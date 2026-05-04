Георгиевская лента, День Победы и другие символы: в опросе выяснилось, насколько они важны
Подавляющее большинство россиян считает День Победы важным праздником, укрепляющим единство нации. Об этом 4 мая сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование центра FEEDBACK
Подавляющее большинство россиян считает День Победы важным праздником, укрепляющим единство нации. Об этом 4 мая сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование центра FEEDBACKДень Победы сохраняет высокую значимость для россиян: 86% считают День Победы важным праздником и 89% рассматривают 9 мая как форму сохранения памяти о поколении, прошедшем войну. "При этом в восприятии усиливается акцент на цене войны: доля тех, кто видит в празднике напоминание о человеческих потерях, выросла до 29% (+8 п.п.), а сам подвиг чаще трактуется как готовность к самопожертвованию — так считают 73% респондентов", - сказано в публикации.Там отмечено также, что День Победы воспринимается как фактор общественной консолидации: 85% согласны с тем, что он укрепляет чувство единства. Ещё 66% видят в уроках войны ориентир для настоящего — необходимость действовать на опережение в вопросах безопасности."В символическом восприятии праздника сохраняется четко выраженный лидер: Георгиевская лента — половина (50%) против трети (33%) годом ранее (+17 п.п.). В тройке ответов также — Вечный огонь (21%) и Знамя Победы (19%), при этом Знамя стали выбирать реже — на 3 п.п. меньше, чем год назад", - отметило издвание со ссылкой на исследование.Также оно обранитило внимание на изменения. Они затрагивают и формат празднования: 57% планируют смотреть трансляции праздничных мероприятий (+4 п.п.), тогда как участие в офлайн-форматах сокращается — посещение парадов, концертов и шествий за год снизилось на 19, 20 и 14 п.п. соответственно. При этом 75% респондентов заявили, что возможная отмена массовых акций не влияет на их оценку значимости Дня Победы.Для половины опрошенных главным смыслом Дня Победы остается сохранение исторической памяти о войне, подвиге и героизме предков. При этом 91% считают, что память о Великой Отечественной войне важно передавать следующим поколениям. Ещё 71% респондентов ожидают, что День Победы сохранит статус одной из важнейших дат.Интерес к новым историческим фактам отмечает лишь пятая часть опрошенных и в сумме 77% по-прежнему считают, что он снизился. При этом за год доля тех, кто прямо говорит о снижении интереса, сократилась до 49% (–11 п.п.).Ключевыми источниками информации о Великой Отечественной войне остаются художественные произведения (60%) и официальные медиа (54%), а в качестве наиболее важных форм передачи памяти респонденты в первую очередь называют институциональные форматы - такие, как уроки истории и "Разговоры о важном" в рамках школьного образования (72%).По мнению респондентов, в зарубежных СМИ вклад СССР в победу во Второй мировой войне освещается недостаточно и 71% считают такую подачу недостаточно объективной.За рубежом недооцениваются решающая роль СССР в Победе (65% опрошенных), масштабы человеческих потерь (53%) и вклад народов Советского Союза (44%). Там также меньше внимания уделяется освобождению стран Европы (41% опрошенных), вкладу тыла и мирного населения (38%) и участию СССР в послевоенном восстановлении Европы (37%). По мнению опрошенных, сейчас востребованы создание исторического контента (42%), поздравительные ролики и открытки (41%) и использование праздничной символики (38%). Совместные акции с музеями (31%), праздничная упаковка (27%) и конкурсы (21%) упоминаются реже.Ранее на эту тему: "Бессмертный полк" в Белоруссии проведёт мероприятия 9 маяБольше новостей дня представлено в обзоре НАТО вступает в ближневосточную войну, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
