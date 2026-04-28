"Усугублять эту тему не нужно": в Госдуме не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетям
Ограничивать несовершеннолетним доступ к социальным сетям или полностью его запрещать является не совсем правильной позицией, усугублять эту тему не нужно, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Об этом в ночь на 28 апреля сообщает РИА Новости
"Усугублять эту тему не нужно": в Госдуме не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетям

03:52 28.04.2026
 
© Фото : goodluzДети сидят за компьютером
Дети сидят за компьютером
Ограничивать несовершеннолетним доступ к социальным сетям или полностью его запрещать является не совсем правильной позицией, усугублять эту тему не нужно, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Об этом в ночь на 28 апреля сообщает РИА Новости
"Я считаю, что это, мне кажется, не совсем правильная позиция: что-то ограничивать, что-то запрещать", — сказал Леонов в интервью агентству, комментируя активно обсуждаемые в обществе различные подходы к возможному ограничению доступа детей к социальным сетям.
Он согласился, что для родителей это является большой проблемой, и они ищут подходы, чтобы её решить.
"С другой стороны, это вопрос времени. Время другое, информация по-другому у детей воспринимается… То есть мозг адаптируется под это, под эволюцию, так скажем, в том числе информационную. И, конечно, отбирать у них там что-то бесполезно, всё равно они будут этим пользоваться, и будут другие гаджеты, и будут совершенно другие технологии, и они к этому готовы с самого детства", — уверен глава комитета.
По его мнению, нужны дополнительные исследования влияния социальных сетей на детскую психику, насколько это плохо или хорошо.
"Если мы говорим про законотворчество, то я думаю, что таких вот каких-то серьёзных и кардинальных решений в плане информационной... я думаю, что усугублять эту тему не нужно", — подчеркнул Леонов.
Современная война стала тотальной, в ней исчезло понятие тыла, информационное пространство стало полноценным театром военных действий, а подростков в далёких от фронта регионах через чаты и социальные сети превращают в предателей и террористов. Подробнее об этом в материале Никиты Волкович - Десять уроков войны XXI века. Что является главным ресурсом борьбы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
