Трамп и его ответка врагам. США не приняли ультиматум Великобритании

Президент США Дональд Трамп сейчас занят увлекательным делом: готовит и даже уже приступил к ответке всем врагам, кто в последнее время пытался оспорить его действия и даже провозгласил, что он (Трамп то есть) сдулся, не достигнув ни одной из поставленных целей.

2026-05-04T17:44

И делает это Трамп потому, что он, кажется, не принял ультиматум евроатлантических глобалистов и продолжает свою политику. Ведь король Великобритании Карл III не только свою немощь, присыпанную трухой времени на мятый костюм, в США привозил. Он огласил коллективный ультиматум евроатлантистов-либералов: или ты тихо возвращаешься в наше лоно, или мы организовываем тебе демократический вынос мозга в США и по всей планете, зажигая везде костры протестов, сдобренных агрессивным антитрампизмом.Но Трамп отказался. И бить в ответ он собирается, как минимум, по трем направлениям – непокорному Ближнему Востоку, где Иран в грош его не ставит, объединенной антитрампизмом Европе с ее, не к ночи будут помянуты, Макронами, Мерцами и Стармерами и потерявшей берега Украине, которую возглавляет недопрезидент-просрочка Владимир Зеленский, возомнивший себя "новым лидером свободного мира". При живом-то Трампе.Для начала, пытаясь нагнуть Иран, Трамп блокирует Ормузский пролив и параллельно рушит энергетический баланс планеты. Цены на нефть по всему миру ползут вверх, но вот себя и все западное полушарие Трамп обеспечил, отжав нефть Венесуэлы себе. Более того, он решил проблему Резолюции о военных полномочиях (War Powers Resolution), принятой 7 ноября 1973 года и запрещающей президенту США вести любую войну без санкции Конгресса более 60 дней. Еще 30 дней дано президенту, чтобы вывести войска.Срок для Трампа истекал в конце апреля, но президент США направил конгрессменам письмо, что он уже закончил конфликт с Ираном, победив его и уничтожив все, что и планировал.Шикарная хитрость. И теперь у него руки развязаны, и Трамп может опять начинать любую войну против Ирана заново, на новые 60 дней.С понедельника 4 мая 2026 года, Трамп объявил операцию "Проект Свобода" (Project Freedom) по освобождению всех танкеров нейтральных стран, которые оказались заблокированы в Ормузе. "Страны со всего мира, почти все из которых не участвуют в ближневосточном конфликте, что разворачивается столь заметно и жестоко у всех на глазах, обратились к Соединенным Штатам с просьбой помочь освободить их суда, запертые в Ормузском проливе, из-за того, к чему они не имеют абсолютно никакого отношения, — они лишь нейтральные и ни в чем не повинные наблюдатели! Ради блага Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сообщили этим странам, что безопасно проведем их суда из этих ограниченных для судоходства водных путей, чтобы они могли свободно и успешно продолжать заниматься своими делами. Повторюсь: речь идет о судах из регионов мира, которые никак не вовлечены в то, что в настоящее время происходит на Ближнем Востоке", — пообещал Трамп в соцсети Truth Social.Как сообщило центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), в рамках операции "Проект Свобода" американцы задействуют эсминцы, авиацию и около 15 тысяч военнослужащих. Всего для блокады Ормуза США перенаправлено 37 судов из двух-трех авианосных групп, а специалисты насчитывают в районе Персидского залива более 50 тысяч американских военных. Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что сейчас судоходство в проливе практически полностью остановлено.При этом Трамп однозначно отверг новый план Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов, которые США должны выполнить, чтобы Тегеран сел за стол переговоров. Вот некоторые требования Ирана:— решение всех вопросов в течение 30 дней и полное прекращение войны, вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня;— создание канала коммуникации при посредничестве Пакистана;— получение гарантий об отсутствии будущей военной агрессии;— вывод американских войск из прилегающих к Ирану районов;— прекращение морской блокады;— разморозка заблокированных иранских активов;— выплата репараций Ирану;— снятие с Тегерана санкций;— прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, где прокси Тегерана – движение Хезболла в пух и прах разносит израильскую армию;— создание нового механизма прохождения судов через Ормузский пролив.По данным иранского агентства Tasnim, глава МИД Ирана Аббас Арагчи сказал: "Тегеран готов продолжить дипломатический процесс в случае изменения подходов, риторики и провокационных акций американской стороны, в то время как вооруженные силы Ирана готовы всесторонне и решительно защитить иранский народ от любой угрозы или зла".Но Трамп сказал "нет". И, следовательно, война может вспыхнуть с новой силой в любой момент. С очень предсказуемыми последствиями. Уже известно, что США не очень удается блокада: как сообщают мониторинговые ресурсы, на понедельник 4 мая из 25 судов, которые пытался остановить блокирующий Ормузский пролив военный флот США, 16 благополучно миновали американскую блокаду.А вот Иран наоборот – ударил двумя ракетами по американскому кораблю-блокировщику, который, как пишет иранское агентство Fars, проигнорировал предупреждения Ирана. В итоге не только судно США не смогло продолжить движение, развернулось и покинуло район, но инцидент привел к резкому увеличению цены на нефть – июльские фьючерсы на марку Brent подорожали до 111,77 долл за баррель, а июньские контракты на WTI достигли отметки 104,88 доллара.