Финляндия не будет сбивать дроны ВСУ
Вооруженные силы (ВС) Финляндии считают, что сбивать украинские дроны в воздушном пространстве страны невозможно из-за близости к границе с Россией. Об этом 4 мая сообщил портал Yle
"В мирное время невозможно перехватывать беспилотники на границе и в воздушном пространстве другой страны", — заявили в вооруженных силах.
По данным ВС, именно из-за близости к границе России не были сбиты украинские беспилотники, залетевшие ранее в воздушное пространство Финляндии.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому недовольство из-за нарушения воздушного пространства республики украинскими дронами.
