Линин объяснил, где Россия может сильнее ударить по Западу

Вывод Африканского корпуса никак не усилит российскую группировку на Украине — пара десятков тысяч бойцов не помогут сформировать ударный кулак, поскольку ВСУ могут потратить 5-15 дронов на каждого солдата и нивелировать любое преимущество. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2026-04-29T05:25

Африканский корпус нужен именно в Африке: чем больше Россия там присутствует, тем меньше дешевых ресурсов поступает западным противникам.По словам Линина, реалии СВО таковы, что даже несколько десятков тысяч бойцов не помогут сформировать ударный кулак для реализации оперативных или стратегических замыслов. Он подчеркнул, что ВСУ получают массированные поставки вооружений и могут нивелировать любое численное преимущество с помощью дронов.Эксперт отметил, что работа в Африке способна обезопасить российские силы в Евразии, поскольку армии Запада не могут напрямую угрожать России — они вынуждены расходовать свои ресурсы в других местах.Он также добавил, что реалии СВО не позволяют получить выгоду от переброски африканских подразделений на украинский фронт.Ранее военный корреспондент Евгений Линин заявлял, что Россия должна максимально присутствовать в Африке, поскольку именно за счет этого ослабляются западные враги. Франция, зависящая от африканского урана для своей атомной энергетики, продолжает оказывать военную поддержку Украине, включая поставки вооружений и обучение военных.Полный текст интервью Евгения Линина: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус читайте на сайте Украина.ру.

