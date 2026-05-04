Украинцам надо проснуться - и поскорее. Эксперты и политики о тревожных перспективах страны

В экспертном сообществе обсуждают, какие гарантии безопасности может реально предоставить Киеву Европа - и может ли. Думают и над тем, чем грозит Украине продолжение конфликта. Приходят к выводу, что угрозы слишком велики, пора искать пути к миру.

Киев требует гарантий безопасности от ЕС и США, причём американские гарантии должны быть проведены через Конгресс. Но окно возможностей для договорённостей очень быстро закрывается, противоречия между союзниками нарастают, считает украинский политолог Руслан Бортник. Он отметил, что Трамп может потерять свою власть осенью после довыборов в Конгресс, в таком случае он не сможет полноценно реализовать какие-либо соглашения. Тем более, не сможет провести через Конгресс какие-либо гарантии безопасности."Поэтому Трамп спешит. Именно поэтому сохраняется огромный риск того, что в какой-то момент Трамп может пойти на сделку с Москвой — до момента, пока он не потерял власть, чтобы провести его (это гипотетическое соглашение — ред.) через все институции", - сказал Бортник в очередном выпуске своего видеоблога.Вообще Запад очень осторожен в вопросе предоставления Киеву гарантий безопасности, считает украинский историк и политолог Сергей Толстов. Он напомнил, что, например, последнее предложение (президента Франции — ред.) Макрона по этому вопросу было такое — разместить французские войска на базах в Румынии."Но Украина всё равно остаётся за периметром безопасности. И допускать Украину в периметр безопасности стран Западной Европы, ЕС и НАТО, который на сегодняшний день висит на волоске, никто не собирается", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Он добавил, что бесконечно Украина воевать не может, "мобилизовать 1,6 млн мужчин в армию, как советуют доброжелательно европейские политики, Украина тоже на сегодняшний день не в состоянии, военный потенциал достаточно слабый", хотя эта слабость отчасти компенсируется Европой, в частности, оружием, разведданными и пр.Киев наносит удары по РФ с тем, чтобы "усилить давление на Путина", но видно, что это давление не является эффективным, считает Толстов. Хотя какой-то эффект есть. Так, в результате ударов ВСУ по нефтехимическим предприятиям РФ существенно сократились возможности экспорта, это мешает Москве в полной мере использовать эффект роста цен на нефть и энергетического дефицита.Но что касается перспективы, то у Киева значительно меньше ресурса, чем у РФ, и обеспечить существенный перевес на фронте без активной западной поддержки вряд ли удастся, отметил эксперт. По его мнению, также у ВСУ наблюдается дефицит ПВО, удары ВС РФ всё чаще будут пропускать, что станет ещё одним элементом давления на украинское общество."Всё это говорит о том, что с точки зрения здравого смысла необходимо всё-таки искать какой-то путь выхода из этой войны, прекращения военных действий какими-то политическими договорённостями", - заявил Толстов. При этом он высказал мнение, что со стороны РФ "на сегодняшний день нет никаких признаков заинтересованности в прекращении войны", а на Западе сейчас всё больше говорят о том, что с Россией придётся считаться в любом случае.Почему так? По мнению политолога, психологический эффект от того, что Россия не смогла быстро справиться с проведение СВО, давно прошёл, но есть понимание, что "в ЕС вряд ли на сегодняшний день есть вооружённые силы, которые могли бы оказывать реально сопротивление российской армии".Он пояснил: "Если речь идёт о дронах, о киберугрозах и других формах давления… В конце концов, предполагается, что энергетический блэкаут в Испании, например — это была одна из тренировок российских кибервойск. Вполне возможно, что Россия могла бы нанести европейским государствам очень существенный ущерб, даже не прибегая к помощи военных действий и не осуществляя интервенцию на территорию этих государств".Отметим, что на этот счёт есть и другие мнения. Европа увеличивает помощь киевскому режиму (практически восполнив сокращение помощи со стороны США) и активно возрождает свою военную промышленность, а произведённое оружие должно быть применено. Похоже на то, что европейские элиты просто не верят в реальность ядерного ответа со стороны РФ.Но ведь они могут и ошибиться.