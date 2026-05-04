Алексей Чадаев: Украинские дроны стали единственным оружием Европы, которым она может воевать с Россией
Алексей Чадаев: Украинские дроны стали единственным оружием Европы, которым она может воевать с Россией

15:15 04.05.2026 (обновлено: 15:28 04.05.2026)
 
Алексей Чадаев интервью - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Об этом политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Алексей Викторович, этой весной Трамп устроил настоящие качели в отношении Ирана. "То воюем, то заключаем мир". О каких процессах в международной политике это говорит?
- Акелла промахнулся. Гегемон показал, что он не такой уж и гегемон. Его силовой контроль оказался не таким уж абсолютным. Поражение Орбана – это тоже часть обрушившейся инфраструктуры влияния США. Я бы даже сказал, что мир вступает в эпоху борьбы за американское наследство.
Кто будет претендентом в этой борьбе? Пока таких нет. У Китая на это нет ни сил, ни желания. Но то, что бывшие сателлиты США станут посматривать по сторонам, ничего вслух не говоря, это факт. Те же арабские шейхи сейчас думают о том, где найти себе более надежного и менее токсичного партнера.
В Европе усилятся настроения в духе: "Не надо на США надеяться, надо самим действовать". Вполне возможно, что это закончится распадом НАТО. Вне зависимости от того, проиграют ли республиканцы на выборах в Конгресс или на следующих президентских выборов. У демократов тоже нет для Европы хорошего предложения.
Интересы США и Европы сейчас противоположны. В том числе потому, что США стали крупнейшим экспортером энергоресурсов, а Европа – крупнейшим импортером.
- Может ли этот новый мировой лидер без серьезного глобального конфликта? Если нет, то сколько этот глобальный конфликт еще можно будет оттягивать?
- Главное, что еще оттягивает глобальный конфликт – это то, что все его хотят, но никто к нему не готов. Бодливой корове Бог рогов не дал.
Хотели бы европейцы с нами всерьез поконфликтовать, да нечем. Украинские дроны – это единственное, что нам с их стороны сейчас может создать проблемы по силовому контуру. А на то, чтобы развернуть собственную оборонку, которую они гробили десятилетия, потребуются годы и миллиарды. А как ты это сделаешь на стремительно дорожающих энергоресурсах?
Китай тоже хотел бы забрать себе Тайвань. Судя по тому, что было в Заливе, китайцы бы это смогли. Но только это вызвало бы глобальный кризис в производстве микроэлектронных компонентов. Сами китайские производители попадут на гигантские убытки. Шторм на рынке микроэлектроники будет такой же, как сегодняшний шторм на рынке энергетического сырья.
Почему? Нефть и газ еще есть, кому поставлять, кроме стран Залива, а микроэлектронику поставлять некому.
Повторюсь, никто не может. Даже Америка. Даже в ситуации, когда она очень этого хотела.
- Украина при этом планирует развернуть в космосе систему для перехвата ракет "Орешник". Можно сколько угодно над этим иронизировать, но вряд ли этим будет заниматься сам киевский режим. Более того, аккурат перед Днем космонавтики впервые за много лет был пилотируемый полет человека на самое дальнее расстояние за пределами Земли. Даст ли и наше противостояние, и будущий глобальный конфликт новый импульс в освоении космоса?
- Космос надо развивать вне зависимости от кризисов и конфликтов. В том числе и военную составляющую космоса. Вместо того, чтобы иронизировать над украинцами, я бы подумал о том, можем ли мы при необходимости посшибать с низких орбит спутники Илона Маска. Нам есть, чем их сшибать. Просто этим заниматься надо.
Что касается миссии "Артемис", то для меня самым характерным в этой истории стали новости про сломавшийся туалет. Я об этом говорю не от злорадства над американцами. Просто это означает, что при нынешнем развитии технологий человеку в космосе делать нечего.
К тому же, нынешний прогресс в робототехнике и беспилотных системах таков, что роботы могут сделать на два порядке больше того, что они делали в 1960е годы, когда были сделаны первые шаги в освоении космоса. Поэтому я считаю, что надо развивать именно беспилотную космонавтику без всякой сакральности и развивать именно в прикладном отношении: связь, борьба за высокое небо, добыча ресурсов на других планетах.
Да, тут не будет пафоса. Но в долгосрочном плане намного полезнее развивать именно беспилотный космос.
