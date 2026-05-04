https://ukraina.ru/20260504/estontsev-privezut-posmotret-kak-prazdnuyut-9-maya-1078596933.html

Эстонцев привезут посмотреть, как празднуют 9 Мая

Эстонцев привезут посмотреть, как празднуют 9 Мая - 04.05.2026 Украина.ру

Эстонцев привезут посмотреть, как празднуют 9 Мая

Туристические компании Эстонии открыли продажу специальных туров на 9 Мая. Желающих отвезут в Нарву, чтобы с набережной можно было наблюдать за праздничными мероприятиями в соседнем Ивангороде Ленинградской области. Стоимость такой поездки начинается от 80 евро, выяснил 4 мая телеграм-канал SHOT

2026-05-04T18:55

2026-05-04T18:55

2026-05-04T18:55

новости

эстония

ленинградская область

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070574362_0:139:1200:814_1920x0_80_0_0_54b2e3de7a3d51617084308b40e6db37.jpg

В программу, по данным канала, включили посещение памятных мест и просмотр российского концерта через границу. Представители турфирм поясняют: День Победы "прочно вошёл в гены" населения восточных регионов прибалтийской республики. Сейчас наблюдается высокий спрос на подобные выезды, аналогичные заявки поступают даже от граждан Латвии.Организаторы подчёркивают, что тур будет совмещён с "мероприятиями, посвящёнными" Дню Европы, который официально отмечается в Эстонии 9 мая. Таким образом, коммерсанты пытаются соблюсти местный политический контекст, не игнорируя при этом интерес клиентов к российской дате.Напомним, что официальное празднование 9 Мая в Эстонии под запретом. Тем не менее, это не мешает сотням людей ежегодно собираться у реки Нарва. Местные жители занимают места на берегу, чтобы через водную преграду увидеть торжество, проходящее в Ленобласти.Политика властей прибалтийской республики: В Эстонии начались крупнейшие учения с участием Украины

эстония

ленинградская область

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, ленинградская область, латвия