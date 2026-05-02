https://ukraina.ru/20260502/aviaudar-nanesn-po-zavodu-gazovoy-apparatury-v-druzhkovke-novosti-svo-1078538224.html

Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО

ВС РФ нанесли бомбовый удар по Дружковскому заводу газовой аппаратуры в оккупированной ВСУ части ДНР.

2026-05-02T14:06

россия

донецкая народная республика

евгений балицкий

запорожская область

вооруженные силы украины

мчс

украина.ру

сво

спецоперация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078476760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa32e056ee82e3ea5550910267484bb6.jpg

Территория и мощность Дружковского завода газовой аппаратуры использовались в интересах украинской армии.Коротко о других новостях:🟥 Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области;🟥 Ударом российского дрона поражена АЗС в Ленинском (укр. — Холодногорском) районе Харькова;🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ наступают на участке Новосергеевка – Чернещина – Дружелюбовка, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор"."Подразделения 20-й армии ГВ "Запад" за счёт превосходства ударных БПЛА и эффективной контрбатарейной борьбы уничтожают живую силу и технику, выбивая противника с господствующих высот", - говорится в публикации;🟥 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА;🟥 В результате целенаправленных массированных атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области система электроснабжения получила серьёзные повреждения, сообщил губернатор Евгений Балицкий."Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, работы продолжаются. Отключения электроэнергии будут повторяться. Причина — в масштабах повреждений. Аварийно-восстановительные бригады работают одновременно на всех ключевых направлениях", - рассказал губернатор;🟥 Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Возгорание произошло в результате атаки украинских беспилотников в ночь с 30 апреля на 1 мая. Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России;🟥 В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация;🟥 В аэропорту Челябинска (Баландино) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США выводят войска из Германии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

