Истребитель НАТО впервые официально сбил российский БПЛА над Украиной
Истребитель Королевских ВВС Великобритании, базирующийся в Румынии, сбил российский беспилотник в воздушном пространстве западной Украины. Об этом 25 апреля сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель"
2026-04-25T09:27
инцидент произошёл в ходе ночной атаки российской авиации на западные области Украины. Истребитель Eurofighter Typhoon FGR4 Военно-воздушных сил Великобритании был поднят в воздух с румынской авиабазы для патрулирования.
По данным телеграм-канала, пилот обнаружил российский беспилотный летательный аппарат на удалении 1,5 км от государственной границы Румынии и принял решение на уничтожение цели. Дрон был сбит ракетой класса "воздух-воздух".
Этот случай стал первым официально подтверждённым боестолкновением, в ходе которого самолёт НАТО сбил российский БПЛА в небе над Украиной с начала полномасштабных боевых действий.
