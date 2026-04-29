Рейтинг Трампа рухнул. Одессу захватили фашисты. Хроника событий на 14.00 29 апреля

Рейтинг одобрения работы Трампа упал в США до 34%, по мнению экспертов, он проиграет выборы в Конгресс и станет "хромой уткой". Эксперт рассказал, чем это грозит России. Американский правозащитник выяснил. что улицы Одессы контролируют фашистские группировки. ВС России взяли под контроль два населенных пункта с одним названиях в разных регионах

Рейтинг Трампа рухнул: чего ждать РоссииРейтинг одобрения Дональда Трампа на посту президента США упал до самой низкой точки за время его нынешнего срока, сообщает Reuters со ссылкой на результаты своего исследования.Как сообщает агентство, причина заключается в растущем среди граждан США недовольстве его деятельностью в вопросах борьбы со стоимостью жизни и непопулярной войной против Ирана."Опрос показал, что 34% американцев одобряют работу Трампа в Белом доме, что ниже показателя в 36%, зафиксированного в предыдущем опросе", — пишет агентство.Уточняется, что большинство ответов было собрано до стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где должен был выступить Трамп. В рамках общенационального онлайн-опроса были получены ответы 1014 взрослых американцев, статистическая погрешность составила 3 процентных пункта.Рейтинг нынешнего хозяина Белого дома среди американцев, как пишет Reuters, имеет тенденцию к снижению с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года, когда его кандидатуру одобрили 47% опрошенных."Его популярность резко упала после начала войны между США и Израилем против Ирана 28 февраля, что привело к резкому росту цен на бензин. Только 22% респондентов одобрили действия Трампа в отношении стоимости жизни, по сравнению с 25% в предыдущем опросе", — говорится в публикации агентства.Ситуация может ухудшиться и стать критической уже к ноябрю, что способно привести к потере доверия избирателей на выборах в Конгресс. Об этом в беседе с Абзацем рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.По его словам, в случае поражения Республиканской партии на осенних выборах Трамп фактически лишится реального влияния и возможности принимать значимые политические решения.Эксперт выделил два ключевых риска, которые могут ускорить падение рейтинга президента. Первый — возможные потери США в военном конфликте с Ираном. По мнению Подлесного, гибель нескольких тысяч американских военнослужащих вызовет сильный общественный резонанс и шок внутри страны.Второй фактор — рост цен на топливо. Если стоимость бензина достигнет 6–10 долларов за галлон, это станет серьезным ударом по бюджету граждан и усилит социальное напряжение."При резком росте цен и военных потерях рейтинг может снизиться до 14–15%, что фактически исключит возможность победы на промежуточных выборах в Конгресс", — подчеркнул политолог.В этом случае, по словам эксперта, все ключевые решения Трампа – в том числе по Украине – будут блокироваться. США при Трампе вряд ли вернутся к политике Байдена в плане поддержки Киева, но и давить на Зеленского – скорее заключай мир с Россией – Трамп уже не сможет. Он станет, как и в первый срок, "хромой уткой" - президентом без реальных возможностей.Улицы Одессы контролируют фашистыУлицы Одессы находятся под неприкрытым контролем не только репрессивного правительства в Киеве, но и фашистских организаций, заявил РИА Новости американский правозащитник, координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто."Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы", - сказал Уилайто в преддверии очередной годовщины трагедии 2 мая в Одессе.Так правозащитник охарактеризовал положение дел при нынешних украинских властях, говоря о свидетельствах жителей Одессы, которые американские активисты собирают для доклада о жизни в городе. По словам активиста, распространение свидетельств из Одессы должно помочь американцам лучше понять реальное положение дел на Украине и усомниться в официальной трактовке событий."Мы надеемся, что распространение информации о реальности жизни в Одессе сегодня поможет людям здесь лучше понять фактическую ситуацию и, возможно, заставит их усомниться в официальной линии, которую им навязывают", - сказал Уилайто.Правозащитник отметил, что подготовка доклада должна помочь американцам лучше понять положение в Одессе и шире - контекст событий на Украине после 2014 года.Иван Скориков, руководитель отдела Украины Института стран СНГ пояснил в беседе с NEWs.ru, что о происходящем в Одессе знает не понаслышке – он общается с друзьями, живущими под пятой киевского режима."После 2014 года город, фактически, захватили приехавшие в Одессу западенцы. Они сейчас в большинстве городских СМИ, волонтерских организаций и даже государственных органах", - пояснил эксперт.Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с NEWs.ru с сожалением отметил, что пока освобождение Одессы не входит в число озвученных приоритетов российской армии.Военные хроникиРоссийские силы ПВО сбили за сутки 10 управляемых авиабомб. Об этом сообщили в Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 303 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - рассказали в министерстве.По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 138 750 беспилотных летательных аппаратов, 657 зенитных ракетных комплексов, 29 072 танка и других боевых бронированных машин, 1 711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 655 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 381 единица специальной военной автомобильной техники.Также, по данным Минообороны, ВСУ потеряли за сутки убитыми ранеными около 1120 военнослужащих. Так, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 170 человек, от действий группировок "Запад" - до 170, "Южная" - свыше 170, "Центр" - более 275, на направлении группировки "Восток" - свыше 295 и "Днепр" - до 40 военнослужащих.Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили за сутки шесть безэкипажных катеров ВСУ.Также, по данным Минобороны, российские войска установили контроль над селом Новодмитровка в Сумской области и освободили Новодмитровку в ДНР."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка Сумской области. Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новодмитровка Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.Что сейчас происходит на фронте: БПЛА ВСУ угрожают Белгороду, ВС РФ уничтожили украинские БЭК и атакуют Сумы. Новости СВО

Никита Миронов

