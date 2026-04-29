Как Пентагон "убивает" Google. Контракт, которые расколол IT-гиганта, может стать опасным для всех

28 апреля 2026 года компания, чей неофициальный девиз всегда была "За всё хорошее против всего плохого", поставила подпись под контрактом с Министерством войны США, который снимает этический предохранитель с её самой мощной языковой модели — по запросу Министерства войны Соединённых Штатов.

2026-04-29T22:48

Сумма сделки — $200 миллионов. Но цена этой сделки уже оказалась гораздо выше.В чём суть "сделки с дьяволом"Для обычного пользователя ИИ — это чат-бот, который пишет письма, переводит статьи и объясняет, что же там написано в уведомлении от ФССП. Но для Пентагона это — "мозги" всей военной американской инфраструктуры.Контракт, заключённый между Google и Департаментом цифровых технологий и искусственного интеллекта Пентагона (CDAO), формально является "поправкой" к соглашению от ноября 2025 года — напоминаем, что тогда была запущена в работу инициатива genAI.mil.Однако важность этой поправки невозможно преувеличить: она открывает модели Gemini путь в засекреченные военные сети — SIPRNet (для информации уровня Secret) и JWICS (для информации уровня Top Secret). Проще говоря, ИИ от Google получил доступ к святая святых и теперь точно знает, чем на самом деле занимается проект HAARP и кто убил Кеннеди.Техническая конструкция выглядит так: Google Distributed Cloud — это такой отдельный блок с серверами, который можно поставить прямо на военной базе — получил аккредитацию уровня IL6 (Secret) ещё в 2024 году, а затем и Top Secret. Таким образом, Gemini работает в полностью изолированной среде. Также создатели модели — инженеры Google в Маунтин-Вью — не знают, что именно происходит внутри. При этом центральная формула дополнительного соглашения: "Любое законное правительственное использование" — и есть то, что вызвало переполох в Alphabet.Давайте и мы подробно разберём три формулировки в обновлённом контракте с Пентагоном, которые сейчас буквально раскалывают Google надвое:Первая: "any lawful government purpose" — "любое законное правительственное использование". Проще говоря, если Пентагон считает операцию законной, Gemini будет выполнять любые связанные с ней задачи. У разработчиков права вето нет.Вторая: "ассистировании в настройке параметров безопасности и фильтров ИИ по запросу правительства". Если Gemini всё-таки решит заартачиться и скажет, что встроенные ограничители не позволяют ему выполнять какую-либо задачу, Google обязан эти ограничители снять.Третья: самая миролюбивая на первый взгляд — запрет на автономное оружие и массовую слежку "без надлежащего человеческого надзора". Однако независимые юристы, например, Чарли Буллок из Института права и ИИ — встретили этот пункт очень жёстко: формулировка "не предназначена и не должна использоваться" не создаёт юридического обязательства. Примерно как надпись на спичечном коробке "держать подальше от детей"Чтобы подписать такой контракт, сначала нужно тихо и незаметно стереть запись о том, что подобное невозможно. И Google сделал это 4 февраля 2025 года.Ранее в "Принципах ИИ" компании существовал раздел "Приложения, которые мы не будем разрабатывать". Он прямо запрещал технологии для "оружия, чьё основное назначение — причинение вреда людям" и "наблюдения, нарушающего международно признанные нормы". После 4 февраля 2025 года этого раздела… не существует. CEO DeepMind Technologies Демис Хассабис и старший вице-президент Google по исследованиям, технологиям и обществу Джеймс Маньика выкрутили двоемыслие на максимум и выкатили по этому поводу пост с объяснением: дескать, "идёт глобальная конкуренция за лидерство в ИИ" и "демократии должны возглавить разработку", потому что если демократии этого не сделают, это, конечно, сделают "кровожадные авторитарные режимы", а этого допустить ну никак нельзя.Восстание в DeepMind: 600 подписей против $200 миллионов27 апреля 2026 года более 600 сотрудников Google и DeepMind — среди них свыше двадцати директоров, старших директоров и вице-президентов — отправили президенту корпорации Сундару Пичаи открытое письмо. Они просили отказаться от засекреченной сделки.Среди подписантов — старшие исследователи DeepMind: "Как люди, работающие с ИИ, мы знаем, что эти системы могут централизовать власть и что они совершают ошибки. Единственный способ гарантировать, что Google не будет ассоциирован с подобным вредом, — отказаться от засекреченных рабочих нагрузок. Иначе такое использование может произойти без нашего ведома и без возможности его остановить".