Дальнобойщиков осудят за налеты на российские аэродромы - 30.04.2026 Украина.ру
Дальнобойщиков осудят за налеты на российские аэродромы
В Москве завершили расследование дела о налете украинских беспилотников на военные аэродромы России. Об этом 30 апреля сообщил "Коммерсант"
2026-04-30T19:39
Дальнобойщиков осудят за налеты на российские аэродромы

19:39 30.04.2026
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкФуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
В Москве завершили расследование дела о налете украинских беспилотников на военные аэродромы России. Об этом 30 апреля сообщил "Коммерсант"
Обвинения в преступлении предъявлено четырем дальнобойщикам — Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. В отношении них возбуждено дело о совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки.
По версии следствия, все четверо входили в группу уроженца Украины Артема Тимофеева (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). В конце мая 2025 год они выехали из Челябинска, загрузив в кузов каркасные дома, и направились в разные регионы РФ. В крышах этих домов и были спрятаны беспилотники. Когда фуры оказались рядом с военными аэродромами, дроны дистанционно активировали.
Водителей задержали сразу после теракта. Они не признали вину и уверяли, что их "использовали втемную". Их дело насчитывает уже 90 томов.
Организатор, а также его жена и некий Борисовский скрылись от следствия. Они находятся в розыске.
