Безопасность или развитие. Как европейский ИИ проигрывает гонку

На этой неделе Bloomberg стало известно о планах немецкого гиганта в области телекоммуникаций Deutsche Telecom произвести слияние с американской компанией T-Mobile, оказывающей схожие услуги на территории США.

2026-04-27T06:50

Новость получила достаточно широкую огласку в СМИ. Неудивительно. Финансовые медиа пишут о грядущем слиянии, как о крупнейшем в истории с итоговой стоимостью объединенной компании в более чем 250 млрд долларов. Кроме этого, сформированная по итогу сделки компания станет крупнейшей в мире в области телекоммуникаций. Помешать сделке могут немецкие власти, которые владеют в бизнесе долей в 28,6%: половиной напрямую, второй — через подконтрольный правительству банк. В случае создания объединенного предприятия их доля значительно уменьшится.Однако, ажиотаж от слияния несколько преувеличен. На первый взгляд, факты действительно говорят о невероятных объемов сделке. Но дьявол кроется в деталях. Дело в том, что T-Mobile является дочерней компанией Deutsche Telecom. На данный момент немецкому гиганту принадлежит контрольный пакет акций в ней. В данном контексте слияние выглядит как способ оптимизации операционного управления, а не как сделка века. Тем более, что Deutsche Telecom не впервые совершает подобные действия. С начала нулевых немецким гигантом было проведено множество сделок по поглощению компаний, а также трансформаций организационной структуры.Гораздо больший интерес представляет недавнее открытие компанией завода по производству ИИ для промышленности. По заявлению Deutsche Telecom предприятие построили за последние 6 месяцев при активном участии Nvidia, а суммарные инвестиции в проект превысили миллиард долларов.За неполный месяц, прошедший с открытия “фабрики ИИ”, компания успела найти несколько крупных клиентов. Так было объявлено о партнерстве с компанией Noxtua, которая разрабатывает ИИ решения для юристов, коммунальщиками из Thüga, использующими ИИ для обработки больших данных, и EDAG Group, поставляющими инженерные услуги и услуги по проектированию. Deutsche Telecom заявляет, что её услуги будут полезны для малых и средних предприятий, а мощности созданного облачного центра хватит на всех граждан ЕС, при условии, что они будут пользоваться чат-ботом одновременно.При этом “фабрика ИИ” подается как значимый шаг на пути к обеспечению европейского цифрового суверенитета и созданию безопасной ИИ-платформы. Бравурные новостные статьи на официальном сайте компании пестрят словами “суверенитет” и “безопасность”, а после прочтения материалов за последний месяц складывается ощущение, что Германия сделала огромный рывок в сфере искусственного интеллекта, а Европа теперь дышит в спину пионерам отрасли в лице США, если уже не обогнала их.Естественно, есть нюансы. Прорывная, суверенная, полностью безопасная и, что главное, полностью европейская платформа для ИИ при сопоставлении данных оказывается скорее воздушным замком, чем свершившимся прорывом. При прямом сравнении с американскими конкурентами мечты европейцев сталкиваются с суровой реальностью: они далеко позади.Миллиардные инвестиции, о которых заявила Deutsche Telecom, не идут ни в какое сравнение с десятками, а иногда и сотнями миллиардов, которые привлекают Anthropic и OpenAI. В США за последние годы рынок успел уйти в другую крайность, когда любой ИИ-стартап с мало-мальски оригинальной идеей способен стать “компанией-единорогом”, рыночная стоимость которой превышает миллиард долларов. Европа отстает в десятки раз.Способность ИИ-фабрики обеспечить одновременный доступ 450 млн граждан ЕС к чат-ботам, о которой заявляет Deutsche Telecom, тоже вызывает вопросы. Компания с гордостью отчиталась о том, что “под капотом” нового дата-центра скрывается 10 тысяч графических ускорителей новейшей серии Blackwell, выпущенных Nvidia специально для ИИ-вычислений. Только повод для гордости совсем небольшой. Заокеанские конкуренты из Штатов измеряют вычислительную мощность не тысячами чипов, а десятками и сотнями тысяч. OpenAI и Anthropic, являющиеся форвардом американской и, пожалуй, мировой ИИ-промышленности так вообще собираются расширить мощность своих дата-центров до миллиона графических ускорителей. Правда, новостей о реализации этих планов пока немного. Ясно одно: для всей Европы возможностей ИИ-фабрики точно не хватит. Дай Бог, чтобы хватило одной Германии.