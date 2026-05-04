Эстонцев привезут посмотреть, как празднуют 9 Мая
2026-05-04T18:55
18:55 04.05.2026
 
Туристические компании Эстонии открыли продажу специальных туров на 9 Мая. Желающих отвезут в Нарву, чтобы с набережной можно было наблюдать за праздничными мероприятиями в соседнем Ивангороде Ленинградской области. Стоимость такой поездки начинается от 80 евро, выяснил 4 мая телеграм-канал SHOT
В программу, по данным канала, включили посещение памятных мест и просмотр российского концерта через границу. Представители турфирм поясняют: День Победы "прочно вошёл в гены" населения восточных регионов прибалтийской республики. Сейчас наблюдается высокий спрос на подобные выезды, аналогичные заявки поступают даже от граждан Латвии.
Организаторы подчёркивают, что тур будет совмещён с "мероприятиями, посвящёнными" Дню Европы, который официально отмечается в Эстонии 9 мая. Таким образом, коммерсанты пытаются соблюсти местный политический контекст, не игнорируя при этом интерес клиентов к российской дате.
Напомним, что официальное празднование 9 Мая в Эстонии под запретом. Тем не менее, это не мешает сотням людей ежегодно собираться у реки Нарва. Местные жители занимают места на берегу, чтобы через водную преграду увидеть торжество, проходящее в Ленобласти.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
