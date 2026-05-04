Военный эксперт Михаил Поликарпов: Армия РФ форсировала Северский Донец там, где этого не ожидал никто

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2026-05-04T16:01

Ранее картографические ресурсы подтвердили сообщения с мест, что бойцы группировки войск "Запад" форсировали Северский Донец в районе Пришиба, заняв восточные окраины этого населенного пункта, включая территорию турбазы. Стоит отметить, что за все четыре года СВО наши войска еще ни разу не перебирались через реку именно на этом участке. Интересно также, что эта операция была проведена в тот момент, когда ВСУ наносили контрудары в Красном Лимане и даже несколько потеснили наших ребят.Ситуация состоит в следующем.Бои за Яровую шли достаточно долго. То мы зайдем, то нас потеснят. Такой резкий рывок на левый берег Северского Донца мог быть дерзкой операцией тактического уровня. То, что мы форсируем реку именно на этом участке, не ожидал никто.Лично я думал, что мы зайдем в Красный Лиман либо со стороны Щурова (обходя его), либо после взятия Рай-Александровки, Николаевки и Райгородка (блокируя переправы). И этот рейд действительно получился внезапным. Мы настолько привыкли к тому, что наше продвижение идет по принципу "Два шага вперед – шаг назад", что не ожидали, что мы сможем неожиданно перепрыгнуть через реку. Для ВСУ это стало сюрпризом.Конечно, не стоит забегать вперед. Наверняка противник сейчас предпримет контратаки. Если нашим войскам придется отойти на наш левый берег, к этому надо будет отнестись спокойно. Но если нам удастся укрепить и расширить этот плацдарм, мы сможем отсечь Красный Лиман с запада и завязать бои непосредственно за Славянск.Само по себе это не перевернет ход войны. Ход войны перевернется, если мы прорвемся к Райгородку. В этом случае ВСУ быстро придется уходить из Красного Лимана. А поскольку там сидит приличная группировка, ее уход не останется без последствий. Когда у тебя все пути отрезаны, тебе придется уходить, побросав матчасть. И, конечно, это серьезно бьет по воинскому духу.А если боевой дух падает на полшестого, то возможны новые позитивные изменения на других участках.

Кирилл Курбатов

