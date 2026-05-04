В Крыму подорвался 12-летний мальчик
2026-05-04T17:32
17:32 04.05.2026
 
Боеприпас, найденный у заброшенного здания, взорвался в руках у 12-летнего ребенка в Республике Крым. Мальчик получил травму руки и был госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщила 4 мая официальный представитель крымского главка СК России Ольга Постнова
"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника в результате обращения с взрывоопасным предметом на территории Советского района. Установлено, что вчера днем школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, где ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
По данным СК, ребенку 12 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, выясняют, откуда на местности взялся боеприпас.
Уголовное дело возбуждено по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов).
Проверку также организовала прокуратура Республики Крым.
О диверсиях ВСУ на полуострове: ФСБ задержала агента Киева, планировавшего теракты на объектах энергетики в Крыму
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
