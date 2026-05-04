https://ukraina.ru/20260504/1033903405.html

"Верните Русь и Литву!" 195 лет освобождению Белоруссии от польских повстанцев

"Верните Русь и Литву!" 195 лет освобождению Белоруссии от польских повстанцев - 04.05.2026 Украина.ру

"Верните Русь и Литву!" 195 лет освобождению Белоруссии от польских повстанцев

4 мая 1831 года, в боях под Престовичами и Вилейкой русские войска разбили отряды польских повстанцев, после чего судьба Ноябрьского восстания на территории нынешней Белоруссии была предрешена. Хотя польское восстание 1830-31 годов, вошло в историю с лозунгом "За нашу и вашу свободу", на самом деле главным требованием было "Верните Русь и Литву!"

2026-05-04T16:00

2026-05-04T16:00

2026-05-04T16:00

история

белоруссия

история

варшава

литва

сейм

сенат

польша

речь посполитая

поляки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078588883_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_6d708d30905d53a439a728d8f0f0f7e6.jpg

Ни о какой Белоруссии вожди восстания в Варшаве не просто не говорили — для них вообще не существовало такого понятия. Это в Санкт-Петербурге северо-западные губернии Российской империи разделяли на «литовские» (Виленская, Ковенская и Гродненская) и «белорусские» (Минская, Могилёвская и Витебская), — а для поляков всё это была единая Литва.Захватив 29 ноября 1830 года часть казарм в Варшаве, потом сам город, и наконец большую часть Царства Польского, повстанцы начали торговаться с императором Николаем I.На тот момент повстанцы ещё считали Николая королём Польши. Как пошутил их министр финансов Франциск-Ксаверий Любецкий, «Николай, король Польский, ведёт войну с Николаем, императором Всероссийским».Хотя 17 декабря 1830-го император России издал манифест к полякам, клеймивший бунтовщиков и их «гнусное предательство», а также объявил о мобилизации армии, созданный повстанцами Сейм отправил к Николаю I переговорщиков, депутата Езерского и князя Друцкого-Любецкого, бывшего императорского министра финансов Царства Польского.Те привезли в Санкт-Петербург следующий пакет требований:"возвращение восьми воеводств» («Руси и Литвы»), соблюдение Конституции Польши 1815 года, введение налогов по согласованию с Сеймом и Сенатом, соблюдение гарантий свободы и гласности, гласность заседаний Сейма, пребывание в Королевстве Польском исключительно собственных войск".Примечательно, что от Пруссии и Австрии, которые также занимали часть польских земель по результатам разделов Речи Посполитой, повстанцы ничего «вернуть» не требовали.Однако Николай I от переговоров фактически отказался, не пообещав ничего, кроме амнистии в случае прекращения восстания. Да и встречался император не со всей делегацией, а только с князем Любецким, который после этого разговора остался в Санкт-Петербурге и продолжил службу России (кстати, уже в следующем году он был назначен членом Государственного совета).Когда 25 января 1831 года вернувшийся в Варшаву Езерский сообщил обо всём этом Сейму, последний немедленно принял акт о низложении Николая I как короля Польши и запрете представителям династии Романовых занимать польский престол.После этого руководители восстания организовали в Варшаве демонстрацию в поддержку «декабристов» — кстати, именно на ней впервые и появился лозунг «Во имя Бога, за нашу и вашу вольность», автором которого считается Иоахим Лелевель. При этом лозунг был написан с двух сторон транспарантов, на польском и русском языках, со знаком красного креста на белом полотне. Двуязычность девиза подчёркивала, что восстание направлено не против русских людей, а только против царя.Однако воевать полякам пришлось именно с русскими людьми.В первой битве с ними — 14 февраля 1831-го у села Стоечек — польским силам сопутствовала удача, отряд под командованием Юзефа Дверницкого разбил 1-ю бригаду 2-й конно-егерской дивизии пол началом генерала Фёдора Гейсмера. Однако после этого главнокомандующий русскими силами граф Иван Дибич-Забалканский перегруппировал войска, 19 февраля разбил поляков под Гроховом и оказался на подступах к Варшаве.Правда, русские приближались к Варшаве несколькими группами, и две из них, под командованием упомянутого генерала Гейсмера, а также генерала Григория Розена, были достаточно сильно потрёпаны польскими контратаками.Дибич отошёл от Варшавы, и 11 апреля 1831 года его войска вошли в город Седльце, где соединились с группой Розена.В это время повстанческий Сейм рассылал свои войска в другие части бывшей Речи Посполитой: корпус Дверницкого через Замостье двинулся на Подолию и Волынь, корпус Серавского — в Люблинское воеводство, а в Литву планировали отправить части под командованием генерала Хлаповского.Стоит отметить, что до конца марта 1831-го на территории нынешних Литвы и Белоруссии столкновений повстанцев с русскими войсками не было. Очевидно, сыграло свою роль то, что ещё 1 декабря 1830 года российские власти установили военное положение в Виленской, Гродненской и Минской губерниях, и в Белостокском округе.Тем не менее в конце 1830 года в уездах началась подготовка к восстанию, которой руководил Виленский центральный комитет (ВЦК).18 марта 1831 года руководителем ВЦК на территории бывшего Великого княжества Литовского был избран граф Кароль Залуский, после чего повстанцы начали захватывать города. До конца марта восстание распространилось на Ошмянский, Виленский, Свентянский, Вилейский, Браславский и Дисненский уезды, Молодечно, а потом и на районы Беловежской Пущи.К середине апреля 1831-го повстанцы приблизились к Витебску. На подконтрольных им территориях создавались уездные правительства, которые объявляли рекрутские наборы, приводили жителей к присяге новым властям. Ряд видных местных помещиков (Солтаны, Корсаки, Пляттеры, Бжеетовские и другие) стали на сторону повстанцев.