Богатырев о страхах Киева: "Их истерики по поводу наступления из Белоруссии вполне обоснованы" - 25.05.2026 Украина.ру
Богатырев о страхах Киева: "Их истерики по поводу наступления из Белоруссии вполне обоснованы"
Фронт разряжается, Украина держится только на дронах, поэтому истерики Киева из-за возможного наступления с территории Белоруссии обоснованы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России и волонтерского фонда "Всеединство" Сергей Богатырев
15:58 25.05.2026 (обновлено: 16:01 25.05.2026)
 
Размышляя о перспективах завершения конфликта на Украине, эксперт заявил, что проблемы с мобилизацией у киевского режима никуда не делись. "Фронт разряжается и разряжается. Текущую линию обороны они выдерживают только за счет дронов. Поэтому я считаю, что их истерики по поводу нашего наступления с территории Белоруссии вполне обоснованы", — пояснил Богатырев.
По словам эксперта, странно, что Россия и Белоруссия в одном Союзном государстве, а воюют за нас северокорейцы.
"Я не говорю, что белорусские войска обязательно должны воевать на земле. Но если украинские дроны могут летать через Прибалтику, то почему наши войска не могут как-то проползти через белорусскую территорию?" — задался вопросом собеседник издания.
По словам Богатырева, то же самое касается южного направления. Он отметил, что указ президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства для жителей Приднестровья удивительно совпал с законом о применении вооруженных сил для защиты граждан РФ за рубежом.
Сергей Богатырев резюмировал, что в глобальном плане есть и другие факторы, включая ситуацию с Ираном и дефицит топлива в Европе.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Богатырев: Летом могут сложиться все условия, которые позволят России победить в войне на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Дмитрия Рудометова "Дмитрий Голубовский: Китай может помочь России создать оружие более разрушительное, чем атомная бомба" на сайте Украина.ру.
