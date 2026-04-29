Небо на параде Победы раскрасят в цвета триколора
Военный парад в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что суворовцы и нахимовцы, кадеты, а также колонна военной техники не будут принимать участие в параде в связи с оперативной обстановкой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Парад завершится пролетом авиации, отметили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе авиационной части над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.Зарубежные гостиРоссия в этом году ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы на Красной площади, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль своевременно назовет иностранных лидеров, которые примут участие в праздновании. Помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал, что несколько государственных деятелей изъявили желание прибыть в Москву на празднование Дня Победы.
Военный парад в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что суворовцы и нахимовцы, кадеты, а также колонна военной техники не будут принимать участие в параде в связи с оперативной обстановкой
Парад завершится пролетом авиации, отметили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе авиационной части над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.
Зарубежные гостиРоссия в этом году ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы на Красной площади, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль своевременно назовет иностранных лидеров, которые примут участие в праздновании.
Помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал, что несколько государственных деятелей изъявили желание прибыть в Москву на празднование Дня Победы.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
