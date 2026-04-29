https://ukraina.ru/20260429/na-zapadnoy-ukraine-raskryta-skhema-dezertirstva-1078442533.html

На Западной Украине раскрыта схема дезертирства

Украинский отставник во Львовской области открыл "сервис" бегства из воинских частей. Государственное бюро расследований Украины 29 апреля заявило, что "разоблачило схему дезертирства"

2026-04-29T15:06

новости

украина

западная украина

львовская область

госпогранслужба

tesla

дезертирство

мобилизация на украине

криминал

гбр

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078442160_0:77:974:625_1920x0_80_0_0_99be8e07759bb2244380f9f35d882e11.jpg

Сотрудники ГБР совместно с подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы и миграционной полицией Львовской области сообщили о "подозрении" бывшему военнослужащему. "Он организовал незаконный вывоз военных из частей региона, - уточнили в ГБР. - По данным следствия, в этом году мужчина уволился со службы по состоянию здоровья. После этого решил использовать знания о работе военной системы для собственного заработка".Фигурант предложил пограничнику, находившемуся на лечении в ведомственном санатории, помощь в бегстве из части. В этом эпизоде фигурируют доллары США."За 4 тысячи долларов обещал инструктаж, маршрут в обход блокпостов, транспорт и беспрепятственный выезд. На следующий день подозреваемый приехал в часть и направил клиенту геолокацию своего автомобиля Tesla. В мессенджере объяснил, как обойти забор, а сам следил за передвижением охраны во избежание разоблачения. После этого вывез человека в Самбор. Уже в пути повысил тариф до 6 тысяч долларов.В Самборе после передачи денег в гостинице фигуранта задержали. Ему инкриминируют пособничество дезертирству с перспективой до 12 лет лишения свободы.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

