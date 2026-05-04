"Наибольшую угрозу представляют дроны на 200 км": Носков о тревожном звоночке - 04.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260504/naibolshuyu-ugrozu-predstavlyayut-drony-na-200-km-noskov-o-trevozhnom-zvonochke-1078591078.html
"Наибольшую угрозу представляют дроны на 200 км": Носков о тревожном звоночке
"Наибольшую угрозу представляют дроны на 200 км": Носков о тревожном звоночке - 04.05.2026 Украина.ру
"Наибольшую угрозу представляют дроны на 200 км": Носков о тревожном звоночке
Удары Украины по ТЭК на экономическую устойчивость России влияют слабо. Беспилотники с 50-100 кг не разрушат оборонный завод. Наибольшую угрозу сейчас представляют дроны на глубину до 200 км — аналоги наших "Молний".
2026-05-04T17:30
2026-05-04T17:30
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
сводка сво
россия
донецк
украина
азовсталь
украина.ру
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075771653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f80f27383c65d4272e775387071e86.jpg
Если враг масштабирует этот опыт, а ВС РФ не найдут противодействия, будут серьезные неприятности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.По словам эксперта, завод в Туапсе получил серьезные повреждения, что может привести к угрозе для экологии и срыву туристического сезона."Но на нашу экономическую устойчивость это влияет слабо. То же самое касается ударов по Уралу. Это неприятно, но в ближайшее время они не смогут постоянно бить на такую глубину. Беспилотники с боевой частью 50-100 килограммов не смогут полностью разрушить какой-то оборонный завод. Пример "Азовстали" показал, что такие предприятия даже ковровые бомбардировки стереть с лица земли не могут", — пояснил Носков.Эксперт признал, что дроновые атаки создают дополнительное недовольство в обществе на фоне тлеющего социального напряжения, но на функционирование военной машины это не влияет.Подытоживая, эксперт сказал, что количество "Молний" у России тоже растет, но отключение "Старлинка" ограничило ударные и коммуникационные возможности."Дай бог, чтобы работа над военным интернетом была оперативной и не сдвигалась вправо", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
россия
донецк
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075771653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_baf62ea2344fec48a941b4d2f55ab7f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, россия, донецк, украина, азовсталь, украина.ру, спецоперация, бпла, всу, вс рф
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, сводка СВО, Россия, Донецк, Украина, Азовсталь, Украина.ру, Спецоперация, БПЛА, ВСУ, ВС РФ

"Наибольшую угрозу представляют дроны на 200 км": Носков о тревожном звоночке

17:30 04.05.2026
 
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
- РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
Читать в
ДзенTelegram
Удары Украины по ТЭК на экономическую устойчивость России влияют слабо. Беспилотники с 50-100 кг не разрушат оборонный завод. Наибольшую угрозу сейчас представляют дроны на глубину до 200 км — аналоги наших "Молний".
Если враг масштабирует этот опыт, а ВС РФ не найдут противодействия, будут серьезные неприятности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.
По словам эксперта, завод в Туапсе получил серьезные повреждения, что может привести к угрозе для экологии и срыву туристического сезона.
"Но на нашу экономическую устойчивость это влияет слабо. То же самое касается ударов по Уралу. Это неприятно, но в ближайшее время они не смогут постоянно бить на такую глубину. Беспилотники с боевой частью 50-100 килограммов не смогут полностью разрушить какой-то оборонный завод. Пример "Азовстали" показал, что такие предприятия даже ковровые бомбардировки стереть с лица земли не могут", — пояснил Носков.
Эксперт признал, что дроновые атаки создают дополнительное недовольство в обществе на фоне тлеющего социального напряжения, но на функционирование военной машины это не влияет.
"Наибольшую угрозу для нас сейчас представляют дроны, которые работают на среднюю глубину до 200 километров (аналоги наших "Молний"). В частности, противник с их помощью атаковал вертолеты под Воронежем и бил по донецкому аэропорту. Это тревожный звоночек. Это может осложнить нашу логистику, учитывая, что наши тыловые подразделения привыкли к определенному ощущению безопасности", — заявил Носков.
Подытоживая, эксперт сказал, что количество "Молний" у России тоже растет, но отключение "Старлинка" ограничило ударные и коммуникационные возможности.
"Дай бог, чтобы работа над военным интернетом была оперативной и не сдвигалась вправо", — резюмировал Носков.
Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиясводка СВОРоссияДонецкУкраинаАзовстальУкраина.руСпецоперацияБПЛАВСУВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:23Фицо тайком расспрашивают о Путине: пикантная подробность
18:11Финляндия не будет сбивать дроны ВСУ
18:10Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько
18:01Конотоп под ударом, украинцев дёшево ценят в Британии. Новости СВО
18:00НАТО вступает в войну с Ираном, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 мая
17:42ПВО Финляндии бессильна перед БПЛА, КСИР угрожают судам в Ормузском проливе. Новости к этому часу
17:40"С вашими деньгами и нашими мозгами теперь возможно всё": новые подробности подрыва "Северных потоков"
17:39Трамп и его ответка врагам. США не приняли ультиматум Великобритании
17:32В Крыму подорвался 12-летний мальчик
17:32Украинские угрозы в ответ на российское перемирие. Каким будет 9 мая в Москве
17:30"Наибольшую угрозу представляют дроны на 200 км": Носков о тревожном звоночке
17:21Мерц психанул — Трамп обиделся. Какими будут последствия вывода солдат США из ФРГ
17:13Итоги 04.05.26: США готовят операцию на Ближнем Востоке, на Украине скандал с военными
17:05Президенты развала. Почему первый глава независимой Украины Кравчук начал разрушать свою Родину
17:00"50 на 50": Вайнер о том, как Путин и Трамп делили повестку разговора
16:55Украинскую поэзию теперь будут учить "под дулом" запрета на русский язык
16:30Морская война с Европой скоро станет реальностью, уверен Андрей Суздальцев
16:23БПЛА ВСУ атакуют мирное население, ЕС вооружает режим Зеленского. Новости СВО
16:20"Манифест" Палантира в свете становления нового технического уклада
16:18Какие рычаги давления есть у США на Зеленского и почему они их не используют
Лента новостейМолния