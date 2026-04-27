Стубб разочаровался: "российская тактика затягивания" победила финский оптимизм

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что был слишком оптимистичен в отношении мирного соглашения по Украине, и сейчас его позиция изменилась. Об этом 27 апреля написало издание "Газета.Ru"

2026-04-27T10:45

"Я был оптимистичен в течение нескольких месяцев и работал над этим, но в итоге это оказалось классической российской тактикой затягивания", — заявил финский лидер.Президент Финляндии уточнил, что самой надежной гарантией безопасности для Украины является ее собственная армия, состоящая из 800 тысяч "хорошо вооруженных военнослужащих". По его оценке, "европейцы должны понять, что нуждаются в Украине больше, чем Украина нуждается в нас".Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва всегда открыта для контактов с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, Вашингтон знает позицию России, которая была представлена американской стороне на встрече на Аляске.Также 21 апреля газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник о готовящемся визите спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что их визиты востребованы.Заявление Стубба о смене его оптимизма на разочарование в переговорном процессе свидетельствует о том, что западные лидеры начинают осознавать бесперспективность попыток навязать России условия урегулирования, не учитывающие ее национальные интересы. Призыв финского президента полагаться на украинскую армию как на главную гарантию безопасности также может свидетельствовать о нежелании Запада брать на себя дополнительные обязательства по защите киевского режима. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но они должны учитывать реалии на месте.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украинский след в покушении на Трампа и переговорная пирамида Ирана. Хроника событий на утро 27 апреля.

