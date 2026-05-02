Обстановка в Туапсе и последствия атаки для рынка нефти. Итоги 2 мая

В Туапсе продолжают ликвидацию последствий украинских атак

2026-05-02T19:10

Днём 2 мая Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что пожар в морском терминале в Туапсе ликвидирован."Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Возгорание произошло в результате атаки беспилотников киевского режима в ночь с 30 апреля на 1 мая. Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России", – указывалось в сообщении.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко поблагодарил огнеборцев."Хочу выразить огромную благодарность тем, кто боролся с огнем. В критической ситуации вы снова проявили мужество, оперативность и слаженность действий, благодаря чему удалось избежать трагических последствий", – отметил он.Он также рассказал о ликвидации последствий ЧС."Продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Работы так же ведутся на трёх участках. В гостиницах города остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ", – написал он в своём телеграм-канале.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии опасности для здоровья жителей Туапсе из-за последствий ЧС."Мои коллеги там работают, делают всё для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. <...> На сегодняшний день все, что нужно было сделать, — сделано. <...> Мы держим ситуацию под контролем очень плотно", — сказала она в интервью каналу "Юнашев Live" 29 апреля.Тем временем западные СМИ указали на то, что удары, подобные ударам по Туапсе, наносят ущерб не столько экономике России, сколько экологии региона. Об этом сообщило агентство Associated Press. По информации агентства, украинские атаки действительно наносят локальный урон и создают резонанс - с пожарами, эвакуациями и загрязнением окружающей среды. Однако "полный экономический эффект остается неясным"."Это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней", – заявил глава консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Уифер.Он указал, что прилёты по нефтяным терминалам и НПЗ гораздо менее разрушительны, чем удары по насосным станциям или загрузочной инфраструктуре.Кроме того, рост мировых цен на нефть на фоне кризиса вокруг Ирана компенсирует потери. В марте экспорт нефти из России увеличился, а доходы почти удвоились — до $19 млрд."Действия США против Ирана фактически спасли российский нефтяной сектор и федеральный бюджет от кризиса", – заявил Уифер.В то же время украинские удары вызывают больше экологического, нежели иного вреда. Экологи предупреждают о долгосрочном ущербе для побережья и экосистем. В итоге, по информации Associated Press, атаки скорее оказывают психологическое и точечное воздействие, чем системно подрывают нефтяные доходы РФ.Тем временем агентство Reuters сообщило, что семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) предварительно договорились об увеличении целевого уровня добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне, несмотря на выход ОАЭ из альянса. Об этом агентству сообщили источники."Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье", – отмечалось в сообщении.Как отмечают источники, рост предельного уровня добычи сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки - из него просто будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Это решение говорит о том, что альянс придерживается прежней политики, несмотря на то, что его покинул один из участников, сказал агентству один из источников.Однако фактически увеличение квот будет символическим, потому что судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти из стран Персидского залива - все еще ограничено, отметило издание.Встреча семи стран запланирована в онлайн-формате на воскресенье. На ней страны планируют обсудить уровни добычи нефти на июнь.Ранее военный журналист Роман Сапоньков отметил, что атака на Туапсе, а также на Пермь и Омск, вынуждают прибегнуть к ручному управлению в отрасли."Туапсе. Пермь. Орск. Где-то удары впервые, где-то повторные прилеты. Все атаки с прицелом на нефтянку — "кровь" военной машины и всего тыла. Важны коренные изменения в распределении ресурсов, транспортировке, хранении. Меньше нефти в резервуарах — меньше потери. Быстрее логистика — тяжелее накрыть. Все это решается грамотным администрированием, адекватным текущей обстановке. Ручное управление в таких условиях — известная практика и наша страна обладает здесь богатым опытом. СССР во времена Великой Отечественной войны вполне успешно справлялся с задачами снабжения и переноса промышленности в заведомо более тяжёлых условиях", – отметил Сапоньков.По его словам, "при современном техническом уровне подобные методы могут стать ещё более гибкими и эффективными, поэтому переходить к их применению нужно уже сегодня"."Иначе мы обречены на постоянное повторение подобных ситуаций. И постоянный рост ущерба", – подчеркнул Сапоньков.Так он ответил на ремарку военкора Юрия Котенка, также прокомментировавшего атаку на Туапсе."Удары по Перми и нефтяной дождь в Туапсе это не "тревожные звоночки". Это удары в набат. Враг ощетинился, научился работать на дистанции. И показывает на практике: он может бить, и бить больно. Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре (НПЗ, хранилищам) — попытка врага нанести не только непосредственный, но и прежде всего экономический урон. И — пока мы не адаптируемся — это эффективная тактика по ослаблению нас, что неизбежно скажется и на ситуации на фронте", – писал Котенок в своём телеграм-канале.Он отметил, что военный – это лишь один из аспектов."Дано: перед страной стоит задача — минимизировать ущерб от нарастающей угрозы БПЛА-налётов на НПЗ. С военно-технической точки зрения — движение идёт. Но это лишь один аспект. Важный, но всего один", – отметил Котенок.Он призвал наладить администрирование этого стратегического ресурса в России."Критично и то, как в таких условиях наладить менеджмент (слово не люблю, но сюда вписывается как нельзя лучше) нашего стратегического ресурса. Решение на столе в принципе есть: переход к максимально оперативному управлению запасами и ускорение оборота сырья. В частности, отказ от длительного хранения больших объемов "чёрного золота". Только быстрая перевалка. Опять же: задействование отдалённых, недоступных для атак, дальних НПЗ", – отметил военкор.По мнению Котенка, накапливание запасов нефти и продуктов на складах в текущих условиях означает гарантированное увеличение ущерба в случае поражения.Военкор указал, что "речь об оборонительной мобилизации целой отрасли, которая должна лечь на плечи "гражданской администрации" — куда включён, само собой, и бизнес".О том, что ожидает Украину — в статье Сергея Зуева "Вывернуть карманы и отправить на смерть. Эксперты и политики о будущем Украины и украинцев".

https://ukraina.ru/20260502/ssha-vyvodyat-voyska-iz-germanii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-2-maya-1078535824.html

https://ukraina.ru/20260502/prigovor-dlya-ubiyts-odessitov-khronika-sobytiy-na-utro-2-maya-1078531586.html

