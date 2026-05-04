https://ukraina.ru/20260504/konotop-pod-udarom-ukraintsev-dshevo-tsenyat-v-britanii-novosti-svo-1078592861.html

Конотоп под ударом, украинцев дёшево ценят в Британии. Новости СВО

Конотоп под ударом, украинцев дёшево ценят в Британии. Новости СВО - 04.05.2026 Украина.ру

Конотоп под ударом, украинцев дёшево ценят в Британии. Новости СВО

Западные политики признаются в истинном отношении к украинцам и их функции в западном мироустройстве. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-04T18:01

2026-05-04T18:01

2026-05-04T18:01

спецоперация

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

новости сво

всу

бпла сегодня

атака бпла

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077571305_0:43:2916:1683_1920x0_80_0_0_831569654ebb8db3dcdd85a2da90faf2.jpg

🟥 Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ — объявлена ракетная опасность;🟥 Взрывы зафиксированы в Конотопе Сумской области;🟥 Десантники Ивановского соединения ВДВ ежедневно применяют различные типы БПЛА на правом берегу Днепра - губернатор Херсонской области Владимир Сальдо;🟥 В результате атак ВСУ на Курскую область в деревне Гирьи Беловского района повреждена емкость для хранения зерна. В селе Илек повреждён фасад и остекление домовладения. В селе Макеево Рыльского района повреждён автомобиль. В деревне Успешное повреждён комбайн, сообщил губернатор Александр Хинштейн;🟦 Экс-член британского парламента Луиза Менш (Conservative Party) назвала поддержку Украины "дешевым способом ударить по русским", сообщает тг-канал ПУЛ N3."Но факт в том, что для нас всегда полезно поддерживать Украину. Давайте будем честны, проблема в том, что сейчас у нас нет возможности защитить себя. У нас никогда не будет более дешевого и эффективного способа нанести удар по нашим врагам, русским, чем если мы дадим деньги Украине. Пусть они делают свою работу, потому что пока что они делают ее на ура", - сказала она;Украина не должна допускать пролёта своих БПЛА в Финляндию. Об этом заявил финляндский министр обороны Антти Хяккянен, сообщает Yle."Использование нашего воздушного пространства для подобных задач полностью запрещено. Категорически запрещено. Мы очень четко заявили украинскому правительству, что даже эти заблудившиеся дроны являются неприемлемыми", - заявил Хяккянен, комментируя инциденты с БПЛА ВСУ в Финляндии;🟦 В 16 регионах Украины обыскали действующих и бывших должностных лиц ТЦК (военкоматов). Были задокументированы факты незаконного обогащения и случаи недостоверного декларирования имущества на сумму почти 92 миллиона гривен. Правоохранители изъяли автомобили Tesla разных моделей, мотоциклы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, различные договоры, в том числе договор о получении безвозвратной денежной помощи в размере одного миллиона гривен. Актуальное интервью: Алексей Чадаев: Украинские дроны стали единственным оружием Европы, которым она может воевать с РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атаки дронов на Москву усиливаются, командиры ВСУ торгуют "дембелем". Хроника событий на 14.00 4 мая

украина

конотоп

британия

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, всу, бпла сегодня, атака бпла, коррупция, ситуация на украине, мобилизация на украине, тцк, владимир сальдо, украина, конотоп, британия, вооруженные силы украины, вдв, мирные жители, военные преступления, финляндия, нато, украина-нато, ес