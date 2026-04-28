https://ukraina.ru/20260428/energeticheskie-voyny-ssha-byut-po-kitayskoy-neftepererabotke-a-ukraina-mozhet-udarit-po-nemetskoy-1078373991.html

Энергетические войны: США бьют по китайской нефтепереработке, а Украина может ударить по немецкой

Энергетические войны: США бьют по китайской нефтепереработке, а Украина может ударить по немецкой - 28.04.2026 Украина.ру

Энергетические войны: США бьют по китайской нефтепереработке, а Украина может ударить по немецкой

Если транзит казахстанской нефти в Германию будет перенаправлен через российские порты на Балтике, а Украина продолжит их атаковать, то это будут атаки по немецким потребителям, которые останутся без топлива.

2026-04-28T06:30

2026-04-28T06:30

2026-04-28T06:30

германия

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

нпз

министерство финансов

минфин

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075990656_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_a122ae04ee35f802f3c76189e92a563a.jpg

США ввели санкции против китайского гиганта нефтепереработкиСША ввели санкции против одного из крупнейших частных нефтепереработчиков Китая за связи с Ираном. Этот шаг усиливает экономическое давление на Тегеран, но рискует вызвать недовольство Пекина всего за несколько недель до ожидаемого саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина.Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 24 апреля объявило о введении санкций против Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. Компания владеет современным нефтеперерабатывающим и химическим комплексом в провинции Ляонин. Поводом для ограничений стали закупки нефти у Ирана.Крупные государственные компании Китая обычно избегают работы с подсанкционной нефтью, опасаясь попасть под удар американской финансовой системы. Однако частные НПЗ – включая множество мелких предприятий, известных как "самовары" (teapots) – стали ключевыми потребителями иранского сырья, пользуясь значительными дисконтами. "Hengli является одним из крупнейших покупателей иранской сырой нефти и нефтепродуктов. Объем закупок компании исчисляется миллиардами долларов", – говорится в заявлении OFAC.OFAC утверждает, что Hengli с 2023 года получал партии иранской нефти, связанные с Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company – структурой, которую Вашингтон относит к нефтяным каналам, обслуживающим интересы Генштаба Вооруженных сил Ирана. По оценке Минфина США, такие поставки приносили иранским военным сотни миллионов долларов дохода.Вашингтон неоднократно менял позицию относительно подсанкционной нефти с начала атак на Иран. Пытаясь сдержать мировые цены, США сначала разрешили странам выкупать иранскую нефть, которая уже находилась в море. Однако позже американское правительство решило перекрыть этот финансовый канал Тегерана, в том числе с помощью морской блокады. Новые санкции дополняют эти усилия, нанося удар по ключевому клиенту Ирана на фоне угроз Дональда Трампа, который 26 апреля заявил, что через три дня нефтепроводы Ирана "взорвутся" из-за технических проблем, усугубляемых американской блокадой.Действия американского Минфина создают очередной повод для напряженности в отношениях США с КНР накануне ожидаемой в середине мая встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Вопрос энергоснабжения является критическим для Пекина. Именно иранская нефть помогла Китаю смягчить последствия масштабного энергетического дефицита последних двух месяцев. Власти КНР ранее призывали частные НПЗ, включая Hengli, не снижать объемы производства, и давали понять, что страна продолжит покупать иранскую нефть и использовать для её транспортировки Ормузский пролив.Официальная статистика Китая утверждает, что страна годами не импортирует нефть из Ирана. На деле же КНР остается крупнейшим получателем иранского "чёрного золота". Схемы поставок включают "скрытый транзит", когда нефть поступает через посредников, часто под видом малайзийской, и "теневой флот" – использование танкеров с отключенными транспондерами и перевалку нефти с судна на судно в открытом море (STS).