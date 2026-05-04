"С вашими деньгами и нашими мозгами теперь возможно всё": новые подробности подрыва "Северных потоков"

Как бы ни открещевались Украина и США от причастности к теракту на двух нитках газопровода "Северный поток", имеющиеся факты говорят об обратном. Хотя вопросы всё равно остаются

2026-05-04T17:40

Шестнадцатого апреля в Германии вышла в свет книга "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу" на немецком языке, в которой корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Боян Панчевски представляет самое полное журналистское расследование о теракте на газопроводе.Этот рассказ о подготовке и проведении диверсии на газопроводах, основанный на множестве интервью с непосредственными участниками событий, представителями следствия и спецслужб, уже наделал много шума на Западе.Мысль о подрыве трубопровода, по которому из России в Европу поставлялось до 110 млрд кубометров газа в год, зародилась у представителей Сил специальных операций ВСУ весной 2022 года. Планированием диверсии, как написано в книге, занимались "генерал" и "полковник". Издание "Коммерсантъ", сопоставив факты, приходит к выводу, что это бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковник Василий Бурба* и полковник СБУ, имевший опыт работы и в ГУР, и в Силах специальных операций, Роман Червинский. Оба они были причастны к попыткам задержания бойцов ЧВК "Вагнер" и угона российского бомбардировщика, похищению бывшего командира одного из подразделений ПВО ДНР Владимира Цемаха, убийству командиров донбасского ополчения Арсена Павлова ("Моторола") и Михаила Толстых ("Гиви").Червинского американская газета The Washington Post и немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники, включая украинских и европейских чиновников, ещё в 2023 году в совместном расследовании называли координатором атаки на "Северные потоки". Отмечалось, что он отвечал за логистику и управлял командой из 6 человек, которые арендовали яхту "Андромеда" и, используя оборудование для глубоководного погружения, установили взрывчатку на газопроводах.Как написано уже в книге "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", Червинский настоял на включении в группу женщины, в тексте она именуется как Фрейя, а в реальной жизни это, суда по всему, рекордсменка Украины по глубоководному погружению среди женщин Валерия Чернышова. В рамках операции важны были не только её дайверские навыки – она опускалась на глубину больше 100 м, а трубы газопровода находятся примерно в 80 м от поверхности – но и её опыт эротической модели: нахождение "Андромеды" в Балтийском море в период, когда туристические суда там уже не ходят, могло вызвать подозрения, а так можно было сказать, что на яхте снимают порнофильм.Плюс ко всему Чернышова вписывалась и по идеологической составляющей: она одобряла развязанный Киевом в 2014 году вооружённый конфликт с Донбассом, тогда же занялась организацией сбора средств на помощь ВСУ, а после начала СВО принципиально перестала общаться на русском языке.По сведениям немецкой газеты Die Zeit, Фрейя сыграла решающую роль в диверсии, поскольку, когда все мужчины спасовали из-за бушевавшего моря и даже задумались отказаться от задуманного, девушка уговорила подельников довести дело до конца. Как самый опытный дайвер именно Чернышова могла закрепить взрывчатку на трубопровод, по которому поступал российский газ, 25 сентября 2022 года.Причастными к теракту на "Северных потоках" издание считает двоих коллег Фрейи по дайвинг-школе Scuba Family: дайверов Евгения Успенского и Владимира С.Плавание группы по Балтийскому морю продолжалось с 7 по 23 сентября, а взрыв произошёл при помощи заранее запрограммированных таймеров 26-го числа, уточняет Панчевски. Встречи диверсанты проводили на квартире в Польше, а практические тренировки проводили в глубоком водоёме на территории Украины, как лучше прикрепить взрывное устройство, им подсказал консультант одного из научных институтов Киева.В книге говорится, что Бурба и Червинский сотрудничали с разведслужбами западных государств (в частности Нидерландов), с ЦРУ - ориентировочно с 2014 года."С вашими деньгами и нашими мозгами теперь возможно всё", - заявил Бурба своему высокопоставленному американскому собеседнику.Для украинской стороны главный интерес представляло финансирование и техническая поддержка, а для Соединённых Штатов – имеющиеся у Киева сведения о России, доступ к украинской агентурной сети, в т.ч. на территории РФ, в частности для проведения подрывной деятельности.О планах по подрыву "Северных потоков" руководитель резидентуры ЦРУ в Киеве, которого украинские источники журналиста прозвали "Сантой" за щедрое спонсорство и белую бороду, знал с самого начала, поскольку разработчики диверсии советовались с ним. Однако он посчитал операцию, оцененную в $50 млн, трудной для реализации небольшой группой украинцев, к тому же без спецтехники и кораблей, и в июне 2022 года, когда спецслужбы Нидерландов узнали обо всём сами и проинформировали коллег из других западных стран, попросил организаторов операции дать ему расписки об отказе от совершения атак на газопровод. Как сказал Бурба, "Санта" просто "хотел спасти свою задницу". Впрочем, так говорили не только о руководителе резидентуры ЦРУ в Киеве.После подрыва "Северных потоков" власти и Украины, и Соединённых Штатов клялись и божились, что они тут не при чём, однако Панчевски, опираясь на информацию от своих собеседников, утверждает обратное: тогдашний главнокомандующий ВСУ координировал действия с политическим руководством страны, включая президента. Причём, Валерий Залужный не всегда докладывал Владимиру Зеленскому о деталях операций внутри Украины, но в случае с зарубежной авантюрой проявил большую осторожность, таким образом, юридически переложив ответственность на своего начальника."Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, "чтобы спасти свою шкуру", как выразились два человека, знакомые с содержанием разговора", - говорится в книге.К слову, The Washington Post и Der Spiegel в своём расследовании отмечали, что Червинский не занимался планированием операции, а подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись Залужному."Существовал двухстраничный документ по операции, который одобрил Залужный. Этот документ был уничтожен вместе со всеми остальными бумагами, касающимися диверсии. Не осталось никаких компрометирующих документов, ни единого следа цепочки командования", - говорит Панчевски, добавляя, что в связи с этим распоряжения отдавались в устной форме.В свою очередь правивший на тот момент в США президент Джо Байден прямым текстом угрожал уничтожить газопровод в случае начала Россией военной спецоперации на Украине."Если Россия вторгнется - это значит, танки или войска снова пересекут границу Украины — тогда "Северного потока — 2" больше не будет. Мы положим ему конец", - заявлял он на пресс-конференции 7 февраля 2022 года.На вопрос журналистки, каким образом Вашингтон осуществит это, учитывая, что инфраструктура проекта находится под контролем Германии, Байден ответил: "Я обещаю вам, мы сможем это сделать".Автор ещё одного расследования о теракте на "Северных потоках" - известный американский журналист Сеймур Херш в 2023 году пришёл к выводу, что взрывные устройства под газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов в июне 2022-го под прикрытием учений Baltops, а решение о проведении операции принимал никто иной как Байден. Пентагоне, конечно же, открещивается от этого.Вроде бы все озвученные за эти годы журналистские расследования в целом рисуют общую картину: украинское государство руками дайвера-одиночки совершило теракт на стратегически важном объекте инфраструктуры, а разведсообщества США и стран Европы были осведомлены об этих планах, но никак не помешали – однако Россия подвергает сомнению эту версию.Впервые публично, а не в каких-то закрытых документах о том, что эти трубопроводы будут уничтожены и этого проекта существовать не должно, заявили в США Байден и Виктория Нуланд, бывшая заместителем госсекретаря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 29 апреля сказала: "Но что-то мне подсказывает (так и есть на самом деле), ни в каком Госдепартаменте и Белом доме этого самого американского автора (Панчевски – ред.) не ждали и не принимали. И никакие материалы, которые действительно проливали бы свет на подрыв, на теракт в отношении "Северного потока – 1 и 2", ему американские спецслужбы не давали. Вопрос о том, заинтересовано ли руководство ВСУ в появлении объективной информации о теракте, даже не риторический, думаю, мы все знаем на него ответ. Нет, конечно, не заинтересовано".Сам факт обращения к жанру журналистского расследования свидетельствует о том, что официальное следствие либо не ведётся вовсе, либо его результаты не вызывают доверия, добавила дипломат, задавшись вопросом, зачем писать книги тогда, когда работают следователи? Ведь эти следователи должны были работать во многих странах. Это же международный проект – территория, затрагивающая и воды, и сушу нескольких стран. Однако по прошествии более трёх лет никаких результатов следователи так и не предоставили.Как сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, Германия не продвинулась в следствии по терактам на "Северных потоках" и игнорировала все российские запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании, тем самым нарушая конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма.Такое положение вещей не устраивает и часть немецкого общества. Шеф-редактор влиятельной газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуэр в своей колонке "Германия прогибается перед Киевом", опубликованной на первой полосе, указывает на то, что Германия включила "режим радиомолчания" и "заискивает перед Киевом", хотя немецкие следственные органы пришли к выводу, что "Северные потоки" подорвали украинцы."Правительство не осуждает даже подрыв газопроводов "Северный поток". Хорошие — это хорошие, а хорошие не могут делать ничего плохого. Морализаторство во внешней политике Германии оставляет мало места для полутонов. Это чёрно-белое мышление приводит и к тому, что серьёзные проблемы на Украине, такие как присущая коррупция, поднимаются лишь сдержанно", - говорится в публикации.Национальные расследования Дании и Швеции завершились нулевым результатом, а произошло это, как сказал Панчевски в интервью датской газете Berlingske, в частности потому, что вскоре после взрыва стало ясно о наличии украинского следа, и Копенгаген утаил этот факт, не желая геополитического кризиса."В книге Панчевски мы видим попытки пустить общественное мнение и следствие по ложному следу. Вновь на первый план выдвигается версия о неких "украинских супер-пловцах-одиночках". Вы же знаете, да? Обычно берёшь ласты, ныряешь с трубкой. А, простите, нужно взять с собой какой-нибудь пакетик, положить туда пару отвёрток, разводной ключ и что-нибудь такое, чем обычно простой пловец может (и делает) минировать и подрывать газопровод. Смешно, правда? Но именно так всё это описывается не только в книге, но и теми, кто в западных странах пытается хоть как-то рассказать о зацепках, которые есть у следствия. Понятно, что всё это обставлено в книге для большей правдоподобности оговорками об осведомлённости о планах неких "энтузиастов" из западных разведок и лично Зеленского", - подчеркнула Захарова.Если есть "секретные материалы", пусть ими занимается следствие, а если следствие ими занимается, все те, кто имеет отношение - в виде пострадавшей стороны - к этому процессу, должны быть допущены к этим материалам, и потом все сделают свои выводы, подытожила представитель МИД РФ.* физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов на территории РФЧитайте также интервью политолога Андрея Суздальцева Великобритания создает пиратскую флотилию против России, но это вернется ей бумерангом

Евгения Кондакова

