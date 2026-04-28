Пентагон увеличит закупку ракет в 32 раза
Пентагон запросил закупку 388 ракет Tomahawk и SM-6 в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в ходе конфликта с Ираном. К таким выводам 28 апреля пришло РИА Новости, изучив бюджетные документы американского военного ведомства
Согласно последнему докладу Центра стратегических и международных исследований Соединенные Штаты рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.Согласно документам, армия запрашивает 234 ракеты Tomahawk и 110 ракет SM-6 по внеплановым каналам финансирования. Также запрашиваются еще 30 Tomahawk и 14 SM-6 по стандартным статьям бюджета. Это более чем в 32 раза превышает общее количество по всем видам финансирования в 2026 финансовом году. Общий запрос на программу Mid-Range Capability составляет 2,7 миллиарда долларов - в 32 раза больше 82,4 миллиона долларов, запрошенных в 2026 году.
1440
Пентагон увеличит закупку ракет в 32 раза

14:42 28.04.2026 (обновлено: 14:55 28.04.2026)
 
Пентагон запросил закупку 388 ракет Tomahawk и SM-6 в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в ходе конфликта с Ираном. К таким выводам 28 апреля пришло РИА Новости, изучив бюджетные документы американского военного ведомства
Согласно последнему докладу Центра стратегических и международных исследований Соединенные Штаты рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
Согласно документам, армия запрашивает 234 ракеты Tomahawk и 110 ракет SM-6 по внеплановым каналам финансирования. Также запрашиваются еще 30 Tomahawk и 14 SM-6 по стандартным статьям бюджета. Это более чем в 32 раза превышает общее количество по всем видам финансирования в 2026 финансовом году.
Общий запрос на программу Mid-Range Capability составляет 2,7 миллиарда долларов - в 32 раза больше 82,4 миллиона долларов, запрошенных в 2026 году.
О том, как расходуются американские ракеты: Два месяца войны. Агрессия США и Израиля нанесла непоправимый вред мировой культуре
