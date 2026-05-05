Искусственный интеллект не заменит артиллерию: Носков о пределах возможностей БПЛА - 05.05.2026 Украина.ру
Искусственный интеллект не заменит артиллерию: Носков о пределах возможностей БПЛА
На фронте интенсивность применения дронов растет одинаково с обеих сторон, но ударные БПЛА не могут исключить артиллерию и авиацию. В 2024 и 2025 годах повторяется закономерность: зимой Украина опережает, летом — выравнивание, осенью — преимущество ВС РФ
Искусственный интеллект не заменит артиллерию: Носков о пределах возможностей БПЛА

На фронте интенсивность применения дронов растет одинаково с обеих сторон, но ударные БПЛА не могут исключить артиллерию и авиацию. В 2024 и 2025 годах повторяется закономерность: зимой Украина опережает, летом — выравнивание, осенью — преимущество ВС РФ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков
По словам эксперта, нужно разделять удары по стратегическим тылам и ситуацию на фронте. Противнику удалось подтянуть КПД своих дронов за счет новых технологий, в частности наведения с помощью искусственного интеллекта.
"Но остальные виды вооружений у Украины деградируют. Да, ударные БПЛА очень важны, но они не могут полностью исключить минометы, ствольную артиллерию и авиацию", — пояснил Носков.
Эксперт обратил внимание на повторяющуюся закономерность, связанную с особенностями производства и конструкторской работой. В начале года Украина опережает Россию, летом происходит выравнивание, осенью мы получаем определенное преимущество по качеству и количеству.
"Если что-то произошло дважды, то, полагаю, что и в третий раз оно повторится. Так что давайте дождемся середины лета и посмотрим, есть ли смысл впадать в пессимизм. Раньше времени этого точно делать не надо", — резюмировал Носков.
Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