Активное участие в восстании в белорусских губерниях приняли католические монахи и священники, а католические монастыри стали опорными пунктами восставших.Хотя сил у восставших на территории нынешних Литвы и Белоруссии было немного, фактически им удалось на некоторое время заблокировать переброску российских подкреплений на основной театр военных действий, под Варшаву.Потому в Гродно и Вильно был перебазирован сформированный в Ставрополе специально для борьбы с польскими повстанцами сборно-линейный полк под командованием полковника Верзилина — боевого офицера, имевшего богатый опыт борьбы турками и горцами.Именно казаки из этого полка 16 апреля 1831-го отбили у поляков городок Ошмяны. Польские историки называют этот эпизод восстания не иначе как «Ошмянской резнёй», хотя большинство погибших при штурме города поляков были вооружены. В тот же день поляки под командованием Кароля Залуского попытались штурмовать Вильно, но были разбиты русскими войсками, которыми командовал лично Верзилин.Русские войска, к которым с каждым днём прибывало пополнение, к концу апреля отбили у повстанцев Свентяны, Диену, Вилейку и Лепель. В остальных местах происходили преимущественно небольшие стычки между отрядами повстанцев и правительственных войск. Восставшие в основном нападали на военные склады и обозы — то есть это была скорее партизанская война.Стоит отметить, что русское правительство объявило: крестьяне, добровольно сложившие оружие, будут прощены, а вот шляхтичи, принявшие участие в восстании, будут подлежать судебному преследованию, а их имения — конфискации. Поэтому многие крестьяне, убедившись, что восстание им ничего не даёт, и узнав, что они прощены, покидали отряды повстанцев.Переломным моментом Ноябрьского восстания на территории нынешней Белоруссии можно считать 4 мая 1831 года.В этот день у деревни Престовичи польские отряды под командованием Кароля Залуского были разбиты русским корпусом под началом генерала Николая Сулимы (потомком гетмана Ивана Сулимы). Позже Сулима отличился при штурме польской столицы, а в 1831-1832 годах был председателем Верховного уголовного суда в Варашаве. В рядах отрядов Залуского в тот день была и легендарная Эмилия Плятер, молодая поэтесса, которую обессмертил Адам Мицкевич в стихотворении «Смерть полковника».Также 4 мая войска генерал-майора Сафьянова отбили попытку поляков взять город Вилейка и разгромили ещё одну крупную группу повстанцев — под командованием Станислава Радзишевского.После этого повстанцам уже не могли помочь пришедшие во второй половине мая из Польши подкрепления. Конечно, им удалось немного попортить крови русским частям, однако после разгрома основных войск повстанцев 26 мая 1831 года под Остроленкой (рядом с Варшавой) судьба Ноябрьского восстания была решена.7 июня они были разбиты южнее Вильно, и лишь небольшой их части удалось позже вернуться в Польшу. Последние на территории нынешней Белоруссии столкновения русских войск с польскими повстанцами, которых возглавляли помещик Титус Пусловский, уездный маршалок Иосиф Кашиц и прибывший из Варшавы Станислав Ружицкий, были зафиксированы в конце июля 1831 года.На территории нынешней Белоруссии Ноябрьское восстание не получило широкой поддержки со стороны населения, всего в нём приняли участие около 10 тысяч местных жителей, преимущественно польской шляхты, офицеров-поляков, учащейся молодежи. Большинство мещан и крестьян было мобилизовано в ряды инсургентов принудительно.После разгрома восстания русские власти провели в регионе ряд политических и административных мероприятий, направленных на укрепление здесь своей власти. Русским дворянам и чиновникам раздавались конфискованные и казенные имения, в которые из других частей России переселялись крестьяне.Был проведен и так называемый «разбор шляхты», в результате чего дворянского звания были лишены те, кто не мог подтвердить документально свою принадлежность к этому сословию. Такая участь постигла свыше 10 тысяч шляхетских семейств, после чего они облагались податями и повинностями, как государственные крестьяне. Значительное число этих семейств было перевезено в южные районы России.Репрессивные меры коснулись и церкви: в 1832 году из 304 существовавших католических монастырей был закрыт 191, а на проповеди в костелах вводилась цензура. В 1832-м был закрыт и Виленский университет.В первые десятилетия после разделов Речи Посполитой русские власти в целом с пониманием относились к местным особенностям в области права и управления, однако после восстания в этой политике наступил поворот.Уже 1831-м в Витебской и Могилевской губерниях было прекращено действие Литовских статутов, а в 1840-м был принят закон, отменявший местное право для всех западных губерний.Именно в 1840 году Николай I на одном из документов сделал поправку, предложив вместо обобщений «белорусские» и «литовские» губернии перечислять их названия. Правда, в то время собирательный термин «Северо-Западный край» употреблялся только по отношению к Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской губерниям.Витебская и Могилёвская губернии пополнили этот список только после очередного польского восстания в 1863-1864 годах, когда поляки, в очередной раз проиграв, собственными руками ликвидировали остатки автономии Царства Польского.

https://ukraina.ru/20231128/1029695534.html

https://ukraina.ru/20191215/1025947139.html

https://ukraina.ru/20190325/1023085796.html

https://ukraina.ru/20250519/1022531517.html

https://ukraina.ru/20200324/1027125668.html

https://ukraina.ru/20190317/1022992201.html

белоруссия

варшава

литва

польша

речь посполитая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, белоруссия, варшава, литва, сейм, сенат, польша, речь посполитая, поляки, восстание, xix век