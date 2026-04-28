https://ukraina.ru/20260428/usugublyat-etu-temu-ne-nuzhno-v-gosdume-ne-podderzhali-ideyu-ogranichit-detyam-dostup-k-sotssetyam-1078372454.html

"Усугублять эту тему не нужно": в Госдуме не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетям

Ограничивать несовершеннолетним доступ к социальным сетям или полностью его запрещать является не совсем правильной позицией, усугублять эту тему не нужно, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Об этом в ночь на 28 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-28T03:52

украина.ру

новости

госдума

лдпр

россия

информационная война

информационная безопасность

социальные сети

дети

подростки

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1c/1078372095_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_2b611f2317b211faf0ef865f4912d34a.jpg

"Я считаю, что это, мне кажется, не совсем правильная позиция: что-то ограничивать, что-то запрещать", — сказал Леонов в интервью агентству, комментируя активно обсуждаемые в обществе различные подходы к возможному ограничению доступа детей к социальным сетям.Он согласился, что для родителей это является большой проблемой, и они ищут подходы, чтобы её решить."С другой стороны, это вопрос времени. Время другое, информация по-другому у детей воспринимается… То есть мозг адаптируется под это, под эволюцию, так скажем, в том числе информационную. И, конечно, отбирать у них там что-то бесполезно, всё равно они будут этим пользоваться, и будут другие гаджеты, и будут совершенно другие технологии, и они к этому готовы с самого детства", — уверен глава комитета.По его мнению, нужны дополнительные исследования влияния социальных сетей на детскую психику, насколько это плохо или хорошо."Если мы говорим про законотворчество, то я думаю, что таких вот каких-то серьёзных и кардинальных решений в плане информационной... я думаю, что усугублять эту тему не нужно", — подчеркнул Леонов.Современная война стала тотальной, в ней исчезло понятие тыла, информационное пространство стало полноценным театром военных действий, а подростков в далёких от фронта регионах через чаты и социальные сети превращают в предателей и террористов. Подробнее об этом в материале Никиты Волкович - Десять уроков войны XXI века. Что является главным ресурсом борьбы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

