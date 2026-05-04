"Наибольшую угрозу представляют дроны на 200 км": Носков о тревожном звоночке
2026-05-04T17:30
2026
Новости
Если враг масштабирует этот опыт, а ВС РФ не найдут противодействия, будут серьезные неприятности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.
По словам эксперта, завод в Туапсе получил серьезные повреждения, что может привести к угрозе для экологии и срыву туристического сезона.
"Но на нашу экономическую устойчивость это влияет слабо. То же самое касается ударов по Уралу. Это неприятно, но в ближайшее время они не смогут постоянно бить на такую глубину. Беспилотники с боевой частью 50-100 килограммов не смогут полностью разрушить какой-то оборонный завод. Пример "Азовстали" показал, что такие предприятия даже ковровые бомбардировки стереть с лица земли не могут", — пояснил Носков.
Эксперт признал, что дроновые атаки создают дополнительное недовольство в обществе на фоне тлеющего социального напряжения, но на функционирование военной машины это не влияет.
"Наибольшую угрозу для нас сейчас представляют дроны, которые работают на среднюю глубину до 200 километров (аналоги наших "Молний"). В частности, противник с их помощью атаковал вертолеты под Воронежем и бил по донецкому аэропорту. Это тревожный звоночек. Это может осложнить нашу логистику, учитывая, что наши тыловые подразделения привыкли к определенному ощущению безопасности", — заявил Носков.
Подытоживая, эксперт сказал, что количество "Молний" у России тоже растет, но отключение "Старлинка" ограничило ударные и коммуникационные возможности.
"Дай бог, чтобы работа над военным интернетом была оперативной и не сдвигалась вправо", — резюмировал Носков.