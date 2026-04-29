На Западной Украине раскрыта схема дезертирства
Сотрудники ГБР совместно с подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы и миграционной полицией Львовской области сообщили о "подозрении" бывшему военнослужащему. "Он организовал незаконный вывоз военных из частей региона, - уточнили в ГБР. - По данным следствия, в этом году мужчина уволился со службы по состоянию здоровья. После этого решил использовать знания о работе военной системы для собственного заработка".Фигурант предложил пограничнику, находившемуся на лечении в ведомственном санатории, помощь в бегстве из части. В этом эпизоде фигурируют доллары США."За 4 тысячи долларов обещал инструктаж, маршрут в обход блокпостов, транспорт и беспрепятственный выезд. На следующий день подозреваемый приехал в часть и направил клиенту геолокацию своего автомобиля Tesla. В мессенджере объяснил, как обойти забор, а сам следил за передвижением охраны во избежание разоблачения. После этого вывез человека в Самбор. Уже в пути повысил тариф до 6 тысяч долларов.В Самборе после передачи денег в гостинице фигуранта задержали. Ему инкриминируют пособничество дезертирству с перспективой до 12 лет лишения свободы.
На Западной Украине раскрыта схема дезертирства

15:06 29.04.2026
 
Украинский отставник во Львовской области открыл "сервис" бегства из воинских частей. Государственное бюро расследований Украины 29 апреля заявило, что "разоблачило схему дезертирства"
Сотрудники ГБР совместно с подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы и миграционной полицией Львовской области сообщили о "подозрении" бывшему военнослужащему.
"Он организовал незаконный вывоз военных из частей региона, - уточнили в ГБР. - По данным следствия, в этом году мужчина уволился со службы по состоянию здоровья. После этого решил использовать знания о работе военной системы для собственного заработка".
Фигурант предложил пограничнику, находившемуся на лечении в ведомственном санатории, помощь в бегстве из части. В этом эпизоде фигурируют доллары США.
"За 4 тысячи долларов обещал инструктаж, маршрут в обход блокпостов, транспорт и беспрепятственный выезд. На следующий день подозреваемый приехал в часть и направил клиенту геолокацию своего автомобиля Tesla. В мессенджере объяснил, как обойти забор, а сам следил за передвижением охраны во избежание разоблачения. После этого вывез человека в Самбор. Уже в пути повысил тариф до 6 тысяч долларов.
В Самборе после передачи денег в гостинице фигуранта задержали. Ему инкриминируют пособничество дезертирству с перспективой до 12 лет лишения свободы.
16:20Пока "ангелы" ТЦК будут набирать солдат, НАБУ уже опустошит их карты: что происходит на Украине
16:15Трамп повторяет трюк 1986 года: Ибрагимов — почему выход ОАЭ из ОПЕК не обрушит цены как при СССР
16:10Российский военнослужащий рассказал, за что ВСУ объявили награду за его голову
16:00"Два года над пропастью": легенда о подрыве Крещатика
15:50Помощник президента РФ назвал первого иностранного лидера — гостя парада 9 мая. Главное к этому часу
15:39"Нас спасет ИИ под контролем человека". Владимир Попов о проблемах авиации и ПВО России
15:38"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства
15:35Bloomberg: условия выдачи кредита Киеву ужесточаются. Что это значит и что останется режиму Зеленского
15:31Скандальный демарш посла США на Украине - уволилась из-за Трампа
15:16Что нужно для победы России в войне на истощение: Ищенко о возможностях ВСУ и экономике конфликтов
15:06На Западной Украине раскрыта схема дезертирства
14:50Захарова назвала "визитную карточку" Киева
14:47Глава ЕК рассказала, когда Киев получит первую часть кредита ЕС
14:41Майдан и демография. Сколько реально человек осталось на Украине и вернутся ли беженцы
14:39ВМС Украины атаковали судно MARQUISE под флагом Камеруна
14:37Каждый за себя: почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для России
14:25Украина просит Израиль арестовать судно "Панормитис" в порту Хайфы
14:08В разговоре Миндича о строительстве поместий упоминаются "Вова", "Андрей" и другие
14:03Амбиции Киева вступить в НАТО мертвы - Economist
14:00Рейтинг Трампа рухнул. Одессу захватили фашисты. Хроника событий на 14.00 29 апреля
Лента новостейМолния