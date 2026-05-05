https://ukraina.ru/20260505/iskusstvennyy-intellekt-ne-zamenit-artilleriyu-noskov-o-predelakh-vozmozhnostey-bpla-1078625511.html

Искусственный интеллект не заменит артиллерию: Носков о пределах возможностей БПЛА

Искусственный интеллект не заменит артиллерию: Носков о пределах возможностей БПЛА - 05.05.2026 Украина.ру

Искусственный интеллект не заменит артиллерию: Носков о пределах возможностей БПЛА

На фронте интенсивность применения дронов растет одинаково с обеих сторон, но ударные БПЛА не могут исключить артиллерию и авиацию. В 2024 и 2025 годах повторяется закономерность: зимой Украина опережает, летом — выравнивание, осенью — преимущество ВС РФ

2026-05-05T17:00

2026-05-05T17:00

2026-05-05T17:00

россия

донецк

украина

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

спецоперация

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078335040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd5f23798c31f4fa57305068dc8c045e.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир НосковПо словам эксперта, нужно разделять удары по стратегическим тылам и ситуацию на фронте. Противнику удалось подтянуть КПД своих дронов за счет новых технологий, в частности наведения с помощью искусственного интеллекта.Эксперт обратил внимание на повторяющуюся закономерность, связанную с особенностями производства и конструкторской работой. В начале года Украина опережает Россию, летом происходит выравнивание, осенью мы получаем определенное преимущество по качеству и количеству."Если что-то произошло дважды, то, полагаю, что и в третий раз оно повторится. Так что давайте дождемся середины лета и посмотрим, есть ли смысл впадать в пессимизм. Раньше времени этого точно делать не надо", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.

россия

донецк

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, донецк, украина, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, вс рф, всу