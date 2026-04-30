"Крещение не освобождает от рабства". 765 лет договору, сделавшему Каффу центром работорговли

"Крещение не освобождает от рабства". 765 лет договору, сделавшему Каффу центром работорговли - 30.04.2026 Украина.ру

"Крещение не освобождает от рабства". 765 лет договору, сделавшему Каффу центром работорговли

28 апреля 1261 года никейский* император Михаил VIII Палеолог подписал договор с Генуэзской республикой, получившего название Нимфейского. В обмен на помощь византийцам в отвоевании Константинополя (захваченного латинянами в 1204 году) Генуе гарантировались права свободной торговли на Чёрном море и создания факторий в византийских владениях

2026-04-30T16:00

2026-04-30T16:00

2026-04-30T16:00

история

Ромеи нуждались в помощи морской республики, так как не имели мощного флота для завершения своей реконкисты. Генуэзцы же стремились потеснить на торгово-логистических маршрутах заклятых конкурентов – венецианцев, сотрудничавших с Латинской империей.Несмотря на то, что греки смогли очистить Константинополь (25 июля 1261 года) без всякой помощи лигурийцев, договор положил начало господству Генуи на Чёрном море.В 60-70-е годы XIII века благодаря стараниям генуэзских купцов в Крыму, на территории старой греческой Феодосии, был основана торговая фактория Каффа. Санкцию на это дал ордынский наместник на полуострове Уран-Тимур.В 1281 году в Каффе зафиксировано наличие официальной власти – консула. Став ключевым элементом трансконтинентальной торговли, фактория быстро росла и богатела. К последнему десятилетию XIII века здесь было уже примерно 1,5 тыс. жителей итальянского происхождения, около 80% из которых являлись лигурийцами.Азиатский торговый трафик, большая часть которого проходила через Каффу, приносил Республике Святого Георгия 4 млн. генуэзских лир дохода. Как отмечал румынский византист Николае Бэнеску, это в десятки раз превышало годовые доходы многих монарших дворов Европы.Вскоре Каффа превратилась в крупнейший город Причерноморья, превзойдя по численности населения сам Константинополь, лишившийся во время крестоносного владычества значительной части своих жителей.Отсюда в метрополию направлялись не только те товары, что импортировались с востока: шелка, специи, драгоценности, квасцы. Благодаря торговому соглашению с Золотой Ордой из возникшей с центром в Каффе генуэзской колониальной провинции Газария вывозилась продукция местного происхождения. Прежде всего это зерно и осетрина.Ещё одним товаром, который имел ключевую роль в торговле на Чёрном море, были рабы. Более того, опираясь на особые отношения с византийцами и ордынцами, мощь своего флота, Генуя установила фактическую монополию на вывоз из региона "живого товара".По оценке доктора исторических наук Сергея Карпова, каждый из портов Чёрного моря в XIV-XV веках отправлял ежегодно "примерно от двух до трёх тысяч рабов". При этом женщины следовали в основном на Апеннины, где становились домашними служанками. Большинство же мужчин ожидала дорога в Египет и служба воина-мамлюка.С середины XIV века и до 1449 года контроль за всей работорговлей на Чёрном море осуществляла созданная в Каффе Оффиция Святого Антония, имевшая своих агентов в основных портовых центрах Газарии. В её ведение входил досмотр судов, перевозивших рабов, и сбор налога с продажи "живого товара". Вывоз невольников без оформления сделки у генуэзских нотариусов (и уплаты налога) считался контрабандой.Кроме того, ведомство по работорговле должно было зорко следить за соблюдением директив церковных и светских властей о недопустимости попадания рабов-христиан в руки мусульман. В принадлежности христиан другим христианам генуэзцы никакого криминала не видели. Как говорил итальянский поэт и писатель XIV века Франко Саккетти, "крещение не освобождает от рабства".О масштабах торговли людьми, развернувшейся в Газарии, говорит тот факт, что в 1381-82 годах Оффиция св. Антония на треть обеспечивала наполнение бюджета Каффы. Не удивительно, что ограничения на этот очень доходный бизнес легко обходились. Рабов просто перевозили в порты Южного Причерноморья, и там их уже можно было продать любому желающему.Хотя и в запрете продавать невольников мусульманам было больше геополитики и экономики, чем заботы о единоверцах. Римская курия противодействовала таким образом военному усилению противостоявшего крестовым походам Египетского султаната, а морская республика стремилась выбить из мамлюков торговые преференции.Основным предметом европейской работорговли являлись татары. Они становились невольниками в результате военных столкновений, разбойных нападений, попадали в неволю за долги и преступления. Зачастую продавать детей вынуждены были их собственные родители. Происходило это, как правило, под угрозой голодной смерти.Также было много рабов кавказского происхождения: мингрелов, лазов, зихов, адыгов и других. Русских до середины XIV века было около 7-8%.Но после наступления в Орде Великой Замятни (междоусобицы 1350-80-х годов) и столкновения Дмитрия Донского с Мамаем ситуация кардинально изменилась. Генуэзские документы говорят о резком росте продаваемых невольников-славян до 30-40%.Особенно значительный их приток, как свидетельствует Карпов, сохранялся вплоть до правления Ивана III, когда на южных рубежах Российского государства возникает система защиты от вторжений степняков. Тогда же, к концу XV века, в работорговлю всё активнее включались мусульманские купцы. Их активность усиливалась пропорционально росту османской военной экспансии.В дальнейшем, после завоевания Константинополя и ликвидации генуэзской Газарии, торговля "живым товаром" полностью перешла под контроль османов, придавших ей максимальный размах. Тем не менее, именно "прогрессивные" европейцы из Генуи превратили Чёрное море в основной регион поставки рабов в Средиземноморье, формируя платёжеспособный спрос на "живой товар" и подчинив целям организации торговли людьми административно-хозяйственные ресурсы своего государства.* Никейская империя – государство, созданное византийцами после взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году, и существовавшее до 1261 года, когда император Михаил Палеолог вернулся в Константинополь. Название дано историками по сильнейшей крепости.

черное море

крым

феодосия

византия

2026

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, черное море, крым, феодосия, византия, xiii век, работорговцы