нужно селить отдельно, считает эксперт МихайловБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинцы пока не готовы к протестам. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
донецкая народная республика
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070016187_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd28f486cdfe66b01f1aec87e5cc7495.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецкая народная республика, александр михайлов, фсб, украина.ру, россия, сво, спецоперация, украина
Донецкая Народная Республика, Александр Михайлов, ФСБ, Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, Украина

Секретное оружие в ДНР: как "электромагнитная пушка" заставляет мины взрываться на расстоянии

09:34 10.05.2026 (обновлено: 09:47 10.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Донецкой Народной Республике инженерные подразделения применили наземный роботизированный комплекс "Курьер", оснащённый устройством, создающим мощное электромагнитное поле. Об этом 10 мая сообщили в Минобороны России
Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Центр" применяют нестандартный метод разминирования. С помощью наземного роботизированного комплекса "Курьер", оснащённого так называемой "электромагнитной пушкой", они зачищают городские кварталы, дороги и другие участки на освобождённых территориях ДНР.
Принцип действия устройства основан на создании мощного электромагнитного импульса, который инициирует срабатывание магнитных датчиков взрывателей. Как пояснили в оборонном ведомстве, наиболее эффективен такой подход при обезвреживании фугасов и противопехотных мин с магнитными датчиками цели — именно такими боеприпасами, по данным российских военных, украинские подразделения активно минируют жилые районы и объекты инфраструктуры.
После обработки территории электромагнитным импульсом сапёры дополнительно проверяют местность с помощью миноискателей.
10 мая генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе и изданием Украина.ру заявил, что военных конструкторов, высших начальников и руководителей оборонных ведомств допустимо на определённый срок размещать в коттеджах с реальными условиями для обеспечения их физической безопасности. Подробнее в материале Военных нужно селить отдельно, считает эксперт Михайлов
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинцы пока не готовы к протестам. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Донецкая Народная РеспубликаАлександр МихайловФСБУкраина.руРоссияСВОСпецоперацияУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:36Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта
10:33Путин о перемирии и не только. Хроника событий на утро 10 мая
10:29Ночной обстрел под огнём: какие населённые пункты Херсонщины попали под удар
09:48Минск призвал Берлин к диалогу и напомнил о "трагедии прошлого"
09:34Секретное оружие в ДНР: как "электромагнитная пушка" заставляет мины взрываться на расстоянии
09:33Почему не стоит разрушать центр Киева. Эксперты, политики и граждане о ситуации
09:27Путин озвучил неожиданное условие для встречи с Зеленским
09:22Украинцы пока не готовы к протестам. Главное к этому часу
09:02Украинцы гостям не рады, но сами готовятся ими стать
08:53Западная Украина за минувшую неделю: День памяти вместо Дня Победы, священников снова мобилизуют
08:00Незапланированный блицкриг. Манштейн и "обнуление" "линии Мажино"
08:00Нас пробовали переубедить, но мы не позволили: Стевандич о давлении Запада на Сербию
07:30Для Трампа в Иране нет хороших решений, уверен политолог Дробницкий
07:00Михаил Поликарпов: России надо настраиваться на то, что воевать на Украине придется еще минимум два года
07:00Сопротивление бессмысленно: Анпилогов о том, когда Киеву следовало сесть за стол переговоров
06:30Ищенко объяснил, почему Европа поддержала санкции Зеленского против Израиля
06:06Александр Каргин о выборах в Британии: "Ему плевать на Украину, он самый удобный кандидат для России"
06:00Трамп не выведет войска из Германии, убежден политолог Соколов
05:30Военных нужно селить отдельно, считает эксперт Михайлов
05:00"Двух месяцев хватит, чтобы перезагрузиться": Носков об идеальной модели контракта и мифах о штурмах
Лента новостейМолния