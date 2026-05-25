https://ukraina.ru/20260525/kapitan-frakass--frantsuzskiy-romantizm-v-estonskikh-dekoratsiyakh-i-ukrainskom-ispolnenii-1079149889.html

"Капитан Фракасс" – французский романтизм в эстонских декорациях и украинском исполнении

"Капитан Фракасс" – французский романтизм в эстонских декорациях и украинском исполнении - 25.05.2026 Украина.ру

"Капитан Фракасс" – французский романтизм в эстонских декорациях и украинском исполнении

18 мая 1985 года на центральном телевидении состоялась премьера одного из самых необычных фильмов Киевской киностудии им. Довженко, не похожего ни на что из доселе ею сделанного. Это был 2-серийный телефильм "Капитан Фракасс" – экранизация одноимённого романа Теофиля Готье

2026-05-25T16:00

2026-05-25T16:00

2026-05-25T16:11

история

история

история ссср

ссср

киев

эстония

кино

фильм

1980-е

кинематограф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/13/1079149467_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_4b76b17ff91be540229c88ad8507da83.jpg

Решение об экранизации было принято Госкомитетом СССР по телевидению и радиовещанию. Писать сценарий по мотивам популярного романа доверили неординарному человеку – Юрию Иосифовичу Визбору. К середине 80-х это был мегапопулярный в СССР человек, добившийся успеха в самых разных сферах. Прежде всего, конечно, он поэт и исполнитель собственных песен. Вся страна любила, знала и пела его песни: "Милая моя", "Охотный ряд", "Домбайский вальс", "Спокойно, дружище, спокойно…", "Серёга Санин". В культовой комедии "Берегись автомобиля" (1966) подвыпившие герои Иннокентия Смоктуновского и Олега Ефремова поют его песню "Если я заболею" на стихи Ярослава Смелякова. Он также является соавтором текста песни "Александра" из оскароносного фильма "Москва слезам не верит" (1979).Кроме того, Визбор был известным журналистом сначала "Московского радио", а затем звуковой газеты "Говорит Комсомолия". Он принимал участие в создании радиостанции "Юность" и популярного звукового журнала "Кругозор". По заданиям последнего Визбор объездил всю страну. Он отслужил срочную службу на Русском Севере, очень его полюбил, и чаще всего свои репортажи вёл именно оттуда, рассказывая о работе полярников, рыбаков, моряков и других северных тружеников.С 1966 года начали выходить сборники рассказов и повестей Юрия Визбора – первый из них назывался "Ноль эмоций". В том же 1966 году он впервые снялся в кино. На одну из главных ролей его в свой фильм "Июльский дождь" пригласил Марлен Хуциев. Самой известной стала роль Мартина Бормана из "17 мгновений весны". Также Визбор написал несколько пьес для театра.Помимо всего прочего Юрий Иосифович был заядлым альпинистом. Он постоянно участвовал в летних экспедициях команды мастеров московского клуба "Спартак" и имел звание инструктора по горнолыжному спорту.Начиная с 1961 года, Визбор писал сценарии для кино. Первой стала работа над созданием картины "Выше неба", для которой он специально написал 6 песен, в том числе и "Домбайский вальс". В том же году был написан его первый сценарий к документальному фильму. С 1970 года он перешёл на работу в сценарный отдел творческого объединения "Экран". В основном Визбор работал над документальным кино, самая известная из его работ – "Стратегия победы" (1984), где он является одним из девяти соавторов. Но иногда ему заказывали и художественные проекты. "Капитан Фракасс" – самый известный из них.Юрий Иосифович закончил сценарий, будучи смертельно больным, однако известно это стало, когда уже началась работа над экранизацией. В марте 1984 года он вернулся из очередной туристической поездки в горы, и у него диагностировали рак печени. Борьба с болезнью продолжалась полгода. Визбор отказался от инъекций морфина и терпел невероятные боли. У него была любимая фраза "Уйти на дно, не опуская флаг". Так он и ушёл из жизни 17 сентября 1984 года, шутя и не падая духом.