Секретное оружие в ДНР: как "электромагнитная пушка" заставляет мины взрываться на расстоянии

В Донецкой Народной Республике инженерные подразделения применили наземный роботизированный комплекс "Курьер", оснащённый устройством, создающим мощное электромагнитное поле. Об этом 10 мая сообщили в Минобороны России

2026-05-10T09:34

Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Центр" применяют нестандартный метод разминирования. С помощью наземного роботизированного комплекса "Курьер", оснащённого так называемой "электромагнитной пушкой", они зачищают городские кварталы, дороги и другие участки на освобождённых территориях ДНР.Принцип действия устройства основан на создании мощного электромагнитного импульса, который инициирует срабатывание магнитных датчиков взрывателей. Как пояснили в оборонном ведомстве, наиболее эффективен такой подход при обезвреживании фугасов и противопехотных мин с магнитными датчиками цели — именно такими боеприпасами, по данным российских военных, украинские подразделения активно минируют жилые районы и объекты инфраструктуры.После обработки территории электромагнитным импульсом сапёры дополнительно проверяют местность с помощью миноискателей.10 мая генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе и изданием Украина.ру заявил, что военных конструкторов, высших начальников и руководителей оборонных ведомств допустимо на определённый срок размещать в коттеджах с реальными условиями для обеспечения их физической безопасности. Подробнее в материале Военных нужно селить отдельно, считает эксперт МихайловБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинцы пока не готовы к протестам. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

