https://ukraina.ru/20260504/v-krymu-podorvalsya-12-letniy-malchik-1078593732.html
В Крыму подорвался 12-летний мальчик
В Крыму подорвался 12-летний мальчик - 04.05.2026 Украина.ру
В Крыму подорвался 12-летний мальчик
Боеприпас, найденный у заброшенного здания, взорвался в руках у 12-летнего ребенка в Республике Крым. Мальчик получил травму руки и был госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщила 4 мая официальный представитель крымского главка СК России Ольга Постнова
2026-05-04T17:32
2026-05-04T17:32
2026-05-04T17:32
новости
россия
крым
ск рф
советский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059270371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0120357e9a2ce8ac6d5121b43fa11682.jpg
"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника в результате обращения с взрывоопасным предметом на территории Советского района. Установлено, что вчера днем школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, где ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.По данным СК, ребенку 12 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, выясняют, откуда на местности взялся боеприпас. Уголовное дело возбуждено по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов). Проверку также организовала прокуратура Республики Крым.О диверсиях ВСУ на полуострове: ФСБ задержала агента Киева, планировавшего теракты на объектах энергетики в Крыму
россия
крым
советский район
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059270371_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_038517e018f8f2b0bffef6c0e492fb5e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, ск рф, советский район
В Крыму подорвался 12-летний мальчик
Боеприпас, найденный у заброшенного здания, взорвался в руках у 12-летнего ребенка в Республике Крым. Мальчик получил травму руки и был госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщила 4 мая официальный представитель крымского главка СК России Ольга Постнова
"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника в результате обращения с взрывоопасным предметом на территории Советского района. Установлено, что вчера днем школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, где ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
По данным СК, ребенку 12 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, выясняют, откуда на местности взялся боеприпас.
Уголовное дело возбуждено по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов).
Проверку также организовала прокуратура Республики Крым.