Кино получилось совсем не похожим на первоисточник. Вместо романтически лихого повествования о галантном кавалере, восставшем против условностей сословного общества, его друзьях-актёрах и даме сердца, которая вдруг оказывается дочкой герцога, получилась философская притча, в которой разнообразная и насыщенная жизнь актёрской труппы ставится выше, чем скучная и монотонная жизнь обывателя. Даже если этот обыватель богат и знатен.Если в финале романа "Капитан Фракасс" барон де Сигоньяк не только женится на даме сердца, но ещё и находит в своём старом замке крупный клад, оставленный его предком, то в кино финал остаётся открытым. Главная героиня нагоняет труппу верхом на скакуне, и, судя по всему, видит своё будущее рядом с возлюбленным на театральной сцене. Получилось не так оптимистично и приземлённо, как в романе.Наиболее вероятно, что Визбор построил сюжет таким образом, поскольку в СССР была известна другая экранизация "Капитана Фракасса" – французская, появившаяся на экранах в 1961 году. Соперничать с ней по зрелищности советскому фильму вряд ли бы удалось – нужно было брать чем-то другим.В Киеве на студии им. Довженко экранизацию доверили режиссёру Владимиру Алексеевичу Савельеву. У него уже был опыт работы над историческим кино – за 10 лет до этого он снял фильм об абхазском национальном герое народном мстителе Хаджарате Кяхба – "Белый башлык", ставший лидером проката 1975 года (20,8 млн. зрителей).На главные роли были приглашены настоящие советские кинозвёзды. Бароном де Сигоньяком в кадре стал в то время ещё начинающий, но уже очень популярный, благодаря "Покровским воротам" (1982) Михаила Казакова, Олег Меньшиков. На киностудии Довженко его хорошо знали по недавним работам Романа Балаяна "Полёты во сне и наяву" (1983) и "Поцелуй" (1983), в которых он снимался вместе с Олегом Янковским, Александром Абдуловым, Олегом Табаковым и другими советскими кинозвёздами. Он-то и путь свой в кино начал в Киеве, снявшись здесь в 1980 году сразу в главной роли в 2-серийном телефильме о партизанах "Жду и надеюсь".Его напарницей, исполнительницей роли бродячей актрисы, а затем герцогини, Изабеллы стала Анна Исайкина. В 1984 году она только заканчивала Щукинское училище, но уже успела сняться в нескольких проектах, в том числе в любимой зрителем 2-серийной телемелодраме "Хозяйка детского дома" (1983).1984-й год выдался для Исайкиной вообще звёздным. Помимо диплома она получила не только главную роль в киевском "Капитане Фракассе", но и в одесской сказочной фантасмагории "Сказки старого волшебника", в кишинёвском кино о событиях 1917 года "Тревожный рассвет", а также снялась в ролях второго плана в мосфильмовских проектах "Мёртвые души", "Михайло Ломоносов" и студии Горького "Почти ровесники". Как она всё это успела за один год, в который ещё и выпустилась из училища, остаётся загадкой. Более удачных лет у неё в карьере больше не было, а перечисленные кино- и телепроекты стали самыми лучшими ролями в кино. В следующий раз известность ей принесёт только роль учительницы в сериале "Простые истины" (1999-2000).Главу бродячей труппы Тирана талантливо сыграл актёр ленинградского БДТ Михаил Викторович Данилов – мастер эпизодических ролей. Старожила группы и мэтра французской сцены Матамора изобразил эстонский актёр Юри Ярвет, прославившийся главной ролью в шедевре мирового кинематографа "Король Лир" (1970). Ветреной актрисой Серафиной стала звезда "Табора уходит в небо" (1976) Светлана Тома, а её партнёром стал Леонид Ярмольник, известные роли которого перечислять просто нет смысла – их слишком много. В то время невероятную популярность ему принесла эстрадная миниатюра-пантомима "Цыплёнок табака", показанная в 1982 году в телепередаче "Вокруг смеха".