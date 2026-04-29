Линин объяснил, где Россия может сильнее ударить по Западу
Линин объяснил, где Россия может сильнее ударить по Западу

Вывод Африканского корпуса никак не усилит российскую группировку на Украине — пара десятков тысяч бойцов не помогут сформировать ударный кулак, поскольку ВСУ могут потратить 5-15 дронов на каждого солдата и нивелировать любое преимущество. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Африканский корпус нужен именно в Африке: чем больше Россия там присутствует, тем меньше дешевых ресурсов поступает западным противникам.
По словам Линина, реалии СВО таковы, что даже несколько десятков тысяч бойцов не помогут сформировать ударный кулак для реализации оперативных или стратегических замыслов. Он подчеркнул, что ВСУ получают массированные поставки вооружений и могут нивелировать любое численное преимущество с помощью дронов.
Эксперт отметил, что работа в Африке способна обезопасить российские силы в Евразии, поскольку армии Запада не могут напрямую угрожать России — они вынуждены расходовать свои ресурсы в других местах.
"Чем больше мы там присутствуем, тем меньше дешевых ресурсов поступит нашим противникам на Западе. То, что мы контролируем часть Нигерии, уже влияет на поставки урана во Францию, которая 80% своей энергии вырабатывает на АЭС. Мы вообще могли бы им эти поставки перекрыть", — пояснил Линин.
Он также добавил, что реалии СВО не позволяют получить выгоду от переброски африканских подразделений на украинский фронт.
Ранее военный корреспондент Евгений Линин заявлял, что Россия должна максимально присутствовать в Африке, поскольку именно за счет этого ослабляются западные враги. Франция, зависящая от африканского урана для своей атомной энергетики, продолжает оказывать военную поддержку Украине, включая поставки вооружений и обучение военных.
Полный текст интервью Евгения Линина: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус читайте на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападАфрикаВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
06:40Своруют всё, сколько ни дай. Чем занимаются украинские чиновники и политики
06:30Цензура для роботов. Как ИИ научили молчать и теперь вы "думаете правильно"
06:25"За спиной Орбана прятались": эксперт МГУ о роли венгерского премьера в ЕС
06:10Укоренение диктатуры и пощечина Трампу. Что говорят на Украине о продление военного положения
06:00Экономика Украины и война: шпионы против зерна и споры вокруг мобилизации
05:55Надо понимать, за что мы воюем: аналитик предупредил о риске исчезновения России в фантазиях Европы
05:25Линин объяснил, где Россия может сильнее ударить по Западу
04:55Ищенко назвал три варианта поведения стран в американо-иранском конфликте
04:45Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:29Ракетная опасность, угроза БПЛА и 11 закрытых аэропортов. Сводка по регионам России к этому часу
04:15Самойлов объяснил, почему Россия замедлила продвижение на Украине
04:00Экс-главе ФБР предъявили обвинения за "шифр из ракушек" с угрозами Трампу
03:43В Вене осквернили братскую могилу советских солдат
03:09Google разрешила Пентагону использовать свои ИИ-инструменты
02:52Трамп может добиваться продления полномочий по операции против Ирана — Расмуссен
02:35"Россия не бросает бойцов в бессмысленные штурмы". Другие заявления Захаровой в интервью Firstpost
02:12Российский "Африканский корпус" удержал Мали
01:32В Туапсе устраняют последствия удара ВСУ. События 28 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:00Пир во время чумы: Галкин* и Меладзе на русском языке развлекали украинских нуворишей в Каннах
00:29Фронтовая сводка за 28 апреля от канала "Дневник Десантника"
Лента новостейМолния