В прошлом году администрация Трампа ввела санкции против независимых китайских НПЗ (так называемых "самоваров") – Hebei Xinhai Chemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical и Shandong Shengxing Chemical. Но Hengli – игрок принципиально иного масштаба, его мощность составляет более 400 тысяч баррелей в сутки.Стоит отметить, что на долю "самоваров" приходится четверть нефтеперерабатывающих мощностей Китая. Санкции США и ранее создавали определенные препятствия для китайских нефтепереработчиков, включая трудности с получением сырой нефти и необходимость продавать готовую продукцию под другими названиями, теперь они усилятся.Новые санкции также затронули около 40 судоходных компаний и судов, входящих в состав так называемого "теневого флота" Ирана. "Операция "Экономическая ярость" направлена на усиление финансового давления на иранский режим, ограничение его активности на Ближнем Востоке и сдерживание ядерной программы. По указанию президента Трампа Министерство финансов США планирует и далее усиливать давление на сеть судов, посредников и покупателей, через которых Иран поставляет нефть на мировые рынки", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.Реакцию Китая пока можно оценить как сдержанную. "Мы призываем США прекратить политизировать вопросы торговли и использовать их в качестве оружия и инструмента, а также прекратить злоупотреблять различными видами санкций для нанесения ударов по китайским компаниям", – говорится в заявлении представителя посольства КНР в США, обнародованном 25 апреля.Восточная Германия может остаться без нефтепродуктов из-за УкраиныПриостановка поставок казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" может ударить не только по Германии, но и по Украине, написал 26 апреля брюссельский портал Politico. Издание отметило, что сырьё из Казахстана поступает через Россию на НПЗ РСК в городе Шведт, который обеспечивает до 90% топлива для Берлина, и в случае перенаправления транзита через балтийские порты Приморск и Усть-Луга, которые подвергаются украинским атакам, Германия может потребовать их прекращения.Первоначально о приостановке транзита казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию с 1 мая 2026 года сообщило британское агентство Reuters 22 апреля. На следующий день Россия это официально подтвердила. Причиной остановки транзита были названы "технические возможности", суть которых не раскрывается.Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов допустил связь приостановки транзита с последствиями недавних ударов по российской инфраструктуре. Срок, на который прерываются поставки, не называется. Министр обозначил лишь, что поставки возобновятся, как только вопрос по технической возможности будет решен российской стороной, – вероятно, не раньше июля.Власти Германии изучают альтернативные возможности поставок нефти на НПЗ PCK в городе Шведт, заявил представитель Минэкономики ФРГ. Его слова привела телекомпания NTV 27 апреля 2026 года, не называя персоналии."Цель состоит в том, чтобы быстро найти хорошее решение, для чего нужно поговорить с разными странами. Энергетическая безопасность Германии не находится под угрозой, это касается в том числе обеспечения авиационным топливом", – сказал чиновник. Подробности по поводу поставок нефти по альтернативным маршрутам, то есть без использования магистрального нефтепровода "Дружба", представитель Минэкономики не привел.НПЗ PCK расположен в городе Шведт в федеральной земле Бранденбург на востоке ФРГ. Предприятие принадлежит Rosneft Deutschland (54,17%), Shell (37,5%) и Eni (8,33%), но доля "Роснефти" находится в долгосрочном управлении Федерального сетевого агентства (фактически конфискована), а Shell планирует выход из актива.Мощность НПЗ PCK составляет 11,6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум, нефтехимическое сырье, обеспечивая нефтепродуктами большую часть восточной Германии, в том числе аэропорт Берлин-Бранденбург. Компания заявляет, что обеспечивает до 90% потребностей Берлина и Бранденбурга в бензине, дизеле и керосине.В 2025 году НПЗ РСК удалось переработать 10 млн т нефти, что составляет 86% от проектной мощности. На фоне снижения загрузки до 55-60% в 2022 году после отказа от российской нефти, ситуация выглядит вполне неплохо. Однако приостановка поставок казахстанской нефти может вновь откинуть уровень загрузки к 65%.