Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260425/istrebitel-nato-vpervye-ofitsialno-sbil-rossiyskiy-bpla-nad-ukrainoy-1078288867.html
Истребитель НАТО впервые официально сбил российский БПЛА над Украиной
Истребитель НАТО впервые официально сбил российский БПЛА над Украиной
Истребитель Королевских ВВС Великобритании, базирующийся в Румынии, сбил российский беспилотник в воздушном пространстве западной Украины. Об этом 25 апреля сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель"
2026-04-25T09:27
новости
украина
нато
eurofighter typhoon
украина.ру
великобритания
румыния
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058240714_0:0:2199:1237_1920x0_80_0_0_794ac5a78848fe7e56ee8a7b9ad88372.jpg
инцидент произошёл в ходе ночной атаки российской авиации на западные области Украины. Истребитель Eurofighter Typhoon FGR4 Военно-воздушных сил Великобритании был поднят в воздух с румынской авиабазы для патрулирования. По данным телеграм-канала, пилот обнаружил российский беспилотный летательный аппарат на удалении 1,5 км от государственной границы Румынии и принял решение на уничтожение цели. Дрон был сбит ракетой класса "воздух-воздух".Этот случай стал первым официально подтверждённым боестолкновением, в ходе которого самолёт НАТО сбил российский БПЛА в небе над Украиной с начала полномасштабных боевых действий.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дуров обвинил Париж в торговле данными бизнесменов. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058240714_276:0:1925:1237_1920x0_80_0_0_fedb5eeefa9da4459a6fc0894a74b521.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
09:27 25.04.2026
 
© NATOАмериканский истребитель F-35 НАТО
Американский истребитель F-35 НАТО - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© NATO
Читать в
ДзенTelegram
Истребитель Королевских ВВС Великобритании, базирующийся в Румынии, сбил российский беспилотник в воздушном пространстве западной Украины. Об этом 25 апреля сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель"
инцидент произошёл в ходе ночной атаки российской авиации на западные области Украины. Истребитель Eurofighter Typhoon FGR4 Военно-воздушных сил Великобритании был поднят в воздух с румынской авиабазы для патрулирования.
По данным телеграм-канала, пилот обнаружил российский беспилотный летательный аппарат на удалении 1,5 км от государственной границы Румынии и принял решение на уничтожение цели. Дрон был сбит ракетой класса "воздух-воздух".
Этот случай стал первым официально подтверждённым боестолкновением, в ходе которого самолёт НАТО сбил российский БПЛА в небе над Украиной с начала полномасштабных боевых действий.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
