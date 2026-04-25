"Вырвать из власти турок". Как Россия воссоздавала Болгарию

Утверждение о том, что в ходе русско-турецкой войны, начавшейся 24 апреля 1877 года, Россия освободила Болгарию, не передаёт всего масштаба произошедшего почти 150 лет. Россияне не просто освободили своих собратьев, но и воссоздали славянскую государственность на востоке Балкан, которой там не существовало уже почти полтысячелетия

2026-04-25T16:00

Ещё накануне той войны было ясно, что основной целью России будет: "вырвать из власти турок ту христианскую страну Болгарию, в которой они совершили столько злодейств". Эта формула содержалась в записке начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Обручева, представленной в военное министерство в сентябре 1876 года.Тогда вся Европа находилась под впечатлением жестокого подавления османами Апрельского восстания болгар 1876 года, в ходе которого погибли 30 тыс. человек.Но, как отметил болгарский доктор исторических наук Иван Стоянов, до тех событий "не было ни одного иностранного проекта, который касался бы болгарского вопроса". В мае 1876 года российские дипломаты впервые на официальном уровне выдвинули идею автономии Болгарии, а в случае распада Османской империи – её развития в качестве независимого политического субъекта.Предложение России о создании автономной области на османских территориях, где преобладало болгарское население, было вынесено на Константинопольскую международную конференцию в конце 1876 года.Русский проект был разработан по инициативе бывшего посла в Турции Николая Игнатьева. В автономию предлагалось включить Дунайский и Софийский вилайеты, Филиппопольский и Сливенский санджаки, а также населённые болгарами районы Македонии. Из простого перечисления этих административных единиц видно, что речь шла об ординарных территориальных образованиях, пребывавших под полным контролем Оттоманской Порты и не содержавших даже намёка на болгарскую автономию.Игнатьев от лица российской дипломатии предлагал предоставить право кантонам (на которые планировалось разделить область) создавать свою полицию, формировать бюджет, развивать инфраструктуру. Областное управление проектировалось Петербургом в виде избираемых населением управляющего провинцией и народного собрания. Особо оговаривались свобода вероисповедания и возможность использования в судах языка, преобладающего в соответствующем районе этноса.Однако столь радикальный по тем временам план децентрализации Османской империи не получил поддержки европейских дипломатов (в особенности английских и австро-венгерских).В итоге конференция одобрила проект учреждения двух автономных областей (Тырновской и Софийской) по обе стороны Балканских гор. Как отмечает доктор истории Виктор Таки, "значительное мусульманское и греческое население Тырновской провинции должно было помочь ограничить русское влияние на территориях, прилегающих к Константинополю и Чёрному морю".Европейские дипломаты настояли на раздельном управлении автономными областями во главе с назначенными Портой (с согласия держав-гарантов) генерал-губернаторами. Правда, за провинциями всё же было признано право создавать свои представительные и административные органы, полицию, оставлять в своём распоряжении 70% собираемых налогов. Религиозные и языковые свободы для болгар также вошли в итоговый документ.Тем не менее, Порта не согласилась даже на небольшие ограничения своих прерогатив в болгарских землях. Это привело к подписанию великими державами с подачи России Лондонского протокола и началу Русско-турецкой войны 1877-78 годов.Ещё до начала военных действий при Ставке верховного главнокомандующего российской армией была образована специальная комиссия по подготовке системы управления Болгарским государством. Главой временной российской администрации в освобождаемой стране Александр II назначил бывшего московского городского голову князя Владимира Черкасского. Его помощником стал гражданский губернатор Радомской губернии (в Царстве Польском) генерал-майор Дмитрий Анучин. Судебными делами в администрации заведовал член Консультации при Министерстве юстиции России Сергей Лукьянов, которому довелось в дальнейшем возглавить Кассационный суд Болгарского княжества.Ещё одним соратником Черкасского был российский подданный болгарского происхождения Марин Дринов. Этому профессору Харьковского университета поручалось руководить вопросами народного просвещения. Дринов сыграл важную роль в формировании системы образования молодого государства, ввёл в Болгарии 32-буквенный гражданский алфавит, во многом именно ему София обязана своим столичным статусом.Временная администрация приступила к своей работе в мае 1877 года, а уже летом были выработаны проекты финансовой системы Болгарии, военно-полицейского управления, административных органов в санджаках и округах.По мере освобождения территории страны формировалась новая система самоуправления. Делопроизводство в ней осуществлялось на болгарском языке.Черкасский был горячим сторонником "Великой Болгарии" с выходом к Эгейскому морю. До конца своей жизни (скончался в день заключения Сан-Стефанского мира, 3 марта 1878 года) он работал над собственным проектом послевоенного устройства Балкан.Новым руководителем временной русской администрации в Болгарии стал бывший генерал-губернатор Киева князь Александр Дондуков-Корсаков.На его плечи легла организация болгарского земского войска, которое в дальнейшем составило основу вооружённых сил княжества. Для воспитания болгарских военных кадров в Софии было открыто военное училище, по ряду специальностей будущие офицеры направлялись на учёбу в Россию.Едва завершились бои с турками, как ведомство российского комиссара по гражданской части приступило к разработке Органического статута (основного закона) создаваемого княжества. После согласования этого документа в Петербурге, в феврале 1879 года он был вынесен на обсуждение конституционного собрания, созванного в городе Тырново. Поэтому текст первого основного закона Болгарии неофициально именовался Тырновской конституцией. С поправками данный документ действовал вплоть до 1947 года. И хотя окончательная редакция документа претерпела существенные изменения, но в основе его лежали наработки российских администраторов.Тем самым Россия в лице своих дипломатов, управленцев, учёных сыграла ведущую роль в возрождении Болгарского государства. Правда, это не уберегло два славянских государства от острого кризиса в их отношениях, начиная с 1880-х годов, дрейфа Софии в сферу влияния Берлина, что в итоге определило её статус в Первой Мировой войне.

Игорь Иваненко

