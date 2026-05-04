План или капитуляция: почему на Украине заговорили об окончании конфликта? Хроника событий на утро 4 мая

Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили, как давить на Россию, не имея американского тыла. Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о запуске операции "Проект Свобода" по освобождению судов в Ормузском проливе

2026-05-04T10:40

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Ереване. Об этом украинский политик сообщил в своем Телеграм-канале.По словам Зеленского, собеседники обсудили дальнейшее ослабление России. В том числе — борьбу с так называемым "теневым флотом", то есть танкерами, которые, несмотря на санкции, продолжают перевозить российские нефть и газ. Лондон, как известно, давно одержим идеей перекрыть эти поставки, но, судя по тому, что российские танкеры продолжают ходить по морям, результаты пока скромные. Кроме того, речь шла об оборонной поддержке Украины в рамках программы PURL — "Списка приоритетных потребностей Украины". Напомним, эта схема позволяет централизованно покупать оружие для ВСУ: страны-участницы скидываются на спецсчет НАТО, а на эти деньги приобретается американское вооружение. Ирония судьбы в том, что США, по словам вице-президента Джей Ди Вэнса, "ушли из этого бизнеса", но европейцы продолжают платить, а американские заводы — поставлять. Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к следующему раунду переговоров по мирному урегулированию — и именно в трехстороннем формате. "Ценим позицию Великобритании по продолжению давления на Россию. Это действительно важно", — отметил Зеленский.Добавил он и про энергетику — европейцам предложено разработать совместную систему ПВО для защиты от "угроз со стороны России". То есть Киев хочет, чтобы Европа строила единое небо, а Украина стояла в первой линии этого щита. Ранее СМИ писали, что Зеленский начинает менять подход к конфликту из-за разочарования в действиях США. Киев все меньше рассчитывает на Вашингтон и прорабатывает сценарии без его участия. Между тем издание "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники написало, что власти Украины рассматривают вариант завершения конфликта путем остановки боевых действий по текущей линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным последующим вступлением страны в Европейский союз. По данным издания, "такое видение имеет место на Банковой", однако "не все его разделяют". Иными словами, идея фиксации фронта без официального отказа от Донбасса и других территорий устраивает не всех в украинской элите. То есть, по сути, Киеву нужен не столько мир, сколько красивая упаковка для капитуляции: "Мы не сдаем территории, мы просто временно прекращаем стрелять, а вы нам дайте ЕС и дайте Зеленскому переизбраться". Издание отмечает, что сейчас переговоры "зашли в тупик" из-за несогласия Украины с отступлением ВСУ с контролируемой территории Донбасса. Однако источник рассказал, что американцы могут в ближайшее время попытаться добиться неких "уступок" со стороны России в обмен на снятие санкций. Напомним, в конце марта Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня и приостановке боевых действий на текущей линии соприкосновения. Теперь, судя по утечкам, эта идея обрастает деталями: стоп-линия, никаких юридических признаний, ускоренное вступление в ЕС и — как вишенка на торте — выборы для Зеленского. Тегеран раскритиковал "Проект Свобода" Трампа: что происходит на Ближнем ВостокеПрезидент США Дональд Трамп объявил о начале военно-морской операции по освобождению заблокированных судов в Ормузском проливе. Выступая перед журналистами, американский лидер сообщил, что Военно-морские силы США начнут действия уже сегодня утром по ближневосточному времени. Операция, получившая название "Проект Свобода", предполагает вывод заблокированных судов и эвакуацию экипажей стран, не вовлеченных в конфликт. Речь идет, судя по всему, о гражданских танкерах и торговых кораблях, которые оказались в ловушке после того, как США объявили блокаду пролива, а Иран, в свою очередь, заблокировал проход судов, связанных с Западом. Трамп также заявил о "позитивных переговорах" с Ираном и назвал инициативу гуманитарным шагом. Американский президент подчеркнул участие стран Ближнего Востока в операции, включая... сам Тегеран.Иран в то же время раскритиковал заявление Дональда Трампа о запуске операции "Проект Свобода" по выводу иностранных танкеров из Ормузского пролива. Глава парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство Вашингтона в судоходство в регионе будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня. По словам иранского парламентария, любые попытки повлиять на новый порядок в проливе вызовут ответную реакцию. Тем временем центральное командование США сообщило, что в операции по проводке судов будут задействованы 15 тысяч военнослужащих и более 100 самолетов. Однако американские СМИ уже успели внести ясность. Как пишет Axios со ссылкой на источники, анонсированная Трампом операция "Свобода" не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов кораблями ВМС США. Военные корабли будут находиться "в непосредственной близости" на случай возможных атак — то есть, по сути, на расстоянии вытянутой руки, но не более того. Кроме того, как утверждают собеседники портала, военные будут предоставлять судам информацию о наиболее безопасных маршрутах через пролив. То есть вся эпопея сводится к тому, что американские корабли будут стоять в сторонке и советовать танкерам, куда плыть, чтобы не нарваться на иранские катера.Фронтовая сводкаРоссийские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отражали массированную атаку киевского режима в период с 20:00 3 мая до 07:00 4 мая. Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей, а также над Московским регионом.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении бои смещаются на северо-запад города. Российским подразделениям удалось улучшить позиции на восточном фланге. Снабжение Вооруженных сил Украины по дороге на Дружковку фактически парализовано, что существенно затрудняет переброску резервов и боеприпасов противнику. На Северском направлении зачищены населенные пункты Каленики. Российские войска оказывают давление на Рай-Александровку с двух сторон. Половина населенного пункта Кривая Лука находится под контролем российских подразделений, дорога снабжения противника перерезана. На Краснолиманском направлении зафиксировано продвижение российских войск к населенному пункту Щурово. Отражена контратака украинских формирований в районе Масляковки. Давление оказывается в районах Боровой и Шийковки. На Добропольском направлении пока не закрыт фланг через населенные пункты Мирное и Василевка. В так называемом "кармане" у Водянской положение украинских формирований продолжает ухудшаться; противник несет потери и пытается удержать занимаемые позиции. На Запорожском направлении существенных изменений линии фронта не зафиксировано. Продолжаются бои за Новосёловку, отмечается плотная работа беспилотных летательных аппаратов с обеих сторон. Украинские формирования нанесли удары по Запорожской атомной электростанции и по гражданской инфраструктуре.Киев требует гарантий безопасности от ЕС и США, причём американские гарантии должны быть проведены через Конгресс. Подробнее - в материале Украинцам надо проснуться - и поскорее. Эксперты и политики о тревожных перспективах страны

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

