Фицо тайком расспрашивают о Путине: пикантная подробность - 04.05.2026 Украина.ру
Фицо тайком расспрашивают о Путине: пикантная подробность
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Евросоюз (ЕС) начать прямой диалог с Россией. С таким заявлением он выступил на полях встречи Европейского политического сообщества, передает РИА Новости
Политик рассказал, что коллеги по ЕС публично критикуют его за поездки в Москву, а в частном порядке расспрашивают о деталях. "Идешь в туалет, а к тебе приходят премьеры и спрашивают: "Что он (президент России Владимир Путин — ред.) сказал? Как все было? Как все прошло?"" — поделился Фицо.Словацкий премьер подчеркнул, что диалог с РФ необходим, несмотря на критику. Он напомнил, что в прошлом уже сталкивался с осуждением своих визитов в российскую столицу.Ранее Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах 9 мая в Москве. Премьер-министр Словакии подтвердил свое участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы.При этом Литва, Латвия и Эстония объявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении России. Таким образом они попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.
Украина.ру
Политик рассказал, что коллеги по ЕС публично критикуют его за поездки в Москву, а в частном порядке расспрашивают о деталях.
"Идешь в туалет, а к тебе приходят премьеры и спрашивают: "Что он (президент России Владимир Путин — ред.) сказал? Как все было? Как все прошло?"" — поделился Фицо.
Словацкий премьер подчеркнул, что диалог с РФ необходим, несмотря на критику. Он напомнил, что в прошлом уже сталкивался с осуждением своих визитов в российскую столицу.Ранее Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах 9 мая в Москве.
Премьер-министр Словакии подтвердил свое участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
При этом Литва, Латвия и Эстония объявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении России. Таким образом они попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.
Главные события дня: НАТО вступает в войну с Ираном, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 мая
