Трех агентов "Моссада" публично повесили
18:30 04.05.2026 (обновлено: 18:46 04.05.2026)
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранские власти отчитались о казни трех человек, которых признали агентами израильской разведки "Моссад". Приговор привели в исполнение через повешение. Осужденных обвинили не только в шпионаже, но и в организации кровавых беспорядков, которые привели к гибели силовиков и мирных жителей, сообщает 4 мая агентство Исламской Республики Tasnim
Мехди Расули и Мохаммад Реза Мири попали в руки иранских спецслужб еще в январе 2025 года в Мешхеде. По версии следствия, именно они стоят за гибелью Хамидрезы Юсефинджада, которого в Исламской Республике почитают как мученика.
Третий казненный, Эбрагим Долатабади, считается одним из главных идеологов погромов в районе Табарси. Его роль в дестабилизации ситуации в стране сочли ключевой. Долатабади инкриминировали попытку госпереворота, в ходе которой он вывел на улицы толпу численностью до 300 человек.
Бунтовщики, вооруженные мачете, вступали в прямые столкновения с силовиками и планомерно уничтожали имущество организации "Басидж". Власти подчеркнули, что действия группы носили скоординированный характер и были направлены на подрыв государственной безопасности.
