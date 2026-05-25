"Китай не заинтересован передавать нам технологии": Богатырев о сложностях переговоров с Пекином

России стоило бы вести переговоры с Китаем о передаче технологий электроники, пускай даже не передовых. Пекин в этом не заинтересован, но у России есть чем компенсировать такую уступку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России и волонтерского фонда "Всеединство" Сергей Богатырев

2026-05-25T15:32

Ранее в Пекине прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны договорились о проектах в энергетике и "ещё кое о чем очень важном". Кроме того, в совместном заявлении лидеров было сказано, что для урегулирования конфликта на Украине Россия и Китай считают необходимым устранить его первопричины. В связи с таким позитивным фоном у части российской аудитории появилась надежда, что Китай примет политическое решение и ограничит поставки комплектующих для дронов, за счет которых киевский режим все еще оказывает сопротивление.Отвечая на вопрос о том, нужно ли договариваться с Китаем о передаче электроники и технологий, эксперт заявил:"Да. Пускай это будут не какие-то передовые технологии, а трех-пятилетней для них давности. То, что для них уже неактуально, нам бы все равно пригодилось", — пояснил Богатырев.Однако, по словам эксперта, пойдет ли на это Китай — большой вопрос. Когда закончится война, Россия и Китай вступят в экономическую конкуренцию. "Мы сейчас в части тех же "Мавиков" отстаем от них лет на десять. Если они передадут нам технологии третьего или второго поколения, это отставание сократится лет на пять. Это китайцам невыгодно", — заявил собеседник Украина.ру."Тем не менее, у нас есть чем компенсировать такого рода уступку", — резюмировал Сергей Богатырев.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Богатырев: Летом могут сложиться все условия, которые позволят России победить в войне на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Дмитрия Рудометова "Дмитрий Голубовский: Китай может помочь России создать оружие более разрушительное, чем атомная бомба" на сайте Украина.ру.