Европа при всей своей финансовой и экономической мощи (Евросоюз де-факто является третьей экономикой мира, если учитывать суммарный ВВП всех входящих в него стран, при использовании любой методики подсчета) не может обеспечить развитие ИИ на уровне, не то что позволяющем конкурировать с мировыми лидерами в этой отрасли, а хотя бы на уровне обеспечения собственного информационно-технологического суверенитета. А планы Урсулы фон дер Ляйен по выделению сотен миллиардов евро из европейского бюджета для залития отрасли дешевыми деньгами скукоживаются при реализации до одного-двух десятков миллиардов максимум. По ИИ-инвестициям Европа отстает даже от Китая, который находится под санкциями США и не имеет доступа к новейшему “железу”.Уроки Европы и США хорошо бы выучить и нам. В развитии ИИ Евросоюз и США прибегают к двум полярным подходам. Европейские страны стремятся добиться максимальной зарегулированности сферы в угоду безопасности и так называемому “устойчивому развитию”. На выходе получают нехватку инвестиций и, как следствие, проигранную гонку.США уходят в другую крайность. Местные компании и венчурные фонды готовы сжигать сотни миллиардов на инвестициях в ИИ и вкладывать деньги без разбора. Разбираться действительно не надо, ведь рынок растёт даже на одной вере в громкие обещания. Государственная регуляция отрасли практически отсутствует. Настоящий рай капиталиста. Но, если любишь “капиталистический рай”, люби и кризисы, которые следуют за перегревом экономики и взрывом надутых инвестиционных пузырей.Россия пока находится на периферии гонки. В силу особенностей ИИ-рынка мы не можем включиться в конкуренцию с полной силой. Дело в том, что для обучения собственных моделей и обеспечения их ресурсами для работы требуется широкий доступ к новейшим чипам. Однако, санкционная политика стран Запада, в том числе угроза вторичных санкций для стран-поставщиков оборудования, закрывают нам доступ к необходимым технологиям.Развернуть самостоятельное, полностью отечественное производство, достаточное для потребностей ИИ, мы не можем. Как не может и любая другая страна. Те решения, которые предлагает Nvidia, устарели уже вчера. Тем временем для производства их чипов работают лучшие умы и передовые компании со всего мира: от нидерландской ASML до тайваньской TSMC. Более того, часть компаний в этой цепочке (например, вышеупомянутые две) являются монополистами, что сдерживает рынок. ИИ-промышленность по состоянию на 2026 год способна переварить больше ресурсов, чем может дать всё человечество.Однако, при условии сокращения технического разрыва или снятия санкций, Россия могла бы реализовать два ключевых преимущества в этой отрасли: дешевая электроэнергия и холодный климат Сибири.Первая нужна для питания огромных дата-центров. Американские ИИ-компании уже вынуждены инвестировать в собственные электростанции, поскольку текущего производства не хватает. Но в США наблюдаются проблемы с перегрузкой энергосетей и вполне вероятен сценарий, когда они не смогут выдержать дополнительные нагрузки от ИИ-кластеров. В России такой проблемы нет.Второй будет крайне кстати для охлаждения сотен тысяч и миллионов чипов. Россия, наряду с другими северными странами, является идеальным местом для развеивания таких объемов тепла. Естественное охлаждение позволит сэкономить на охлаждении искусственном, а вкупе с дешевым электричеством сделает функционирование дата-центров в России гораздо более выгодным.Но реализовать свои преимущества мы сможем только при условии выбора оптимальной стратегии. Пока мы идём по пути Европейского Союза, возводя безопасность в абсолют. Однако риск сопряжен с развитием напрямую, что красноречиво показывают американцы, превращающие свою экономику в полигон для испытания пригодности новых технологий. Эти два пути ошибочны: давя на тормоз никуда не уедешь, но и, положив камень на педаль газа, доедешь разве что до ближайшего столба. Важно определить крейсерскую скорость, позволяющую двигаться в умеренном темпе. Так топлива на дольше хватит.

Арсений Ищенко

