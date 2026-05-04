Трех агентов "Моссада" публично повесили - 04.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260504/trekh-agentov-mossada-publichno-povesili-1078595259.html
Трех агентов "Моссада" публично повесили
Трех агентов "Моссада" публично повесили - 04.05.2026 Украина.ру
Трех агентов "Моссада" публично повесили
Иранские власти отчитались о казни трех человек, которых признали агентами израильской разведки "Моссад". Приговор привели в исполнение через повешение. Осужденных обвинили не только в шпионаже, но и в организации кровавых беспорядков, которые привели к гибели силовиков и мирных жителей, сообщает 4 мая агентство Исламской Республики Tasnim
2026-05-04T18:30
2026-05-04T18:46
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077589978_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_d11dd34b89cfca09bc7ffefde5e37f40.jpg
Мехди Расули и Мохаммад Реза Мири попали в руки иранских спецслужб еще в январе 2025 года в Мешхеде. По версии следствия, именно они стоят за гибелью Хамидрезы Юсефинджада, которого в Исламской Республике почитают как мученика. Третий казненный, Эбрагим Долатабади, считается одним из главных идеологов погромов в районе Табарси. Его роль в дестабилизации ситуации в стране сочли ключевой. Долатабади инкриминировали попытку госпереворота, в ходе которой он вывел на улицы толпу численностью до 300 человек. Бунтовщики, вооруженные мачете, вступали в прямые столкновения с силовиками и планомерно уничтожали имущество организации "Басидж". Власти подчеркнули, что действия группы носили скоординированный характер и были направлены на подрыв государственной безопасности.О ситуации на Ближнем Востоке: Два торговых судна США прошли через Ормузский пролив
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077589978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2691e4347d8cb332a91e0614975d8ab5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран
Иран

Трех агентов "Моссада" публично повесили

18:30 04.05.2026 (обновлено: 18:46 04.05.2026)
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
Иранские власти отчитались о казни трех человек, которых признали агентами израильской разведки "Моссад". Приговор привели в исполнение через повешение. Осужденных обвинили не только в шпионаже, но и в организации кровавых беспорядков, которые привели к гибели силовиков и мирных жителей, сообщает 4 мая агентство Исламской Республики Tasnim
Мехди Расули и Мохаммад Реза Мири попали в руки иранских спецслужб еще в январе 2025 года в Мешхеде. По версии следствия, именно они стоят за гибелью Хамидрезы Юсефинджада, которого в Исламской Республике почитают как мученика.
Третий казненный, Эбрагим Долатабади, считается одним из главных идеологов погромов в районе Табарси. Его роль в дестабилизации ситуации в стране сочли ключевой. Долатабади инкриминировали попытку госпереворота, в ходе которой он вывел на улицы толпу численностью до 300 человек.
Бунтовщики, вооруженные мачете, вступали в прямые столкновения с силовиками и планомерно уничтожали имущество организации "Басидж". Власти подчеркнули, что действия группы носили скоординированный характер и были направлены на подрыв государственной безопасности.
О ситуации на Ближнем Востоке: Два торговых судна США прошли через Ормузский пролив
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Иран
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:01Иран атаковал нефтяной порт ОАЭ, в Днепропетровске расстреляли людоловов. Новости к 20.00
19:41Рекордный груз кокаина изъят в Атлантическом океане
19:26СК РФ расследует преступления ВСУ в регионах России
19:17Москву атаковали дроном "Лютый"
19:00Взрывы в Харькове, Прибалтика страдает от БПЛА ВСУ. Новости СВО
18:55Эстонцев привезут посмотреть, как празднуют 9 Мая
18:47Георгиевская лента, День Победы и другие символы: в опросе выяснилось, насколько они важны
18:45Война не помеха: туристы рвутся в Дубай
18:44Дроны, ПВО и мобильный интернет. Александр Михайлов о вызовах и решениях российской обороны
18:434 мая 2026 года, вечерний эфир
18:30Трех агентов "Моссада" публично повесили
18:23Фицо тайком расспрашивают о Путине: пикантная подробность
18:22Аграрные хозяйства ДНР хотят разминировать пашни
18:11Финляндия не будет сбивать дроны ВСУ
18:10Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько
18:01Конотоп под ударом, украинцев дёшево ценят в Британии. Новости СВО
18:00НАТО вступает в войну с Ираном, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 мая
17:42ПВО Финляндии бессильна перед БПЛА, КСИР угрожают судам в Ормузском проливе. Новости к этому часу
17:40"С вашими деньгами и нашими мозгами теперь возможно всё": новые подробности подрыва "Северных потоков"
17:39Трамп и его ответка врагам. США не приняли ультиматум Великобритании
Лента новостейМолния