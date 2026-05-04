Военный эксперт Михаил Поликарпов: Армия РФ форсировала Северский Донец там, где этого не ожидал никто - 04.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260504/voennyy-ekspert-mikhail-polikarpov-armiya-rf-forsirovala-severskiy-donets-tam-gde-etogo-ne-ozhidal-1078589261.html
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Армия РФ форсировала Северский Донец там, где этого не ожидал никто
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Армия РФ форсировала Северский Донец там, где этого не ожидал никто - 04.05.2026 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Армия РФ форсировала Северский Донец там, где этого не ожидал никто
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2026-05-04T16:01
2026-05-04T16:01
эксклюзив
спецоперация
красный лиман
яровая
россия
славянск
вооруженные силы украины
северский донец
операция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073791314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b403f6a4e0b4ffbd23449d0be8600ade.jpg
Ранее картографические ресурсы подтвердили сообщения с мест, что бойцы группировки войск "Запад" форсировали Северский Донец в районе Пришиба, заняв восточные окраины этого населенного пункта, включая территорию турбазы. Стоит отметить, что за все четыре года СВО наши войска еще ни разу не перебирались через реку именно на этом участке. Интересно также, что эта операция была проведена в тот момент, когда ВСУ наносили контрудары в Красном Лимане и даже несколько потеснили наших ребят.Ситуация состоит в следующем.Бои за Яровую шли достаточно долго. То мы зайдем, то нас потеснят. Такой резкий рывок на левый берег Северского Донца мог быть дерзкой операцией тактического уровня. То, что мы форсируем реку именно на этом участке, не ожидал никто.Лично я думал, что мы зайдем в Красный Лиман либо со стороны Щурова (обходя его), либо после взятия Рай-Александровки, Николаевки и Райгородка (блокируя переправы). И этот рейд действительно получился внезапным. Мы настолько привыкли к тому, что наше продвижение идет по принципу "Два шага вперед – шаг назад", что не ожидали, что мы сможем неожиданно перепрыгнуть через реку. Для ВСУ это стало сюрпризом.Конечно, не стоит забегать вперед. Наверняка противник сейчас предпримет контратаки. Если нашим войскам придется отойти на наш левый берег, к этому надо будет отнестись спокойно. Но если нам удастся укрепить и расширить этот плацдарм, мы сможем отсечь Красный Лиман с запада и завязать бои непосредственно за Славянск.Само по себе это не перевернет ход войны. Ход войны перевернется, если мы прорвемся к Райгородку. В этом случае ВСУ быстро придется уходить из Красного Лимана. А поскольку там сидит приличная группировка, ее уход не останется без последствий. Когда у тебя все пути отрезаны, тебе придется уходить, побросав матчасть. И, конечно, это серьезно бьет по воинскому духу.А если боевой дух падает на полшестого, то возможны новые позитивные изменения на других участках.
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20260429/1078436800.html
красный лиман
россия
славянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073791314_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9589439e1cf12940c88c39b6de2dcf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, красный лиман, яровая, россия, славянск, вооруженные силы украины, северский донец , операция
Эксклюзив, Спецоперация, Красный Лиман, Яровая, Россия, Славянск, Вооруженные силы Украины, Северский Донец , операция

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Армия РФ форсировала Северский Донец там, где этого не ожидал никто

16:01 04.05.2026
 
© Украина.руМихаил Поликарпов: СВО
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Ранее картографические ресурсы подтвердили сообщения с мест, что бойцы группировки войск "Запад" форсировали Северский Донец в районе Пришиба, заняв восточные окраины этого населенного пункта, включая территорию турбазы. Стоит отметить, что за все четыре года СВО наши войска еще ни разу не перебирались через реку именно на этом участке. Интересно также, что эта операция была проведена в тот момент, когда ВСУ наносили контрудары в Красном Лимане и даже несколько потеснили наших ребят.
Ситуация состоит в следующем.
Михаил Поликарпов интервью - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
14 июня 2024, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
Бои за Яровую шли достаточно долго. То мы зайдем, то нас потеснят. Такой резкий рывок на левый берег Северского Донца мог быть дерзкой операцией тактического уровня. То, что мы форсируем реку именно на этом участке, не ожидал никто.
Лично я думал, что мы зайдем в Красный Лиман либо со стороны Щурова (обходя его), либо после взятия Рай-Александровки, Николаевки и Райгородка (блокируя переправы). И этот рейд действительно получился внезапным. Мы настолько привыкли к тому, что наше продвижение идет по принципу "Два шага вперед – шаг назад", что не ожидали, что мы сможем неожиданно перепрыгнуть через реку. Для ВСУ это стало сюрпризом.
Конечно, не стоит забегать вперед. Наверняка противник сейчас предпримет контратаки. Если нашим войскам придется отойти на наш левый берег, к этому надо будет отнестись спокойно. Но если нам удастся укрепить и расширить этот плацдарм, мы сможем отсечь Красный Лиман с запада и завязать бои непосредственно за Славянск.
Само по себе это не перевернет ход войны. Ход войны перевернется, если мы прорвемся к Райгородку. В этом случае ВСУ быстро придется уходить из Красного Лимана. А поскольку там сидит приличная группировка, ее уход не останется без последствий. Когда у тебя все пути отрезаны, тебе придется уходить, побросав матчасть. И, конечно, это серьезно бьет по воинскому духу.
А если боевой дух падает на полшестого, то возможны новые позитивные изменения на других участках.
Андрей Коц (СВО) - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
29 апреля, 13:12
Военкор Андрей Коц: ВС РФ делают все, чтобы ВСУ пришлось выбираться из Константиновки с тяжелыми потерямиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияКрасный ЛиманЯроваяРоссияСлавянскВооруженные силы УкраиныСеверский Донецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:30Морская война с Европой скоро станет реальностью, уверен Андрей Суздальцев
16:23БПЛА ВСУ атакуют мирное население, ЕС вооружает режим Зеленского. Новости СВО
16:20"Манифест" Палантира в свете становления нового технического уклада
16:18Какие рычаги давления есть у США на Зеленского и почему они их не используют
16:10Исключительно на украинском языке говорит только треть жителей Киева - опрос
16:06Два торговых судна США прошли через Ормузский пролив
16:01Военный эксперт Михаил Поликарпов: Армия РФ форсировала Северский Донец там, где этого не ожидал никто
16:01БПЛА Ирана атаковали танкер, Макрон заметил "очень сильный сигнал" Пашиняна. Новости к 16.00
16:00Экология не при чем: Громак о том, зачем Запад поднимает химическое оружие 80-летней давности
15:35ВСУ проверяют границу с ПМР, ПВО РФ. отражает атаки БПЛА. Новости СВО
15:30"Бред суперзлодея" или реальная угроза? Эксперт предупредил об ИИ-диктатуре
15:15Алексей Чадаев: Украинские дроны стали единственным оружием Европы, которым она может воевать с Россией
15:07Военкор рассказал о ситуации в Туапсе
14:48Зеленский и Фицо встретились в Ереване
14:42Зеленский инициативно встретился с премьер-министром Грузии
14:11БПЛА и освоение космоса, правовая помощь жителям Новороссии. 4 мая, утренний эфир
14:05Цены на нефть резко подскочили после удара Ирана по военному кораблю США
14:02Администрация ЗАЭС оценивает обстановку вокруг станции как напряженную. Новости СВО
14:00Атаки дронов на Москву усиливаются, командиры ВСУ торгуют "дембелем". Хроника событий на 14.00 4 мая
13:58Кино и НАТО. Важный шаг к военному конфликту в Европе
Лента новостейМолния