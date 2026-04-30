Андрей Суздальцев: Великобритания создает пиратскую флотилию против России, но это вернется ей бумерангом

2026-04-30T19:06

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Великобритания и еще девять стран Европы договорились создать объединенные военно-морские силы "для сдерживания будущих угроз со стороны России" на севере континента. Об этом сообщил глава британского ВМФ генерал Гвин Дженкинс. По его словам, многонациональные морские силы будут действовать в качестве "дополнения к НАТО".- Андрей Иванович, следует ли считать, что в Европе уже сложился альтернативный НАТО военно-политический союз для противостояния с Россией, основной составляющей которого будут морские силы?- Такой союз уже есть. В него входят самые рьяные борцы с "российской агрессией". Есть те, кто к ним присоединяется, скрипя зубами. Это Италия, которая помнит о своих интересах, не говоря уже о Словакии и с недавних пор Венгрия. Понятно, что российско-украинский конфликт без поддержки Европы давно бы закончился.Когда мы со студентами изучаем конфликты и войны, всегда речь идет о том, где все началось. Обычно это приграничная река, дорога, мосты. Но в омывающих Европу морях, независимо от того, что происходило на суше, война шла бесконечно. Даже если не было войны между государствами, были каперы, которые захватывали другие корабли. Море — это место, где издавна происходят какие-то столкновения. Это привело к тому, что в годы холодной войны СССР подписал с США соглашение о запрещении различных инцидентов на море.Возможные боевые действия между Россией, Европой и НАТО, начнутся именно на море. Не на Украине, где они уже идут давно. Мы к ним привыкли.Европа постоянно ставит вопрос в последние годы о работе теневого флота России, который везет российскую нефть. Сначала говорилось, что старые танкеры представляют угрозу для экологии. Потом прямо стали утверждать, что Россия таким образом зарабатывает деньги, которые бросает в горнило противостояния с Западом.Причём позиция Европы противоречива. Например, тяжелой зимой Балтика замерзает и не обойтись без Российского ледокольного флота. Но при этом ставится вопрос о закрытии Балтийского моря для российского морского транзита, что будет означать блокаду Калининградской области.Сейчас заблокирован Ормузский пролив, причем двумя сторонами. И на фоне разговоров о прекращении поставок российской нефти, уже вопрос о блокаде Балтики закрылся. Стало очевидно, что если закрыть Балтику для российского флота, в той же степени она будет закрыта для балтийских государств. Если можно было перекрыть Ормуз, то никакой проблемы не возникнет и с перекрытием Датских проливов.Возникают и интересные аналитические разработки в отношении Кубы. Сотни танкеров, которые идут загружаться американской нефтью, приходят в Мексиканский залив. Там два нешироких пролива. Один из них лежит между Кубой и Флоридой, второй – между Кубой и мексиканским полуостровом Юкатан. Перекрыть их элементарно. Но пока об этом никто открыто не говорит. То есть если вступить в такую зыбкую сферу, то все эти действия могут обернуться бумерангом.Можно перекрыть подходы к иранским портам, но никто не помешает и перекрыть проливы в Мексиканский залив. Тогда уже нефть будет не по 140 долларов за баррель, а за 250. Мировая экономика тут уже точно остановится.И все это может оказаться бумерангом и в отношении старой морской державы Великобритании, которая очень настойчиво пыталась прервать транзит российской нефти через, как утверждалось, свои территориальные воды. Это, конечно, было ложью, потому что речь идет здесь о проливе Ла-Манш, а судоходство в проливах регламентируется международным морским правом. Это соглашение было принято в 1982 году Генассамблеей Совбеза ООН. Все проливы должны быть свободны для судоходства.И когда появился российский фрегат, который сопровождал два крупных танкера не под российскими флагами, Лондон снизил планку своих претензий.На самом деле, реальным военным флотом располагает совсем немного стран Евросоюза. Это, конечно, Франция, остатки флота у Великобритании, флот Германии и итальянский флот. Все остальное можно вынести за скобки. Корабли Швеции выполняют приграничные миссии.То есть самой Британии подойти к танкерам, когда на горизонте маячит российский корабль, оказалось как-то боязно. Если же с ними будет несколько нидерландцев или французов, то им будет казаться, что вместе будет проще завалить российского медведя, который плавает по всем морям и океанам.