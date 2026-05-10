"Двух месяцев хватит, чтобы перезагрузиться": Носков об идеальной модели контракта и мифах о штурмах
Контракт должен быть бессрочным, но с гарантией: после 5-6 месяцев на фронте — двухмесячный отпуск. Двух недель мало, а двух месяцев хватит, чтобы подлечиться и перезагрузиться
Условия для всех должны быть одинаковыми. Вольготные условия для беспилотчиков — ответ на миф о том, что на штурм отправляют всех подряд. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.
Контракт должен быть бессрочным, но с гарантией: после 5-6 месяцев на фронте — двухмесячный отпуск. Двух недель мало, а двух месяцев хватит, чтобы подлечиться и перезагрузиться
Условия для всех должны быть одинаковыми. Вольготные условия для беспилотчиков — ответ на миф о том, что на штурм отправляют всех подряд. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.
По словам эксперта, ношение бронежилета, тяжелые бытовые условия и постоянный стресс серьезно сказываются на самочувствии бойцов.
"За две недели от этого отдохнуть невозможно. А вот два месяца хватит, чтобы подлечиться и психологически перезагрузиться. Такой человек будет воевать эффективно. Для меня это идеальная модель", — пояснил Носков.
Эксперт считает, что все игры в вариативность контрактов будут вызывать раздражение. Условия контракта для всех граждан РФ должны быть одинаковыми.
"Вольготные условия для беспилотчиков создаются в том числе в качестве ответа властей на представления общества о том, что у нас из-за дефицита активных штыков отправляют на штурм всех подряд. Конечно, такая практика есть. Где-то без этого нельзя обойтись. Где-то действительно имеет место самоуправство командиров. Но масштабы не настолько велики, как кажется обществу", — заявил Носков.
Эксперт подчеркнул, что это не происходит в формате чернушного кино, когда пьяный генерал отправил целый полк дроноводов на штурм, и они все полегли.
"К сожалению, в этом плане у нас есть проблемы с информационным противоборством и разъяснительной работой с собственным населением. С другой стороны, а у кого их нет?" — резюмировал Носков.
Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