Один из секс-символов СССР середины 80-х Ивар Калныньш сыграл главного отрицательного персонажа герцога де Валломбреза, а другой секс-символ – Елена Кондулайнен – взбалмошную графиню Иоланту де Фуа. Однокурсник Владимира Высоцкого Валентин Никулин в "Капитане Фракассе" стал герцогом Ришелье, а Всеволод Шиловский – земляком и поверенным главного героя в его дуэльных делах маркизом де Брюйером.Всеволод Николаевич оставил воспоминания о своём участии в съёмках. Он панически боялся лошадей, а ему по фильму нужно было скакать верхом и, сидя в седле, любезничать со Светланой Тома, героиня которой по сюжету становится его любовницей. Шиловский умолял режиссёра Савельева, чтобы кто-то держал коня, потому что, если бы он понёс, актёр не был уверен, что сможет его остановить или отвернуть в сторону.Огромную работу над собой при подготовке к фильму, и особенно к фехтовальным сценам, пришлось проделать Олегу Меньшикову. Он круглосуточно тренировался, да так, что к вечеру руки висели плетьми. Сцены фехтования, которые в фильме кажутся лёгкими и непринуждёнными, стоили ему больших усилий. Ставил их один из первых в СССР постановщиков сценического фехтования ленинградец Кирилл Чернозёмов. В фильме он сыграл эпизодическую роль наёмного убийцы и бретёра Жакмена Лампурда, а в жизни возглавлял кафедру сценического движения в ленинградском Театральном институте. Роль в "Капитане Фракассе" – самая известная из его работ в кино, хотя, например, в легендарном "Гамлете" Козинцева в фехтовальных сценах он дублировал Иннокентия Смоктуновского.Фильм украинские кинематографисты снимали в Эстонии – в Таллинне, а также в руинах замка-монастыря Падизе и замка Тоолсе. Этим во многом объясняется занятость в съёмках значительного числа прибалтийских и ленинградских актёров.Стихи для звучащих в кадре песен написал Булат Окуджава. Вероятно планировалось, что их напишет Визбор... Музыку писали два композитора – Владимир Дашкевич и Исаак Шварц. Авторству последнего принадлежит романс, идущий рефреном через весь фильм, "Дождик осенний, поплачь обо мне". Он оказался очень удачным и популярным, но выбивался, как потом отмечали многие критики, из исторической эпохи. Фильм, из-за шедших в Эстонии во время съёмок дождей, и заданного режиссёром настроя, вообще получился "пасмурным", меланхоличным, вызывающим грусть, почему он впоследствии и не стал особо популярным.В СССР кинематографисты не баловали зрителей большим количеством исторических кинолент, особенно времён, так называемого, "великого века". Поэтому премьера каждого такого фильма было событием. Тем сильнее стало разочарование, когда "Капитан Фракасс" впервые вышел на телеэкраны. Телеаудитория, особенно её юная часть, ждала фехтования, скачек, погонь, баталий. А тут всю первую серию герои проводят в разговорах, и только в самом конце второй серии начинается такой желанный экшен, и то ограничивающийся тремя поединками и одной дракой. Только с возрастом начинаешь оценивать игру актёров, понимать философскую идею ленты (весьма дискуссионную), разглядывать какие-то режиссёрские решения.В результате "Капитан Фракасс", хотя его и транслировали по телевидению довольно часто, не был так любим, как, например, "Д'Артаньян и три мушкетёра". Тем не менее, он до сих пор востребован, нередко появляется в программах различных каналов и наверняка ещё долго будет находить своего зрителя.Персидский поход 1796 года был призван установить российский контроль над западным и южным берегами Каспийского моря, восточными частями Армении и Грузии. Подробнее - в материале Русский Каспий: 230 лет последнему геополитическому проекту Екатерины Великой

https://ukraina.ru/20241229/1060064323.html

https://ukraina.ru/20250117/1060336195.html

https://ukraina.ru/20230513/1046173992.html

ссср

киев

эстония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история ссср, ссср, киев, эстония, кино, фильм, 1980-е, кинематограф, киностудия им. довженко, украина.ру