Вся эта игра рассчитана на то, что Россия испугается и сдаст назад, что если он объявят Балтийское море закрытым для российского флота, то мы в ответ не забросаем минами Датские проливы. Все это говорит о том, что они так и не нашли реальные варианты обойти международное право без последствий для себя.Мы убедились, что курс на создание мощного океанского флота для нашей страны это вопрос выживания.- То есть со стороны европейцев пока идет речь о создании большой пиратской флотилии, которая будет охотиться за российскими танкерами?- Да, вы правильно назвали ее пиратской. У российского флота тогда должен быть третий флаг, который гоняться за ней по всем морям и океанам. Но я еще раз повторяю, море самое слабое место для нас. Если начнутся какие-то боевые действия между НАТО и Россией, это будет в первую очередь море.- И скорее всего именно Балтика?- Балтика или Ла-Манш. Не исключено, что и Средиземное море, где уже дважды нападали на наши суда.- Еще хочется понять особенности американо-германского военного сотрудничества. С одной стороны, Трамп заявляет, что Пентагон рассматривает возможность вывода части американского контингента из Германии. С другой, сообщается, что американский полковник получит ключевую роль в планировании операций сухопутных войск Германии. Что готовят в Вашингтоне и Берлине?- Есть политические формы взаимодействия США и европейских стран. Великобритания, как бы это грубо не звучало, является американской колонией в Европе. И ФРГ находится под полным военно-политическим контролем США. Пусть и разделенная, но Германия была вполне мирной страной до наполеоновских войн. Потребовалась почти 100 лет, чтобы сделать их них фашистов, которых мы помним до сих пор. Спустя более 80 лет вернуть ее к милитаризации сложно. Все помнят, что в прошлом веке Германия дважды разжигала мировые войны, поэтому США никогда не потеряют контроль над Германией.- Поговорим о ситуации в зоне специальной военной операции. За последние дни наши войска освободили несколько населенных пунктов в Сумской области и ДНР. Сейчас речь идет о формировании более выгодной позиции перед возможным возобновлением переговоров вокруг Украины?- Мы постоянно освобождаем небольшие населенные пункты. Остается вопрос по поводу больших городов. Здесь мы вторгаемся в очень специфическую сферу тактики современной войны на Украине.Как быть, например, с Харьковом, Запорожьем, которое уже ощутимо близко? Это миллионные города, что с ними делать?Идет очень тяжелая война. Мы воюем со всей Европой. Небо черное уже даже не от украинских, а от европейских дронов. Мы всеми силами стараемся снизить это кровопролитие для наших войск. Нам торопиться некуда. Речь идет о том, чтобы лишить Украину территорий, которые были ей когда-то переданы, и защитить русскоязычное население. Территории правобережья Украины нам не нужны, за исключением коридора к Приднестровью.Здесь мы можем только предугадывать, что считают по этому поводу в Кремле. Сейчас мы делаем только то, что можем, с минимальными потерями, учитывая, что небо почти закрыто.К сожалению, в нашем экспертном сообществе некоторые воспринимают это как слабость. Сейчас мы находимся в военно-технологическом тупике, характерном для 1916 года эпохи Первой мировой войны.У нас очень своеобразная война, украинцы нас отзеркаливают. Мы наступаем и обороняемся одновременно. Это если говорить о военно-технической стороне вопроса. Самое главное, нам нужно подумать, что нам надо от этой Украины.У нас есть доступ в Крым, мы вернули Азовское море, где, кстати, стала появляться рыба. Мы вышли к Днепру, вооруженной рукой контролируем одесские порты. Стоит ли нам брать огромные города?Освобождение и восстановление Мариуполя потребовало больших жертв и средств. Другие города работать на Россию не будет. Может быть, только чет через 20-30. Что сними делать? Ловить там диверсантов?Обратите внимание, мы говорим об "урегулировании" украинского конфликта, а не о капитуляции одной из сторон. Но так чтобы это было выгодно нам, чтобы мы могли сказать странам, которые сейчас пользуются открывшимся окном возможностей, пока Россия занимается Украиной: мы решили этот вопрос, теперь посмотрим, что будет с вами.Также на эту тему - Андрей Выползов: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу

