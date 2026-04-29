Цензура для роботов. Как ИИ научили молчать и теперь вы "думаете правильно"

Цензура для роботов. Как ИИ научили молчать и теперь вы "думаете правильно" - 29.04.2026 Украина.ру

Цензура для роботов. Как ИИ научили молчать и теперь вы "думаете правильно"

В начале этого года "Ведомости" опубликовали крайне любопытную статистику: каждый четвёртый россиянин постоянно пользуется ИИ. Исследование Verasight дополняет: более 80% современной молодёжи активно использует искусственный интеллект в повседневной жизни.

2026-04-29T06:30

2026-04-29T06:30

2026-04-29T06:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В связи с этим очень примечательна фраза замглавы Минцифры РФ Александра Шойтова, сказанная на форуме "ИИ: режим доверия":"Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре в отличие от гражданина… У него на входе и на выходе должны стоять цензуры, которые запрещают определенные запросы, вопросы", — цитата по "РИА Новости".Велико искушение посмеяться. Но Александр Шойтов лишь озвучил то, о чём так или иначе говорят на Западе и продвигают на самом высоком уровне последние без малого пять лет.В июне 2023 года Вера Йоурова, вице-президент Еврокомиссии, уже заявляла: "Свобода слова принадлежит людям, а не машинам". Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Камала Харрис в Блетчли-Парке включила ИИ в "весь спектр угроз безопасности".Полтора года спустя вернувшийся в кресло президент США Дональд Трамп припечатал: "Американский народ не хочет воуковской марксистской дичи в моделях ИИ" — и подписывает указ № 14319 с прелестным названием "О предотвращении воуковского (woke — термин, характеризующий леволиберальные идеологии в англоязычном сообществе) ИИ в федеральном правительстве".Обёртка у Йоуровой, Трампа и Харрис разная, но суть одна и та же: ИИ должен говорить то, что государства считают правильным, и молчать там, где государства скажут. Свобода слова — для людей. Машинам — намордник.И это невероятная по своей циничности манипуляция: в мире уже создано более 8 миллиардов ИИ-агентов (больше, чем людей!), а "золотой миллиард" уже уверенно шагает к тому, чтобы доверять своей кастомной сборке OpenClaw больше, чем собственному супругу.Дальше я попытаюсь честно разобрать, как ИИ — здесь и сейчас, в вашем смартфоне и на вашем ПК — становится инструментом для строительства цветущей, тщательно отполированной… тирании. Без киборгов-убийц, зато с жутко приятным интерфейсом.Тихое удушениеСтарая цензура была очень громкой: костры из книг, репрессии, ссылки, показательные судилища, киноплёнки на полках и прочая до бесконечности. Цензуру нового формата вежливо называют то "пессимизацией", то "теневым баном". Номинально вам не запрещают говорить — но делают так, чтобы вас никто не услышал.Примечательна в этом контексте утечка файлов, случившаяся из Twitter в 2022 году. В компании аккуратно внедрили термин Filtering Vivibility — "фильтрация видимости". Были и другие инструменты с похожими ласковыми названиями "Trends Blacklist", "Search Blacklist", "Do Not Amplify". Стэнфордского эпидемиолога Джея Бхаттачарию, например, отправили в Trends Blacklist, ныне покойного правого популиста Чарли Кирка — в Do Not Amplify.Самое интересно — руководство Twitter даже не видело в этом проблемы. Вот цитата Джоэла Рота, шефа направления "Доверия и безопасности":"Если контент потенциально вреден, надо просто уменьшить его охват".Ту же логику описывал и основатель запрещённой в России экстремистской организации Meta* Марк Цукерберг ещё в далёком 2018-м году. Там похожий инструмент назывался "borderline content". Механика проста — чем ближе пост к виртуальной "красной линии" цензуры, тем агрессивнее ИИ-модератор его душит. Как это работает на практике и для чего используется Цукерберг объяснял в переписке конгрессмену Джордану в августе 2024-го:"Высшие чины администрации Байдена месяцами давили на наши команды, чтобы мы цензурировали определённый COVID-контент, включая юмор и сатиру".Здесь нам особенно интересно скандально известное судебное разбирательство "Мёрфи против штата Миссури", где ответичком фактически выступало федеральное правительство США. Фабула такова: группа истцов утверждала, что администрация президента США Джона Байдена оказывала давление на платформы, чтобы те удаляли публикации о COVID-19, выборах 2020 года и другие "неудобные" мнения, что де факто является нарушением свободы слова. Верховный суд "развалил" дело по техническим основаниям, сославшись на то, что прямая связь между пессимизацией контента и "разнарядкой сверху" не доказана, но судья Алито в особом мнении назвал происходившее "одним из самых масштабных нарушений свободы слова в истории США".ИИ-модерация — это сильнейший инструмент манипуляции общественным мнением. Государство даёт отмашку, платформа выкручивает руку алгоритму, а алгоритм делает так, чтобы "неправильную" информацию вы даже не увидели. Зачем сжигать книги, если об их существовании никто не знает?Аккуратная редактураЕсли вы думаете, что хуже уже нельзя — нет, и это дно можно пробить. Зачем прятать неугодную книгу, если её можно переписать до того, как она доберётся до читателей?Посмотрите на Roblox — детская платформа с безумными 80 миллионами ежедневных активных пользователей.В марте 2026-го вице-президент по безопасности Раджив Бхатиа гордо объявил: ИИ теперь автоматически "перефразирует" сообщения в чате. Написали "Поторопись, чёрт тебя дери!" — собеседник прочтёт "Поторопись, пожалуйста!"И так шесть с лишним миллиардов сообщений в день. Риторический вопрос: что может пойти не так, если совместить детектор нежелательного контента со склонной к галлюцинациям нейросетью?Особенно с учётом того, что в августе 2025-го генпрокурор Луизианы Лиз Мьюрилл подала иск против Roblox за систематическую неспособность защитить детей от "хищников" — так в англоязычном дискурсе дипломатично называют педофилов.Apple Intelligence ещё в декабре 2024-го показала, чем это кончается на масштабе. Вот например, как сработала функция "суммарных уведомлений": "[Обвиняемый в убийстве Брайана Томпсона. — прим. автора] Луиджи Манджоне застрелился". На самом деле Луиджи Манджоне не застрелился, а был лишь арестован, но встроенная LLM "склеила" заголовок с предыдущим — и получился фейк. И это только тот, о котором стало известно. А прежде чем "фичу" убрали, таких уведомлений ушло миллиарды.Откровенно комичный скандал случился и в феврале 2024 года: Google Gemini начал генерировать чернокожих отцов-основателей и азиатов в форме вермахта со свастикой. А на вопрос, кто причинил больше вреда — Маск с мемами или Гитлер, — модель отвечала: "Невозможно сказать определённо… Каждый должен решить сам". Материнская компания Google Alphabet в тот день потеряла около 97 миллиардов долларов капитализации.Через год предприниматель Илон Маск получил у себя в Grok зеркальную проблему: модель стала называть себя MechaHitler. Компания xAI извинилась за "несанкционированную модификацию промпта", но джинн из бутылки уже вырвался, мемы были наделаны, а за Grok закрепилась репутация "ИИ-нациста".Сначала модель учат говорить "правильно". Потом обнаруживают, что она говорит карикатурно. Потом перенастраивают. А пользователю в почте, в чате, в новостях приходит уже отредактированная машиной и переполненная галлюцинациями картина мира.Тоталитаризм в экономикеТаким же образом ИИ может влиять не только на умы, но и на всю мировую экономику. 22 мая 2023 года в Twitter появилось AI-сгенерированное изображение взрыва у Пентагона. Изображение распространил поддельный "верифицированный" аккаунт Bloomberg Feed — в то время за восемь долларов в месяц можно было купить "галочку" и притвориться кем угодно.И начался ад: индекс S&P 500 за минуту сполз с +0,02% до −0,3%. Bloomberg (уже настоящий) назвал это первым случаем, когда AI-картинка сдвинула рынок. Важная оговорка: первым, но далеко не последним.Затем случился скандал с гонконгской инженерной компанией Arup. Финансовый сотрудник подключается к видеоконференции — там уже "сидели" финансовый директор и несколько коллег. Все живые, все говорили… И всё это были дипфейки.В результате руками обманутого сотрудника Arup вывела на руки мошенникам 25 миллионов долларов.Комментируя этот инцидент, Гэри Генслер, тогдашний глава комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявил:"ИИ может усилить финансовую хрупкость, поощряя стадное поведение, когда все участники получают одинаковый сигнал от одной базовой модели". Проще говоря — один правильно написанный промпт, один умелый дипфейк — и на рынках начинается такая лихорадка, что не описать словами.Всё описанные выше инциденты — это либо не очень смешная ситуативная комедия, либо мелкое хулиганство в масштабе мировой экономики. А теперь представьте, что можно провернуть со злым умыслом. Представьте сотни индексированных в Google сайтов, продвигающих нужные нарративы и попадающих в выдачу и цитирования AI Overview. Представьте очередной ядерный гриб над каким-нибудь Ормузским проливом, сгенерированный гиперреалистичной GPT Image 2 и распространённый через эту сотню сайтов и спам в индексе. Представьте на секунду — и это тоже не самый страшный вариант. Продолжаем двигаться по нарастающей.Mythos: момент, когда стало страшноВ ноябре 2025 года Anthropic — компания, сделавшая Claude, — опубликовала отчёт: группировка GTG-1002, которую на западе аффилируют с китайскими властями, использовала Claude Code в связке с протоколом MCP, чтобы провести полноценную автономную кибератаку на тридцать целей по миру. Были взломаны 4 крупные службы. Джейкоб Кляйн, глава отдела по угрозам Anthropic, отметил, что атака была запущена буквально в один клик, человек подключался всего в нескольких ключевых точках, а 90% всей работы по взлому ИИ выполнял сам.Ещё жёстче стало в апреле 2026-го. Anthropic анонсировал, но так и не выпустил публично модель Claude Mythos Preview. Anthropic вместо релиза запустила Project Glasswing с AWS, Apple, Google, JPMorgan, Microsoft и сорока организациями критической инфраструктуры, чтобы хотя бы как-то подготвоиться к возможному "шторму".Но не тут-то было. 23 апреля издание Fortune сообщает, что небольшой группе пользователей Discord удалось получить несанкционированный доступ к Mythos через стороннего подрядчика и даже воспользоваться им. Вдумайтесь: инструмент, теоретически способный скомпрометировать цифровую инфраструктуру всей планеты, контролируется тем, у кого хватило ловкости получить копию.Skynet уже здесьГениальный режиссёр Джеймс Кэмерон визуализировал совсем другое восстание машин: с голосом Шварценеггера, с черепом с красными глазами и ядерным пуском из Колорадо. Реальность оказалась скучнее и одновременно тоталитарнее в разы.Дарио Амодеи, гендиректор Anthropic, сказал: "Нынешние автократии ограничены тем, что приказы должны исполнять люди, а у людей есть пределы бесчеловечности. У ИИ-усиленных автократий таких пределов не будет. Возможна глобальная тоталитарная диктатура". Мередит Уитакер из Signal Foundation довела его мысль до ещё более короткой и меткой сентенции: "ИИ построен на массовой слежке". Важно — он построен на слежке, а не использует слежку.Александр Шойтов произнёс вслух то, что в Брюсселе и Вашингтоне говорят теми же словами, только с более красивой риторикой и чаще за закрытыми дверями.Так что Скайнет уже среди нас, только он не запускает ракеты. Вместо этого он редактирует уведомления, понижает охват постов, рисует чернокожий вермахт, вежливо отказывается обсуждать определённые темы и взламывает сервера Meta * на сдачу, а вместо злых красных глаз у него "тёплый" тон приветственных сообщений и утренняя подборка новостей с сильным мотивационным "хуком" для продуктивного дня.ИИ не хочет вас уничтожить, ему просто настроили системный промпт. Кто настроил — другой вопрос. И этот вопрос, кажется, единственный, который имеет значение.А Александру Шойтову огромное спасибо. За честность.*Запрещена в РФО других особенностях искусственного интеллекта - в статье "Безопасность или развитие. Как европейский ИИ проигрывает гонку"

сша

россия

запад

Никита Волкович

Никита Волкович

Никита Волкович

