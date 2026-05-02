Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО - 02.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260502/aviaudar-nanesn-po-zavodu-gazovoy-apparatury-v-druzhkovke-novosti-svo-1078538224.html
Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО
2026-05-02T14:06
2026-05-02T14:23
14:06 02.05.2026 (обновлено: 14:23 02.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении
Боевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ нанесли бомбовый удар по Дружковскому заводу газовой аппаратуры в оккупированной ВСУ части ДНР. Об этом 2 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Территория и мощность Дружковского завода газовой аппаратуры использовались в интересах украинской армии.
Коротко о других новостях:
🟥 Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области;
🟥 Ударом российского дрона поражена АЗС в Ленинском (укр. — Холодногорском) районе Харькова;
🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ наступают на участке Новосергеевка – Чернещина – Дружелюбовка, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".
"Подразделения 20-й армии ГВ "Запад" за счёт превосходства ударных БПЛА и эффективной контрбатарейной борьбы уничтожают живую силу и технику, выбивая противника с господствующих высот", - говорится в публикации;
🟥 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА;
🟥 В результате целенаправленных массированных атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области система электроснабжения получила серьёзные повреждения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, работы продолжаются. Отключения электроэнергии будут повторяться. Причина — в масштабах повреждений. Аварийно-восстановительные бригады работают одновременно на всех ключевых направлениях", - рассказал губернатор;
🟥 Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Возгорание произошло в результате атаки украинских беспилотников в ночь с 30 апреля на 1 мая. Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России;
🟥 В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация;
🟥 В аэропорту Челябинска (Баландино) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США выводят войска из Германии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЕвгений БалицкийЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМЧСУкраина.руСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:30Для борьбы с беспилотниками пора применять аэростаты, уверен Попов
14:27Дональд Трамп открыто сознался в пиратстве ВМС США
14:06Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО
13:51Уиткофф и Кушнер перенесли визит на Украину. Главное к этому часу
13:13Какую роль на войне играют инновации и смекалка: "Якут" о прорывных технологиях и кустарных решениях
13:10США выводят войска из Германии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 мая
12:55Еврокредит и Миндич-гейт. На что придется пойти Зеленскому, чтобы получить деньги и не сесть?
12:44Командир огневого взвода "Ленин": нельзя сравнивать артиллерию с дронами
12:30Почему короля Британии "послали" в США? Визит английский карликов. "Два короля"
12:24Украинские военные сдались в плен. Новости СВО
12:11Захарова заявила, что понятие "справедливость" на Украине стало оксюмороном. Главное к этому часу
12:07Группировка войск "Север" освободила село Мирополье в Сумской области
11:12Вернувшийся из плена житель курского приграничья рассказал, что ему пришлось пережить
10:57Российские синхронистки взяли золото и серебро на этапе Кубка мира
10:49И снова нанесены удары по целям врага в Николаеве
10:32Накипело: почему ОАЭ вышли из ОПЕК
10:31Володин заявил о "чемоданном настроении" жителей ФРГ и росте переездов в Россию
10:24Захарова сравнила трагедию в одесском Доме профсоюзов с Хатынью
10:14Приговор для убийц одесситов. Хроника событий на утро 2 мая
10:03Сломанная Венеция, запрещенная Приходько, подпевалы террористов возвращаются в РФ. События культуры
Лента новостейМолния