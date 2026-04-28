"Не надо нам воевать, надо объединяться": неожиданный итог битвы Соловьева и Бони
Телеведущий Владимир Соловьев и блогер Виктория Боня договорились создать общую платформу, где можно будет обсуждать и искать решения важных проблем, с которыми сталкиваются россияне. Такое предложение прозвучало в ходе их беседы в эфире "Соловьев.live" 28 апреля
Несколько недель назад Боня в своих соцсетях обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, озвучив несколько проблем, которые волнуют простых россиян. Среди них: ликвидация последствий наводнения в Дагестане, устранение проблем после экологической катастрофы в Чёрном море (в частности, в Анапе), ограничения в интернете.
По мнению Бони, главе государства, скорее всего, не докладывают всю полноту проблем, и власти на местах не справляются со своими задачами. Это обращение широко поддержали в интернете, на него оперативно отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти знают о проблемах.
Были и те, кто раскритиковал обращение Бони. Наиболее резонансными стали реплики Владимира Соловьева, который в своих эфирах нелицеприятно высказался в ее адрес. В ходе заочной перепалки телеведущий и блогер договорились провести дискуссию в прямом эфире.
Диалог, от которого многие ждали потока взаимных оскорблений и обвинений, неожиданно начался с примирения. Так, Боня высказала недоумение тем, что ее подозревают в работе на Запад.
"Почему в мой адрес было оскорбление, что мое выступление проплатили на Западе? Я делала это по состоянию души. У меня огромная аудитория, фокус с проблем не снят", — заявила она, добавив, что хочет извинений.
Соловьев не стал спорить.
"Вы замечательно выглядите… Это раз. Я должен извиниться, вы правы. Я был слишком эмоционален", — ответил он.
Однако тут же пояснил, что его "бешенство" вызвал не сам факт обращения, а посыл блогера, что народ якобы боится главу государства.
"А Путина народ любит в стране. Для солдат на фронте, когда приезжает главнокомандующий — это праздник. Вас используют, потому что [ваше обращение] подхватили с радостью на Западе. Почему на Западе не слышат, например, 18-летнюю девочку, раненную в Белгороде, за которой охотился нацистский беспилотник? А слышат тех, кто уехал из страны?" - задался вопросом телеведущий.
В ответ на это блогер парировала:
"Но вы тоже из моей речи вытащили только одно — "Путина боится народ" вместо реальных проблем. А я бы хотела, чтобы мы не уходили от главного".
Боня привела статистику: 87% ее аудитории, которые посмотрели ее обращение к президенту — из России. Следовательно, это волнует народ, те проблемы, которые она назвала, актуальны, а значит, местные власти не дорабатывают.
Соловьёв указал, что все озвученные его собеседницей проблемы Путин не просто знает, президент получает информацию далеко не из одного источника, но и сам ведущий регулярно освещает их в своих эфирах. Видимо, аудитория Бони просто не смотрит его программы.
И тут Соловьев неожиданно сделал практическое предложение:
"Я готов отправить помощь из личных средств в Анапу".
Блогер подхватила: если он готов перевести миллион рублей, она поможет "пристроить" эти средства.
Но разговор быстро вернулся к глобальным темам. Блогер заявила, что после блокировки Instagram* три миллиона россиян потеряли возможность делать бизнес.
Соловьев в ответ обвинил корпорацию Meta** в разжигании войны и тут же заявил, что история о его семье, слухи о сыне, которые щедро сейчас распространяются в соцсетях — ложь, запущенная "американцем, живущим в Киеве".
"В вашем Instagram есть все, кроме войны. И это боль", — резюмировал он.
Блогер в ответ попыталась переключиться на другую тему:
"Я не говорю про внешнюю политику... Пусть будет худой мир. И так много напряжения. Вот пример: Туапсе, там экологическая катастрофа. Губернаторы приходят на отчеты и рассказывают небылицы. Instagram сейчас — единственное место, где видят проблемы".
Кульминацией эфира, однако, стало конструктивное предложение.
Блогер сказала:
"Что нужно сделать, чтобы было лучше в России? Давайте создадим в "Максе" такую же платформу или национальный форум".
Соловьев возражать не стал:
"Давайте сделаем платформу в "Максе", общую платформу, и будем отрабатывать все проблемы от людей. Согласен".
Более того, ведущий предложил для этого свои медиаресурсы:
"Хотите, я вам дам платформу на "Соловьёв.live"? Хотите, у меня озвучивайте все проблемы".
Блогер поблагодарила:
"То, что вы делаете, несет пользу. Не надо нам воевать, надо объединяться".
Под конец эфира Соловьёв напомнил о прецеденте с пранкерами Вованом и Лексусом, когда Боню разыграли и она готова была опубликовать в социальных сетях посты с критикой поправок к Конституции РФ, агитируя голосовать против их утверждения в 2020 году.
"Исходя из этого, я предположил, что вам могли заплатить и сейчас", — сказал он.
Боня отрицала заказной характер своего обращения к Путину и показала листок бумаги, где от руки написаны тезисы выступления:
"Никто мне не платил. И с вами я сейчас говорю без сценария".
Но еще раз подчеркнула, что тему внешней политики не комментирует.
"А вам не надо комментировать внешнюю политику, иначе у вас в Монако начнутся проблемы с толерантными европейцами и украинцами", - ответил Соловьев.
Несмотря на замечание про Монако, эфир завершился на позитивной ноте.
"Ваши поклонники будут недовольны вами, а мои — мною, за то, что мы с вами общаемся", — резюмировал ведущий.
Боня пообещала спросить у своей аудитории, как лучше реализовать совместную платформу для решения проблем в России.
Худой мир, по всей видимости, состоялся.
*Соцсеть, принадлежит корпорации Meta**, деятельность которой запрещена в РФ
**Деятельность организации запрещена в РФ
