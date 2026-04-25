Истребитель НАТО впервые официально сбил российский БПЛА над Украиной

Истребитель Королевских ВВС Великобритании, базирующийся в Румынии, сбил российский беспилотник в воздушном пространстве западной Украины. Об этом 25 апреля сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель"

2026-04-25T09:27

инцидент произошёл в ходе ночной атаки российской авиации на западные области Украины. Истребитель Eurofighter Typhoon FGR4 Военно-воздушных сил Великобритании был поднят в воздух с румынской авиабазы для патрулирования. По данным телеграм-канала, пилот обнаружил российский беспилотный летательный аппарат на удалении 1,5 км от государственной границы Румынии и принял решение на уничтожение цели. Дрон был сбит ракетой класса "воздух-воздух".Этот случай стал первым официально подтверждённым боестолкновением, в ходе которого самолёт НАТО сбил российский БПЛА в небе над Украиной с начала полномасштабных боевых действий.

