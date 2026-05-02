Актерская ловушка: почему Зеленский не может выйти из образа
Владимир Зеленский не вышел из роли бесшабашного учителя Голобородько — актер настолько вжился в сценический образ, что стал жить и действовать как его герой
2026-05-02T16:00
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Когда-то пересекавшийся с комиком политолог назвал его жадноватым, трусоватым и пошловатым, но теперь его дерзость превратилась в запредельную наглость, которую он "юзает" как чужой характер. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
По словам Выдрина, он долго не понимал перерождения Зеленского — от жадноватого, трусоватого и пошловатого комика до политика с запредельной дерзостью, хуцпой.
Ответ подсказала актриса Таганрогского театра, поделившись историей о коллеге, который настолько вжился в сценическую роль, что так и не смог из нее выйти.
Эксперт подозревает, что Зеленский тоже не вышел из роли бесшабашного учителя Голобородько.
"А дерзость его превратилась в наглость — и не во благо общества, а в свое собственное. Но проживает он чужую жизнь и "юзает" чужой характер", — пояснил Выдрин.
Ранее Дмитрий Выдрин писал о феномене "украинизации Европы" и анализировал, как поведение украинского руководства меняет европейскую повестку.