Исторически поставки нефти на НПЗ PCK осуществлялись по северной нитке трубопровода "Дружба" – из России через Белоруссию и Польшу в Германию. В 11-м пакете санкций ЕС запретил поставки российской нефти по северной нитке "Дружбы" (исключение из-под санкций ЕС для российской нефти, поставляемой по южной нитке трубопровода "Дружба" в Словакию и Венгрию, сохраняется).Поставки нефти других поставщиков по северной нитке "Дружбы" при этом были открыты, что позволило с февраля 2023 года поставлять на НПЗ PCK казахстанскую нефть. В 2025-м поставки казахстанской нефти на НПЗ PCK увеличились на 40%, до 2,1 млн т, в первом ​квартале ‌2026-го они удвоились и составили 730 тыс. т. ‌План на 2026 год составлял порядка 3 млн т. На данный момент казахстанская нефть покрывает около 20-30% текущей потребности НПЗ РСК.Альтернативные по отношению к трубопроводу "Дружба" маршруты поставки нефти на НПЗ PCK имеются. Во-первых, завод располагает собственным причалом в нефтяном порту Росток и трубопроводом "Росток – Шведт" мощностью около 6,8 млн т нефти в год. Во-вторых, немецкий НПЗ использует маршрут через порт Гданьск в Польше – от Гданьска до Плоцка по Поморскому трубопроводу, и затем по западному участку "Дружбы". В-третьих, Shell и эстонские операторы терминалов предлагали снабжение НПЗ PCK по железной дороге.Основным маршрутом поставок нефти для НПЗ PCK стал трубопровод "Росток – Шведт", по нему в 2024 году было прокачано около 6 млн т нефти. Однако с этим нефтепроводом есть технические проблемы – в декабре 2025-го в ходе подготовки к испытанию на безопасность произошла крупная утечка нефти, начались ремонтные работы, и публичных заявлений о полном восстановлении его работы нет.Польский маршрут задействован в меньшей степени (в 2024 году по нему поставлено порядка 1,5 млн т нефти), и формально Польша вполне может увеличить транспортировку нефти через Гданьск. Но по Поморскому трубопроводу мощностью 30 млн т нефти в год снабжаются также НПЗ в Плоцке (Польша) и Лойне (Германия). Планы по расширению этой магистрали у Польши были, но они приостановлены.Схема с поставками по железной дороге как полноценная альтернатива трубопроводу не рассматривается, поскольку для замещения ежемесячно поступающих из Казахстана объёмов нефти потребуется состав из более чем 1500 цистерн длиной свыше 30 км.Между Казахстаном и Россией остановка транзита нефти в Германию никаких разногласий не вызвала. Россия предложила перекинуть казахстанскую нефть, предназначавшуюся НПЗ PCK на другие направления экспорта, Казахстан это вполне устроило. Другой вопрос, что это может не устроить Украину, которой после возобновления транзита российской нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию срочно нужны очередные "пэрэмоги". Тем более, что украинские дроны уже прилетали по мощностям Каспийского трубопроводного консорциума, по которому экспортируется нефть из Казахстана. Так что упомянутая статья в Politico вполне может быть предупреждением из Берлина для Киева, чтобы там не дурили.Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что прекращение поставок казахстанской нефти не поставит под угрозу безопасность снабжения нефтепродуктами в Германии, даже если НПЗ PCK в Шведте придется снизить производственные мощности. Но если на федеральном уровне проблема воспринимается сдержанно, то на уровне федеральной земли Бранденбург ситуация выглядит гораздо более тревожно. С выпадением казахстанских поставок полную загрузку НПЗ PCK обеспечить будет крайне сложно. Председатель производственного совета PCK Дэн Рутенбург в комментарии агентству DPA допустил, что загрузка НПЗ может снизиться до 65% и "тогда у нас возникает серьезная проблема".Снижение поставок и переработки нефти на НПЗ PCK может ухудшить обеспечение топливом Восточных земель ФРГ, создать проблемы в строительной и дорожной отраслях (завод производит свыше 3 млн т битума в год), а также поставить вопрос о сокращениях на предприятии и в смежных отраслях. Всё это ударит по Восточным землям ФРГ, которые и без того находятся в уязвимом экономическом положении.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

германия

сша

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

германия, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, нпз, министерство финансов, минфин, эксклюзив