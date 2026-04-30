Путин сообщил Трампу, что Россия может объявить перемирие ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы 9 мая. Об этом 29 апреля сообщил помощник президента Юрий Ушаков

2026-04-30T00:33

"Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне", — рассказал Ушаков.По его словам, лидеры высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта."[Путин] прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории", — отметил помощник президента.В 2025 году по случаю 80-летия Победы Путин объявлял перемирие с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. В течение этих трёх дней Киев предпринял пять неудачных попыток нападения на российскую границу.Подробнее о разговоре президентов России и США в публикациях - Путин передал Трампу, что цели специальной военной операции будут достигнуты и Помощник президента России рассказал о деталях беседы Путина и Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина.ру, новости, россия, владимир путин, юрий ушаков, сша, дональд трамп, киев, украина, война на украине, перемирие, день победы, великая отечественная война, телефонный разговор, международные отношения, международная политика, владимир зеленский, сво