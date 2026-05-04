https://ukraina.ru/20260504/nato-vstupaet-v-blizhnevostochnuyu-voynu--fitso-ne-daet-svet-kievu-v-vsu-prizyvayut-epileptikov-itogi-4-1078594344.html

НАТО вступает в войну с Ираном, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 мая

НАТО вступает в войну с Ираном, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 мая - 04.05.2026 Украина.ру

НАТО вступает в войну с Ираном, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 мая

Страны НАТО вступают в войну на Ближнем Востоке: подгоняют к Ормузу минные тральщики. Эксперт оценивает последствия этого шага. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не даст Украине электричества, зато прилетит в Москву на парад Победы. В ВСУ стали призывать не только наркоманов, но и больных эпилепсией. Зеленский придумал, как ситуацию исправить

2026-05-04T18:00

2026-05-04T18:00

2026-05-04T18:01

россия

москва

киев

роберт фицо

дмитрий ковалев

владимир путин

вооруженные силы украины

ес

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076400643_0:25:1352:786_1920x0_80_0_0_a86d42ce1e576f886a4247de5fcbcd66.jpg

НАТО вступает в войну на Ближнем Востоке: к чему это приведетГенсек НАТО Марк Рютте сообщил, что союзники по альянсу предпринимают шаги по усилению своей логистической готовности в регионе, прилегающем к Ирану. Он подчеркнул, что европейские страны уже сейчас размещают ключевые элементы поддержки, такие как тральщики, чтобы быть готовыми к следующему этапу развития ситуации."Всё больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу", — подчеркнул генсек альянса.Как отметил Рютте, страны НАТО приняли к сведению слова президента США Дональда Трампа и теперь выполняют его просьбы о логистической поддержке.Логистика необходима для поддержки объявленной президентом США Дональдом Трампом спасательной операции в Персидском заливе. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что в понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием "Проект свобода". Её цель – вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.Объявленная президентом США Дональдом Трампом новая операция в Ормузском проливе — это не более чем попытка надавить на Тегеран. Такую оценку в беседе с NEWS.ru дал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Белый дом вряд ли решится на реальные боевые действия."Я думаю, что [новая операция США в Ормузском проливе] это лишь элемент устрашения для усиления переговорной позиции Соединенных Штатов. Мы видим, что договориться у Вашингтона и Тегерана никак не получается. И Штаты решили запугать Иран", — пояснил собеседник NEWS.ru.Эксперт отметил, что даже если американцы начнут операцию, исход для них самих остается туманным: Иран готов идти на жертвы, тогда как в Белом доме к любым потерям относятся крайне чувствительно. Пока это лишь демонстрация силы, подчеркнул Блохин, а реальных действий еще не предпринято.Таким образом, вступление НАТО в войну – пусть и чисто техническое – вряд ли сыграет решающую роль в ближневосточном конфликте.Кстати, военно-морские силы армии Ирана заявили, что уже воспрепятствовали прохождению американскими эсминцами Ормузского пролива."Благодаря решительному и оперативному реагированию военно-морских сил армии исламской республики было предотвращено вхождение в район Ормузского пролива вражеских американо-сионистских эсминцев", - говорится в сообщении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания.Словакия не даст Украине электричества: в ЕС сохраняется расколПремьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину. Об этом пишет РИА Новости.На полях встречи Европейского политического сообщества Фицо сказал, что в данный момент он не видит причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии. Политик также напомнил, что после того, как Киев остановил транзит топлива из РФ через свою территорию, Братислава лишилась одного из источников заработка.Ранее венгерское издание The European Conservative (TEC) заявило, что предстоящая поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на 9 Мая показала глубокий раскол в Европе относительно России.Как напомнил автор, Латвия, Литва и Эстония сообщили, что не разрешат пролет над своей территорией самолета Фицо. Аналогичное решение планирует принять Польша. В то же время Чехия разрешила словацкому лидеру использовать свое воздушное пространство для полета в Россию.Разная реакция европейских стран в данной ситуации демонстрирует их острые разногласия относительно диалога с Москвой, сочли в TEC."Этот эпизод показывает, что члены Евросоюза все еще не могут прийти к единому подходу в отношении России", — говорится в материале.Между тем, стало известно, что президент России Владимир Путин проведет встречу с Фицо во время празднования 9 Мая в Москве. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В ВСУ признались, что призывают на фронт наркоманов и эпилептиковУкраинские военнослужащие заявили о серьёзных проблемах с качеством мобилизованных, среди которых, по их словам, много людей с заболеваниями и зависимостями. О ситуации рассказали бойцы в комментариях изданию hromadske."Нормальной стала ситуация, когда, условно говоря, из десяти человек, которых нам дают, трое ограниченно пригодны, двое с наркотической зависимостью, двое ушли в самоволку… Словом, беда", — сказал комбат отдельного стрелкового батальона Роман Ковалёв.Ковалёв привёл пример, когда один из новобранцев после прибытия так и не дошёл до полигона, несколько раз попав в госпиталь с проблемами лёгких. Другие военные отмечают, что на пунктах приёма фиксируются случаи эпилепсии и наркотического опьянения у прибывающих. При этом часть таких людей всё равно оказывается в системе комплектования.По словам командира батальона беспилотных систем Дмитрия Костюрова, значительная доля прибывающих — ограниченно пригодные, с хроническими заболеваниями или тяжёлыми диагнозами. Он добавил, что подразделения вынуждены тратить ресурсы на их лечение и адаптацию вместо выполнения задач.Военные также указывают на финансовую нагрузку: на содержание каждого мобилизованного уходит значительная сумма, включая зарплату, питание и медицинские расходы."Это чёрная дыра… проблема ужасно серьёзная: неэффективность всей машины в принципе", — добавил Ковалёв.Глава киевского режима Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уже в июне страна начнет военную реформу. По данным издания "Страна.ua", которое ссылается на источники в правительстве, Украина рассматривает возможность уменьшения квот для предоставления брони от мобилизации ради увеличения притока новобранцев в ВСУ."Одним из вариантов изменений процесса мобилизации, которые сейчас обсуждают власти, является уменьшение квот забронированных от призыва сотрудников критически важных предприятий с нынешних 50 до 30%. Это означает, что 40% ныне имеющих бронь на таких предприятиях ее потеряют", — говорится в материале.Таким образом, "черную дыру", о которой говорил комбат ВСУ, вероятно, заткнут работниками промышленных предприятий.Подробнее о реформе ВСУ: Зеленский поманил украинцев демобилизацией и деньгами. Итоги 1 мая

россия

москва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

россия, москва, киев, роберт фицо, дмитрий ковалев, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, хроники, эксклюзив