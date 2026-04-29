https://ukraina.ru/20260429/nebo-na-parade-pobedy-raskrasyat-v-tsveta-trikolora-1078431067.html

Небо на параде Победы раскрасят в цвета триколора

Небо на параде Победы раскрасят в цвета триколора - 29.04.2026 Украина.ру

Небо на параде Победы раскрасят в цвета триколора

Военный парад в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что суворовцы и нахимовцы, кадеты, а также колонна военной техники не будут принимать участие в параде в связи с оперативной обстановкой

2026-04-29T11:21

2026-04-29T11:21

2026-04-29T11:21

новости

красная площадь

москва

россия

дмитрий песков

юрий ушаков

минобороны

су-25

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068087593_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_a5cc38bab5a3bc27de12f7663b0b714b.jpg

Парад завершится пролетом авиации, отметили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе авиационной части над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.Зарубежные гостиРоссия в этом году ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы на Красной площади, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль своевременно назовет иностранных лидеров, которые примут участие в праздновании. Помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал, что несколько государственных деятелей изъявили желание прибыть в Москву на празднование Дня Победы.Что еще известно о событии: Парад 9 Мая состоится, Россия надеется на стабилизацию в Мали: заявления пресс-секретаря президента РФ

красная площадь

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, красная площадь, москва, россия, дмитрий песков, юрий ушаков, минобороны, су-25