Конотоп под ударом, украинцев дёшево ценят в Британии. Новости СВО
Западные политики признаются в истинном отношении к украинцам и их функции в западном мироустройстве. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Западные политики признаются в истинном отношении к украинцам и их функции в западном мироустройстве. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ — объявлена ракетная опасность;
🟥 Взрывы зафиксированы в Конотопе Сумской области;
🟥 Десантники Ивановского соединения ВДВ ежедневно применяют различные типы БПЛА на правом берегу Днепра - губернатор Херсонской области Владимир Сальдо;
🟥 В результате атак ВСУ на Курскую область в деревне Гирьи Беловского района повреждена емкость для хранения зерна. В селе Илек повреждён фасад и остекление домовладения. В селе Макеево Рыльского района повреждён автомобиль. В деревне Успешное повреждён комбайн, сообщил губернатор Александр Хинштейн;
🟦 Экс-член британского парламента Луиза Менш (Conservative Party) назвала поддержку Украины "дешевым способом ударить по русским", сообщает тг-канал ПУЛ N3.
"Но факт в том, что для нас всегда полезно поддерживать Украину. Давайте будем честны, проблема в том, что сейчас у нас нет возможности защитить себя. У нас никогда не будет более дешевого и эффективного способа нанести удар по нашим врагам, русским, чем если мы дадим деньги Украине. Пусть они делают свою работу, потому что пока что они делают ее на ура", - сказала она;
Украина не должна допускать пролёта своих БПЛА в Финляндию. Об этом заявил финляндский министр обороны Антти Хяккянен, сообщает Yle.
"Использование нашего воздушного пространства для подобных задач полностью запрещено. Категорически запрещено. Мы очень четко заявили украинскому правительству, что даже эти заблудившиеся дроны являются неприемлемыми", - заявил Хяккянен, комментируя инциденты с БПЛА ВСУ в Финляндии;
🟦 В 16 регионах Украины обыскали действующих и бывших должностных лиц ТЦК (военкоматов). Были задокументированы факты незаконного обогащения и случаи недостоверного декларирования имущества на сумму почти 92 миллиона гривен. Правоохранители изъяли автомобили Tesla разных моделей, мотоциклы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, различные договоры, в том числе договор о получении безвозвратной денежной помощи в размере одного миллиона гривен.