Исследователь-инженер Андреас Кирш написал в соцсетях: "Я лично испытываю невероятный стыд за то, что работаю Senior Research Scientist в Google DeepMind". Главный научный сотрудник компании Джефф Дин в тот же день заявил публично, что соглашение с Пентагоном "массовое наблюдение нарушает Четвёртую поправку и наносит удар по свободе слова". Только вдумайтесь: центральная техническая фигура одной из крупнейших корпораций мира открыто разошлась во взглядах с руководством прямо в момент ключевой сделки. Раньше мы такое только в фантастическом кино видели, и этот троп мы хорошо знаем: учёного никто не слушает — и начинается конец света.Между тем Демис Хассабис на внутреннем собрании сотрудников заявил, что ему "очень комфортно" с тем курсом, который выбирает Google. Том Лу из руководства DeepMind напомнил коллегам, что обновление принципов 2025 года убрало запрет — и компания действует последовательно. Проще говоря, руководство переложило ответственность на исполнителей: сами виноваты, что не прочитали мелкий шрифт.Почему это касается каждогоДо сих пор мы говорили о военных применениях — и у читателя вполне мог возникнуть соблазн считать это чужой проблемой: ИИ-энтузиастов, к коим себя и автор этих строк причисляет, специалистов по этике, философов, пацифистов, хиппи… Но это не так.Как только Gemini становится боевой инфраструктурой Министерства войны на SIPRNet и JWICS, Google перестаёт быть гражданской компанией. По нормам международного гуманитарного права такая беспрецедентная интеграция приравнивает любую продукцию и любую серверную компании к "военному объекту", то есть — к законной военной цели.Именно поэтому апрельская сделка — это не просто новость о Google, а нечто, что окончательно развешивает клоунские носы на глобалистов, которые крутили пальцами у виска на словах про "суверенный ИИ" и "суверенный Интернет".1 марта 2026 года вступило в силу российское постановление о "суверенном Рунете": Роскомнадзор получил право в режиме реального времени переключать маршрутизацию всего интернет-трафика страны и переводить сеть в режим полной изоляции. В марте того же года на Mobile World Congress в Барселоне европейские телеком-гиганты объявили о создании суверенной облачной ИИ-инфраструктуры. Официальная мотивация — "снизить зависимость от поставщиков из США или Китая", но на деле это всё больше напоминает предчувствие большой беды. Индия в феврале 2026-го запустила собственную суверенную языковую модель. Тридцать пять стран на саммите REAIM 2026 поддержали правила ответственного военного ИИ — США и Китай на этот саммит не пригласили.Как видите, все эти движения существовали до апрельского водораздела, и теперь у них появился неотразимый аргумент в поддержку: если вы отдаёте свои персональные данные главному подрядчику американского Министерства войны — сами виноваты, вас предупреждали.Получается крайне ироничная ситуация: попытка США укрепить технологическое превосходство ускоряет распад глобального интернета, который это превосходство обеспечивал. Когда главная информационная магистраль становится частью военной инфраструктуры, трафик обязательно найдёт обходной путь.Пользователи по всему миру начнут инстинктивно мигрировать на "второстепенные дороги" — в суверенные облака, местные модели, изолированные экосистемы, — и будут это делать уже не по разнарядке, а из простого нежелания становиться сопутствующим ущербом, когда начнётся что-то неприятное. А что-то неприятное наверняка случитсяGoogle выбрал деньги, государственную защиту и место в новой архитектуре власти — пожертвовав тем, что делало его не просто технологической компанией, а культурным феноменом. Да, фраза "За всё хорошее против всего плохого" давно стала ироническим мемом о двойных стандартах и наивности — но это была наивность с каким-никаким, а характером. Она удерживала определённую дистанцию между Silicon Valley и военно-промышленным комплексом, из-за которой у Трампа регулярно случается истерика в карманной соцсети Truth Social. Эта дистанция только что официально перестала существовать.Но теперь: можно ли доверять этическим гайдлайнам компании, которая официально согласилась "подстраивать фильтры безопасности" своего ИИ по заявке Министерства войны? Можно ли верить, что ваши данные — почта, фотографии, история поиска — обрабатываются с той же "ответственностью", о которой компания рассказывает об этом на конференциях?Вне зависимости от того, как вы ответите на этот вопрос, шкаф с серверами уже стоит на какой-то военной базе. И где-то там, в глубине изолированной сети, языковая модель, которую строили люди с образованием и совестью, выполняет задачи, о которых её создатели не узнают никогда.

Никита Волкович

