"Вырвать из власти турок". Как Россия воссоздавала Болгарию
Утверждение о том, что в ходе русско-турецкой войны, начавшейся 24 апреля 1877 года, Россия освободила Болгарию, не передаёт всего масштаба произошедшего почти 150 лет. Россияне не просто освободили своих собратьев, но и воссоздали славянскую государственность на востоке Балкан, которой там не существовало уже почти полтысячелетия
Ещё накануне той войны было ясно, что основной целью России будет: "вырвать из власти турок ту христианскую страну Болгарию, в которой они совершили столько злодейств". Эта формула содержалась в записке начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Обручева, представленной в военное министерство в сентябре 1876 года.
Тогда вся Европа находилась под впечатлением жестокого подавления османами Апрельского восстания болгар 1876 года, в ходе которого погибли 30 тыс. человек.
Но, как отметил болгарский доктор исторических наук Иван Стоянов, до тех событий "не было ни одного иностранного проекта, который касался бы болгарского вопроса". В мае 1876 года российские дипломаты впервые на официальном уровне выдвинули идею автономии Болгарии, а в случае распада Османской империи – её развития в качестве независимого политического субъекта.
Предложение России о создании автономной области на османских территориях, где преобладало болгарское население, было вынесено на Константинопольскую международную конференцию в конце 1876 года.
Русский проект был разработан по инициативе бывшего посла в Турции Николая Игнатьева. В автономию предлагалось включить Дунайский и Софийский вилайеты, Филиппопольский и Сливенский санджаки, а также населённые болгарами районы Македонии. Из простого перечисления этих административных единиц видно, что речь шла об ординарных территориальных образованиях, пребывавших под полным контролем Оттоманской Порты и не содержавших даже намёка на болгарскую автономию.
Игнатьев от лица российской дипломатии предлагал предоставить право кантонам (на которые планировалось разделить область) создавать свою полицию, формировать бюджет, развивать инфраструктуру. Областное управление проектировалось Петербургом в виде избираемых населением управляющего провинцией и народного собрания. Особо оговаривались свобода вероисповедания и возможность использования в судах языка, преобладающего в соответствующем районе этноса.
Однако столь радикальный по тем временам план децентрализации Османской империи не получил поддержки европейских дипломатов (в особенности английских и австро-венгерских).
В итоге конференция одобрила проект учреждения двух автономных областей (Тырновской и Софийской) по обе стороны Балканских гор. Как отмечает доктор истории Виктор Таки, "значительное мусульманское и греческое население Тырновской провинции должно было помочь ограничить русское влияние на территориях, прилегающих к Константинополю и Чёрному морю".
© commons.wikimedia.orgНиколай Дмитриев-Оренбургский "Захват Гривицкого редута под Плевной", 1885 год
Европейские дипломаты настояли на раздельном управлении автономными областями во главе с назначенными Портой (с согласия держав-гарантов) генерал-губернаторами. Правда, за провинциями всё же было признано право создавать свои представительные и административные органы, полицию, оставлять в своём распоряжении 70% собираемых налогов. Религиозные и языковые свободы для болгар также вошли в итоговый документ.
Тем не менее, Порта не согласилась даже на небольшие ограничения своих прерогатив в болгарских землях. Это привело к подписанию великими державами с подачи России Лондонского протокола и началу Русско-турецкой войны 1877-78 годов.
Ещё до начала военных действий при Ставке верховного главнокомандующего российской армией была образована специальная комиссия по подготовке системы управления Болгарским государством. Главой временной российской администрации в освобождаемой стране Александр II назначил бывшего московского городского голову князя Владимира Черкасского. Его помощником стал гражданский губернатор Радомской губернии (в Царстве Польском) генерал-майор Дмитрий Анучин. Судебными делами в администрации заведовал член Консультации при Министерстве юстиции России Сергей Лукьянов, которому довелось в дальнейшем возглавить Кассационный суд Болгарского княжества.
Ещё одним соратником Черкасского был российский подданный болгарского происхождения Марин Дринов. Этому профессору Харьковского университета поручалось руководить вопросами народного просвещения. Дринов сыграл важную роль в формировании системы образования молодого государства, ввёл в Болгарии 32-буквенный гражданский алфавит, во многом именно ему София обязана своим столичным статусом.
Временная администрация приступила к своей работе в мае 1877 года, а уже летом были выработаны проекты финансовой системы Болгарии, военно-полицейского управления, административных органов в санджаках и округах.
По мере освобождения территории страны формировалась новая система самоуправления. Делопроизводство в ней осуществлялось на болгарском языке.
© commons.wikimedia.orgКнязь Владимир Черкасский в штаб-квартире в Горной Студене, Болгария. Октябрь 1877 года
Черкасский был горячим сторонником "Великой Болгарии" с выходом к Эгейскому морю. До конца своей жизни (скончался в день заключения Сан-Стефанского мира, 3 марта 1878 года) он работал над собственным проектом послевоенного устройства Балкан.
Новым руководителем временной русской администрации в Болгарии стал бывший генерал-губернатор Киева князь Александр Дондуков-Корсаков.
На его плечи легла организация болгарского земского войска, которое в дальнейшем составило основу вооружённых сил княжества. Для воспитания болгарских военных кадров в Софии было открыто военное училище, по ряду специальностей будущие офицеры направлялись на учёбу в Россию.
Едва завершились бои с турками, как ведомство российского комиссара по гражданской части приступило к разработке Органического статута (основного закона) создаваемого княжества. После согласования этого документа в Петербурге, в феврале 1879 года он был вынесен на обсуждение конституционного собрания, созванного в городе Тырново. Поэтому текст первого основного закона Болгарии неофициально именовался Тырновской конституцией. С поправками данный документ действовал вплоть до 1947 года. И хотя окончательная редакция документа претерпела существенные изменения, но в основе его лежали наработки российских администраторов.
Тем самым Россия в лице своих дипломатов, управленцев, учёных сыграла ведущую роль в возрождении Болгарского государства. Правда, это не уберегло два славянских государства от острого кризиса в их отношениях, начиная с 1880-х годов, дрейфа Софии в сферу влияния Берлина, что в итоге определило её статус в Первой Мировой войне.
