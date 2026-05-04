В Крыму подорвался 12-летний мальчик

Боеприпас, найденный у заброшенного здания, взорвался в руках у 12-летнего ребенка в Республике Крым. Мальчик получил травму руки и был госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщила 4 мая официальный представитель крымского главка СК России Ольга Постнова

"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника в результате обращения с взрывоопасным предметом на территории Советского района. Установлено, что вчера днем школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, где ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.По данным СК, ребенку 12 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, выясняют, откуда на местности взялся боеприпас. Уголовное дело возбуждено по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов). Проверку также организовала прокуратура Республики Крым.О диверсиях ВСУ на полуострове: ФСБ задержала агента Киева, планировавшего теракты на объектах энергетики в Крыму

