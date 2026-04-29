Кто ближе к народу? Итоги эфира Соловьёва и Бони
Дискуссия в прямом эфире Владимира Соловьева и Виктории Бони вызвала живой интерес в соцсетях. Известный блогер с многомиллионной аудиторией и телеведущий договорились создать платформу для обсуждения важных для россиян проблем
Дискуссия в прямом эфире Владимира Соловьева и Виктории Бони вызвала живой интерес в соцсетях. Известный блогер с многомиллионной аудиторией и телеведущий договорились создать платформу для обсуждения важных для россиян проблем
Боня уже приступила к изучению среди своих подписчиков, как это сделать. Соловьёв предложил ей свою площадку для совместных эфиров. Но диалог, хоть и был конструктивный, но показал, что блогерское сообщество не видит во многом корень истинных глобальных вызовов, которые преодолевает современная Россия. Более детально – в обзоре соцсетей.
Политический аналитик Елена Маркосян
Посмотрела диалог Соловьева и Бони. Удручающе...
Боня живет в мире своей аудитории. Аудитории, которая потеряла доходы из инстаграмма*. Если бы они хоть на секунду представили себе, что потеряли и теряют люди в приграничье, в Донбассе, да и по всей России, то их инстаграмные* доходы в сравнении с их потерями - ничто.
И я не вижу необходимости в отношении неё быть нежно-толерантной. Она недалекая, зашоренная, с ограниченным кругозором и с неспособностью слушать мужчин и слышать мужчин. Типичное качество женщин такого типа. Они родом из 90-х. Я понимаю, молода. Верю, что усердно трудится, обслуживая свою аудиторию, потому что это её бизнес. Причем, аудиторию БЕЗ родины.
Женщина мира. Глобального мира: природу которого она в принципе не способна понять. Считает, что шум вокруг проблем её аудитории - это борьба за всё хорошее. Детский сад - штаны на лямках. Но, правду сказать, она почувствовала, что эти дебаты она проиграла. Значит, не всё потеряно. Когда-то я сказала, что львиная доля вины за то, что случилось с Украиной, лежит на плечах её женщин. Считаю так и сегодня. И это очень важная тема, потому что будущее мира так же зависит от того, какую роль в нем сыграют женщины. И не в отношении 50/50, а в большем. Такова наша судьба и наша ответственность.
Политолог Вадим Трухачёв
Главная проблема России сегодня - это исламизация, вытесняющая миграция и ползучий захват страны выходцами из Средней Азии и Закавказья. За которыми в значительной степени стоят Великобритания, Турция и Демпартия США.
На этом фоне даже Украина и СВО постепенно меркнут. Украина в своём нынешнем виде не способна уничтожить Россию, или даже вызвать сепаратизм в отдельных российских регионах. Предел её возможностей - сделать АнтиРоссию на уже контролируемой ей территории и перенести АнтиРоссию на Белоруссию.
Это очень больно и неприятно, но ядро России как государства она подорвать не может. А исламизация и этническое замещение, исполнителями которого являются худшие представители стран Средней Азии и Закавказья, подрывает Россию изнутри. Каждый регион, каждый город.
И вот с этого надо было начинать после извинений Соловьёва перед Боней. Потом переходить к СВО и угрозе со стороны Запада. Потом к иным внутренним российским вопросам, волнующим людей.
Хотя подозреваю, что Боне об этом просто нечего сказать. При всём том, что у неё в России есть родственники, каждый день лицезреющие "замоташек". Да и во Франции, где она живёт, проблема стоит острее некуда.
Публицист Владимир Корнилов
Послушал спор Владимира Соловьева и Виктории Бони. Позиция батальона "Монако" понятна. Для них война, гибель российских граждан, удары украинских террористов по жилым кварталам российских городов - это всего лишь "внешняя политика, которую лучше не обсуждать". Поэтому Боня упорно не хочет видеть гибель маленьких детей в Туапсе, ее больше заботит судьба дельфинов в Анапе.
Почему-то вспомнился Остап Бендер: "Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям". А в данном случае, соответственно, дельфинам…
Общественный деятель Татьяна Поп
"Страшно далеки они в Монако от народа" (с). А в чем, собственно, Виктория не права?
Ее любимое княжество омывается Лигурийским морем и нефть ни из Туапсе, ни из Усть-Луги туда точно не попадет. Животных российского юга на расстоянии ей жалко.
А вот гибнущие каждый день от обстрелов люди – ну да, для нее это действительно "внешняя", ибо крайне далекая физически и ментально политика, которую лучше не трогать. А то богатеньких украинцев в Монако много, мало ли чего. Правда, и обращение к Путину тогда получается, как к зарубежному лидеру, а не своему. Но я в Вику верю, она обязательно также донесет до Трампа проблематику гренландских пингвинов в этот нелегкий геополитический момент. PS: Да, я знаю, что они там не живут, но чат GPT ей обязательно поможет проникнуться их судьбой, так же, как жизнью вымышленного сына Рудольфовича.
*Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ
"Не надо нам воевать, надо объединяться": неожиданный итог битвы Соловьева и Бони
ЭксклюзивВиктория БоняВладимир СоловьевСредняя АзияУкраинаРоссияТатьяна ПопсоцсетиМонако
 
