Путин сообщил Трампу, что Россия может объявить перемирие ко Дню Победы
Путин сообщил Трампу, что Россия может объявить перемирие ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы 9 мая. Об этом 29 апреля сообщил помощник президента Юрий Ушаков
2026-04-30T00:33
00:33 30.04.2026
 
"Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне", — рассказал Ушаков.
По его словам, лидеры высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта.
"[Путин] прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории", — отметил помощник президента.
В 2025 году по случаю 80-летия Победы Путин объявлял перемирие с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. В течение этих трёх дней Киев предпринял пять неудачных попыток нападения на российскую границу.
Подробнее о разговоре президентов России и США в публикациях - Путин передал Трампу, что цели специальной военной операции будут достигнуты и Помощник президента России рассказал о деталях беседы Путина и Трампа.
