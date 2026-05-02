Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО
Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО - 02.05.2026 Украина.ру
Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО
ВС РФ нанесли бомбовый удар по Дружковскому заводу газовой аппаратуры в оккупированной ВСУ части ДНР. Об этом 2 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-02T14:06
2026-05-02T14:06
2026-05-02T14:23
Территория и мощность Дружковского завода газовой аппаратуры использовались в интересах украинской армии.Коротко о других новостях:🟥 Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области;🟥 Ударом российского дрона поражена АЗС в Ленинском (укр. — Холодногорском) районе Харькова;🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ наступают на участке Новосергеевка – Чернещина – Дружелюбовка, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор"."Подразделения 20-й армии ГВ "Запад" за счёт превосходства ударных БПЛА и эффективной контрбатарейной борьбы уничтожают живую силу и технику, выбивая противника с господствующих высот", - говорится в публикации;🟥 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА;🟥 В результате целенаправленных массированных атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области система электроснабжения получила серьёзные повреждения, сообщил губернатор Евгений Балицкий."Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, работы продолжаются. Отключения электроэнергии будут повторяться. Причина — в масштабах повреждений. Аварийно-восстановительные бригады работают одновременно на всех ключевых направлениях", - рассказал губернатор;🟥 Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Возгорание произошло в результате атаки украинских беспилотников в ночь с 30 апреля на 1 мая. Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России;🟥 В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация;🟥 В аэропорту Челябинска (Баландино) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США выводят войска из Германии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия, донецкая народная республика, евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы украины, мчс, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Донецкая Народная Республика, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МЧС, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО
14:06 02.05.2026 (обновлено: 14:23 02.05.2026)
ВС РФ нанесли бомбовый удар по Дружковскому заводу газовой аппаратуры в оккупированной ВСУ части ДНР. Об этом 2 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Территория и мощность Дружковского завода газовой аппаратуры использовались в интересах украинской армии.
Коротко о других новостях:
🟥 Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области;
🟥 Ударом российского дрона поражена АЗС в Ленинском (укр. — Холодногорском) районе Харькова;
🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ наступают на участке Новосергеевка – Чернещина – Дружелюбовка, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".
"Подразделения 20-й армии ГВ "Запад" за счёт превосходства ударных БПЛА и эффективной контрбатарейной борьбы уничтожают живую силу и технику, выбивая противника с господствующих высот", - говорится в публикации;
🟥 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА;
🟥 В результате целенаправленных массированных атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области система электроснабжения получила серьёзные повреждения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, работы продолжаются. Отключения электроэнергии будут повторяться. Причина — в масштабах повреждений. Аварийно-восстановительные бригады работают одновременно на всех ключевых направлениях", - рассказал губернатор;
🟥 Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Возгорание произошло в результате атаки украинских беспилотников в ночь с 30 апреля на 1 мая. Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России;
🟥 В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация;
🟥 В аэропорту Челябинска (Баландино) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
