"Наибольшую угрозу представляют дроны на 200 км": Носков о тревожном звоночке

Удары Украины по ТЭК на экономическую устойчивость России влияют слабо. Беспилотники с 50-100 кг не разрушат оборонный завод. Наибольшую угрозу сейчас представляют дроны на глубину до 200 км — аналоги наших "Молний".

2026-05-04T17:30

Если враг масштабирует этот опыт, а ВС РФ не найдут противодействия, будут серьезные неприятности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.По словам эксперта, завод в Туапсе получил серьезные повреждения, что может привести к угрозе для экологии и срыву туристического сезона."Но на нашу экономическую устойчивость это влияет слабо. То же самое касается ударов по Уралу. Это неприятно, но в ближайшее время они не смогут постоянно бить на такую глубину. Беспилотники с боевой частью 50-100 килограммов не смогут полностью разрушить какой-то оборонный завод. Пример "Азовстали" показал, что такие предприятия даже ковровые бомбардировки стереть с лица земли не могут", — пояснил Носков.Эксперт признал, что дроновые атаки создают дополнительное недовольство в обществе на фоне тлеющего социального напряжения, но на функционирование военной машины это не влияет.Подытоживая, эксперт сказал, что количество "Молний" у России тоже растет, но отключение "Старлинка" ограничило ударные и коммуникационные возможности."Дай бог, чтобы работа над военным интернетом была оперативной и не сдвигалась вправо", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.

