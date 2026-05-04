Атаки дронов на Москву усиливаются, командиры ВСУ торгуют "дембелем". Хроника событий на 14.00 4 мая
Впервые за много месяцев дроны ВСУ долетели до столицы. Откуда они были запущены и будут ли усиливаться атаки, рассказывает эксперт. Солдаты ВСУ стали обращаться к сослуживцам с просьбой их убить, потому что сами умирают без воды и еды. Их командиры, между тем, начали предлагать подчиненным демобилизацию, требуя десятки тысяч долларов
Дроны атакуют Москву: откуда "прилет" и почему именно в "Дом на Мосфильмовской"
В Москве беспилотник попал в знаменитый ЖК "Дом на Мосфильмовской" – небоскреб на Западе столицы. По информации мэра столицы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал, и службы экстренного реагирования уже работают на месте происшествия.
Накануне, 3 мая, Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО восьми беспилотников, летевших на Москву. О первом перехваченном дроне мэр заявил в 0:24 мск, а о последних двух — в 17:44.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК" пояснил, что дрон, вероятно, запускали с территории Сумской области – она ближе всего к Москве.
Между тем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Лентой.ру" пояснил, что ВСУ прибегают к акциям устрашения из-за неудач на поле боя. Он добавил, что цель ВСУ была выбрана неслучайно.
"Подвергшийся атаке жилой дом не просто находится на Мосфильмовской улице, а расположен практически через дорогу от одного из символов российской истории и культуры – студии "Мосфильм"", - пояснил депутат.
По его словам, цель была выбрана неслучайно с разных точек зрения:
"И с тем, что гражданские могли пострадать, и с тем, чтобы произвести необходимое впечатление, необходимый эффект, необходимый резонанс. Это пример той тактики, которую используют террористические подразделения, выступающие от имени украинского государства", — поделился парламентарий.
По его словам, есть только два рецепта противодействия такого рода вещам:
"Усиливать противовоздушную оборону по всей стране, потому что мы видим, что атаки отнюдь не ограничиваются регионами в зоне проведения специальной военной операции, а также ускорение решения задач в рамках самой СВО. Предложить чего-то другого — взывать к совести Зеленского и его окружение — бесполезно", - заявил депутат.
Юрий Кнутов, между тем, считает, что атаки ВСУ на мирные объекты будут усиливаться:
"Надо готовиться к тому, что удары будут усиливаться, потому что противник дроны копит. Более того, дроны постоянно совершенствуются. Как говорят специалисты, программное обеспечение у FPV-дронов на поле боя совершенствуется раз в неделю", - пояснил эксперт.
Солдаты ВСУ молят сослуживцев о смерти
Военнослужащие украинской армии просили своих сослуживцев "обнулить" их, поскольку на позициях в Запорожской области у них банально отсутствует еда и вода. Об этом говорится в радиоперехвате, послушать который смогли журналисты РИА Новости.
Уточняется, что на записи один из украинских солдат высказывает возмущение своему командиру о тяжелых условиях службы.
"Сослуживцы сами меня умоляют, сами умоляют их уже "обнулить", т. е. убить... Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватает", — говорит украинский солдат своему командиру с позывным Азот.
Между тем, командир говорит подчиненному, что на текущий момент у их подразделения проблема с беспилотниками. В связи с этим они не могут доставить на передовую посылки с едой. Кроме того, в перехвате говорится, что некоторые позиции не получали провизию уже пять дней.
Неудивительно, что украинские командиры предлагают военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, выкупить право на демобилизацию и возможность покинуть передовую. Подобные факты, в частности, зафиксированы в отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала", который находится в Запорожской области.
"Погибающим в Лесном под Гуляйполем боевикам "Скалы" командиры предложили выкупить свободу и возможность уйти с передовой", - пишет российское информационное агентство со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сообщается, что многие военнослужащие занимаются поиском денег, так как за право покинуть передовую командиры ВСУ запрашивают до нескольких десятков тысяч долларов.
Российские средства ПВО сбили за сутки 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 507 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.
В свою очередь, российская авиация, дроны и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре, складам боеприпасов и местам хранения дронов ВСУ в 142 районах, сообщили в Минобороны.
Потери Вооруженных сил Украины в апреле убитыми и ранеными составили почти 41 тыс. человек, что почти в два раза превышает показатели апреля 2025 года. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе в апреле составили более 40 775 украинских боевиков и наемников - на 5 510 больше по сравнению с мартом. Тут видно, что мы увеличили прошлогодние весенние показатели. В апреле 2025 года цифра составляла 27 075. Разница ощутимая, следовательно, эффективность огневого поражения увеличилась в разы", - сказал он во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте", проведя анализ данных Минобороны России.