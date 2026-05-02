Европа не будет мириться с Россией, уверен политолог Лукьянов - 02.05.2026 Украина.ру
Европа не будет мириться с Россией, уверен политолог Лукьянов
Европа не будет мириться с Россией, уверен политолог Лукьянов - 02.05.2026 Украина.ру
Европа не будет мириться с Россией, уверен политолог Лукьянов
Элиты ЕС, чтобы решить внутренние проблемы, будут вынуждены педалировать "русскую угрозу" и необходимость ей противостоять. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Федор Лукьянов
2026-05-02T17:00
2026-05-02T17:00
"Тенденции в Европе пока довольно “кислые” для нас, потому что Европа ощущает растущее количество внутренних проблем", — заявил собеседник издания.По его словам, европейские элиты не видят иного способа сдерживать последствия проблем, кроме как педалировать наличие "русской угрозы" и необходимости противостояния ей."То есть призывают всеми силами поддерживать Украину как последний форпост на якобы пути варварства", — уточнил экспертПо его словам, антироссийская "оболочка" сейчас важна для сохранения единства Европы.Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.
европа
россия
украина
Украина.ру
новости, европа, россия, украина, украина.ру, ес
Новости, Европа, Россия, Украина, Украина.ру, ЕС

Европа не будет мириться с Россией, уверен политолог Лукьянов

17:00 02.05.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Элиты ЕС, чтобы решить внутренние проблемы, будут вынуждены педалировать "русскую угрозу" и необходимость ей противостоять. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Федор Лукьянов
"Тенденции в Европе пока довольно “кислые” для нас, потому что Европа ощущает растущее количество внутренних проблем", — заявил собеседник издания.
По его словам, европейские элиты не видят иного способа сдерживать последствия проблем, кроме как педалировать наличие "русской угрозы" и необходимости противостояния ей.
"То есть призывают всеми силами поддерживать Украину как последний форпост на якобы пути варварства", — уточнил эксперт
По его словам, антироссийская "оболочка" сейчас важна для сохранения единства Европы.
Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.