При этом Tasnim опубликовало карту, на которой обозначена так называемая новая зона Ормузского пролива, которая теперь находится под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и куда вход США пока заказан.Рост цен на энергоносители больно бьет в первую очередь по Европе и экономике ее основных стране – Германии, Франции. И по Великобритании, которая лишается там спокойной работы своих финансовых центров и инвестиционных фондов, созданных там для диверсификации рисков на деньгах монархий Залива.Еще более предметно Трамп начал мстить Европе за отказ от соучастия в иранской авантюре. Трамп, как он сам говорил, попросил европейцев помочь ему, а те отказали. И теперь Трамп ввел 25-процентные пошлины на европейские авто, чем практически подвел автомобильную отрасль Германии к коллапсу.Вообще-то Германии, чей канцлер Фридрих Мерц позволил себе публично критиковать Трампа за войну с Ираном, досталось больше всех. В ответ на критику Мерца Трамп упрекнул немецкого канцлера за неэффективность в вопросе урегулирования украинского кризиса: "Канцлеру Германии следует тратить больше времени на прекращение конфликта между Россией и Украиной (где он совершенно неэффективен) и восстановление своей поломанной страны, особенно в сфере иммиграции и энергетики, и меньше на то, чтобы создавать помехи тем, кто избавляется от иранской ядерной угрозы, делая тем самым мир, включая Германию, более безопасным местом".А потом обвинил Мерца в том, что тот якобы "считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия" и действительно перешел к тому, что больше всего страшит немцев, – пообещал, что выведет американские войска их Германии. И приступил к этому: пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что США выводят 5 тыс. военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом. Вывод будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.В дополнение к этому Пентагон отменил разработанный при администрации президента Джо Байдена, по размещению в Европе артиллерийского подразделения, оснащенного ракетами.И в Европе происходит то, что больше всего страшит европейских обывателей – они лишаются американской военной защиты. Страшнее этого только угроза убрать и "ядерный зонтик". Переде лицом "Путинской России", которой европейцы уже пугают малых детей. Сами насочиняли, хотели кого-то напугать, но испугались сами…То, что Трамп периодически говорит о НАТО и ее руководителях, о предводителях Испании, Италии, Великобритании, просто вводит их в ступор. Они фрондируют и боятся, боятся и фрондируют для сохранения лица, но страх доводит их до нервной дрожи в коленках и неврозов, что чревато самым непредсказуемым последствиям.И уж, конечно, Трамп приступил к уничтожению украинского недопрезидента Зеленского. Во-первых, американцы начали окончательное обнуление репутации и имиджа Зеленского обвинениями в коррупционности, для чего вновь запустили "Миндичгейт" – записи разговоров и переговоров, изобличающие в преступлениях уже не только соратников Зеленского, но и некого "Вову", за которым однозначно угадывается сам недопрезидент.Причем американцы уже наступают и на семью Зеленского – среди фигурантов коррупционного скандала засветилась жена – Елена Зеленская, а живописать коррупционную жизнь президентской четы взялась его первая пресс-секретарь Юлия Мендель. Заочно спорит с основными президентскими тезисами даже новый глава его Офиса Кирилл Буданов*, навязанный ему американцами.Во-вторых, именно с подачи США всю ответственность за провал войны с Россией пытаются возложить на Зеленского. Именно его и окружение прямо обвиняют в срыве смирных переговоров с Россией, которые могли бы сохранить Украину на карте мира. В условиях растущего спроса на мир в Украине это тоже очень серьезный удар по имиджу и политическому и электоральному потенциалу Зеленского, который не хочет отдавать власть.В-третьих, – и это символично! – окружение президента вынудили отменять решения, на которых базируется идеологическая надстройка неонацистского режима. На днях апелляционный суд отменил документы, запускающие уничтожение в Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Отменена главная претензия к ней – обвинения с связях с Россией и в работе на Россию, что в современной Украине является самым страшным "грехом". А значит, рушится так называемый "Армовир" - основополагающая идеологическая конструкция, определяющая строительство страны на трех принципах – "армии, мовы, виры". То есть армии, господства украинского языка и раскольничьей церкви, заменившей каноническое православие.Сегодня даже не совсем понятно, откуда подул этот ветер, который смел обвинения в адрес УПЦ, но в том, что это удар по Зеленскому и его неонацистах, не сомневается никто…А Трамп тем временем собирается воевать. О мирном плане Ирана он сказал: "…Не могу представить, что он окажется приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет". И потому США готовы ударить – Трамп в этом уверен: "Это возможность, такое, безусловно, может произойти"……А начнется война – еще более тотальным станет хаос в мире: усугубляется и все другие процессы: углубится энергетический кризис, углубится стагнация экономик Европы, истончится поток оружия в Украину на помощь неонацистам. Ко всему нужно быть готовым.*Объявлен в РФ экстремистом и террористомЕще о ситуации с Трампом и Зеленским - в статье Никиты Волковича "Какие рычаги давления есть у США на Зеленского и почему они их не используют"

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

