"Очень предметно": Зеленский обсудил с западными политиками поставки оружия и переговоры с Россией

Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване обсудил в "Вашингтонском формате" с западными лидерами переговоры с Россией при посредничестве США. Об этом украинский политик сообщил 4 мая

2026-05-04T12:17

VIII саммит Европейского политического сообщества начал работу в столице Армении. В постсоветскую республику прибыли лидеры около полусотни государств, преимущественно европейских. Саммит ЕПС проходит под лозунгом "Строим будущее: единство и стабильность Европы".Зеленский назвал мероприятие "хорошей встречей"."Были Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Джордж Мелони, Йонас Гар Стере, Дональд Туск, Петтери Орпо, Марк Карни, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляен и Марк Рютте. Спасибо каждому! Подробно обсудили усиление ПВО: производство необходимых европейских систем и ракет, поддержку программы PURL и возможность обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами. Спасибо Канаде за новый вклад в программу PURL", - сообщил Зеленский.Он отметил, что накануне саммита премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительных $200 млн на закупку оружия в США для ВСУ.Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что поставки антибаллистических ракет для киевского режима продолжаются в рамках предварительных договоренностей. "Очень предметно – дипломатия. из-за войны в Иране сейчас есть очевидная пауза в переговорах. Обсудили, как активизировать этот процесс, контакты с Америкой и роль Европы в нем. Говорили и о ситуации на фронте. Очень важно, что все партнеры отметили, что позиции Украины сейчас гораздо крепче", - продолжил Зеленский.На саммите члены делегации из Киева обсудили также "потребности в защите энергетики". Зеленский поблагодарил Евросоюза за кредит в 90 миллиардов евро. "Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее, и Украина могла реализовать планы устойчивости в подготовке к зиме", - добавил он.Также украинский политик рассказал о переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен."Обсудили европейский пакет поддержки – график первого транша, который будет направлен на совместное производство дронов. И договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом, обсудили детали такого возможного сотрудничества в сфере безопасности. Готовим план шагов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру безопасности", - поведал Зеленский.Он отдал соответствующие поручения начальнику Генштаба ВСУ Андрею Гнатову, секретарю СНБО Рустему Умерову и дипломатической команде Офиса президента Украины. Интервью на эту тему: Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за УралВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