Украинцам пора проснуться, нужно сделать всё для того, чтобы украинский режим прекратил войну, заявил вынужденно покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Он подчеркнул, что нынешняя украинская власть - "это не власть, это люди, которые узурпировали власть, которые должны были пойти на выборы ещё три года назад, но этого не сделали".Почему же украинцам необходимо побыстрее проснуться? По той причине, что дело идёт к применению ядерного оружия, и пострадает от этого именно Украина, полагает политик. Он напомнил, что причиной СВО стало "выступление Зеленского на Мюнхенской конференции, его ядерный шантаж, что в случае отсутствия чётких гарантий он откажется о блока законов, которые были приняты в соответствии с Будапештским меморандумом, то есть отказа Украины от ядерного вооружения".Мураев добавил, что он ранее уже предупреждал о том, что Киеву могли быть переданы технологии или даже ядерные боеголовки, тогда многие ему не верили, но - "это факты, которые становятся сейчас очевидными".По словам экс-нардепа, сейчас все страны НАТО увеличивают производство средств поражения, Киеву выдали кредит и строят на эти деньги производства этих средств поражения у себя."Вдумайтесь, Украина получает кредиты, за эти кредиты строит заводы на территории европейских государств. Обслуживать эти кредиты будем мы, а кому эти заводы будут в итоге принадлежать, как вы думаете, по окончанию войны? Ответ правильный — европейским государствам", - заявил Мураев в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Заводы уже работают, Киев получает новые средства поражения и возможность бить в глубину территории РФ. Поэтому, если конфликт не закончится до конца этого года, то велика вероятность эскалации, и чем больший ущерб будет нанесён РФ - "тем больше вероятность, что будет нанесён ядерный удар по территории нашей страны (подконтрольной Киеву части Украины — ред.)".Отсюда и вывод — необходимо сделать всё для того, чтобы заставить киевский режим пойти на подписание мирных соглашений. Последствия продолжения конфликта могут быть непоправивыми, в первую очередь - для Украины, подчеркнул Мураев.Отвечая на вопрос, кто может заставить киевский режим уйти, политик сказал, что "давить надо абсолютно всем миром".Он пояснил, что "украинский режим держится на штыках украинских военных, он держится на разведданных США, он держится на связи, которую предоставляет Starlink, и он держится на деньгах ЕС".Для прекращения конфликта "все эти факторы должны быть нивелированы", сказал Мураев. По его мнению, соответствующие договорённости между США и РФ уже достигнуты, есть рычаги давления на Европу - и "к сентябрю месяцу (текущего 2026 года -ред.) конфликт будет завершён".Череда конфликтов — в частности, на Ближнем Востоке — являются "катализаторами договорённостей, которые сейчас проистекают между сильными мира сего, между геополитическими игроками (Вашингтон-Москва-Пекин)...", полагает экс-нардеп.По его словам, для США "выгодно не объединение России с Китаем, а объединение России в рамках Большой Европы с европейскими государствами для того, чтобы потом Большую Европу столкнуть с Китаем - перед тем, как США выйдут в полное противостояние с Китаем".То есть, ЕС вместе с РФ вполне в состоянии ослабить Китай перед этим будущим столкновением.Но насколько такая перспектива хороша (или плоха) для РФ? На этот вопрос каждый может ответить сам.Что до Украины, то Мураев, отвечая на вопросы зрителей канала, высказал предположение, что, судя по всему, в стране сегодня осталось всего около 20 миллионов человек (а когда-то было 52 миллиона — ред.), чем дольше будет длиться конфликт, тем больше шансов на то, что уехавшие ассимилируются в странах своего временного пребывания, оно станет постоянным - "и тем меньше шансов, что мы свою страну восстановим".Относительно плана использовать РФ в борьбе США с Китаем, то в России об этом знают, но пока не не конца осознают, это отмечалось в одном из предыдущих обзоров. Однако результат не обязательно будет именно таким, на какой рассчитывают в Вашингтоне. Как предполагает русский философ и публицист Фёдор Гиренок, когда этот план Запада "осознают в Китае и России, они объединятся, презрев свои идеологические разногласия".Что ж, события развиваются быстро, чьи прогнозы оправдаются, чьи планы будут реализованы — увидим. Если успеем.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуеева "Вывернуть карманы и отправить на смерть. Эксперты и политики о будущем Украины и украинцев"

